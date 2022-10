El árbol es el auténtico aire acondicionado de las ciudades

Una promotora tala 40 árboles en Barakaldo para dejar paso a 600 viviendas entre muestras de indignación vecinal. Una protesta con huelga de hambre incluida permite salvar decenas de ejemplares centenarios alrededor de la Torre Eiffel de París que se querían eliminar por los Juegos Olímpicos de 2024. Suspenden por orden judicial la poda salvaje de un ficus monumental en Sevilla, cuando ya solo quedaba el tronco. Son algunos titulares recientes que revelan la escasa empatía que suscita el árbol en la ciudad, a pesar de ser uno de los mayores aliados contra el cambio climático como se acaba de demostrar este verano de calor extremo.

Antes y después del árbol centenario talado en Triana (Sevilla).

La importancia del árbol en el urbanismo de las ciudades adquiere hoy, Día Internacional contra el Cambio Climático, una relevancia especial. «Desde principios del siglo XX ha habido una propensión a hacer ciudades cada vez con más pavimento, llenas de estructuras y edificios y sin grandes árboles. Esta es una visión muy urbanita y urbanista, en la que el árbol es visto como un estorbo, porque mancha, quita la vista o puede ser peligroso (si se cae, si sus ramas crecen demasiado…)», lamenta Susana Domínguez Lerena, directora del Máster de Ecología Urbana de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR).

Con ello no solo se consigue construir ciudades más grises, también fomenta un problema ambiental y de salud pública. «Los espacios verdes brindan múltiples servicios y son una apuesta importante para la habitabilidad de las ciudades, principalmente en escenarios de crecimiento de la población humana y cambio climático», afirma Jonathan Lenoir, investigador del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) francés y autor principal de un análisis mundial sobre el riesgo del cambio climático para los bosques urbanos, publicado en septiembre en la revista científica 'Nature Climate Change'.

Las áreas urbanas abarcan el 3% de la superficie terrestre del planeta... ...y albergan a más de 4.200 millones de personas (el 55% de la población mundial) Aunque se prevé que 6.600 millones de personas vivan en ciudades en 2050 (~70% de la población mundial prevista)

«Los árboles y arbustos no solo brindan sombra, también refrescan activamente el aire. Cuando hay agua disponible para que transpiren a través de la fotosíntesis, son capaces de mover agua fría desde el suelo hacia la atmósfera y enfriar el aire bajo sus copas. Además, lo hacen gratis, en comparación con los costosos sistemas de aire acondicionado en los que invierten algunos municipios, mucho menos efectivos para mitigar el efecto de isla de calor urbano (UHI, por su sigla en inglés) –fenómeno que se produce en las ciudades, donde las temperaturas son más altas que las áreas circundantes por la actividad humana–», declara Lenoir.

«Igualmente, los árboles capturan y absorben el dióxido de carbono emitido por el tráfico (un solo árbol puede almacenar hasta 150 kilos de CO2 al año), lo que contribuye a reducir la contaminación del aire; y mejoran el bienestar humano, pues se sabe que las áreas verdes, como los parques, reducen la presión arterial y las enfermedades mentales»., añade. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se necesita, al menos, un árbol por cada tres habitantes, y entre 10 y 15 metros cuadrados de superficie verde por persona.

Si midiésemos la temperatura de la superficie de un coche que está al sol en verano a las 15.00 horas, en máxima temperatura: La diferencia puede ser de hasta 30ºC En el pavimento puede haber diferencias de temperaturas de entre 15 y 20ºC Los árboles también mejoran la biodiversidad... ...y que haya más biodiversidad en una ciudad ayuda a mejorar los polinizadores y a mejorar el entorno a nivel de evitar alergias También aumenta la humedad, lo que hace a las ciudades más resilientes contra los incendios Es un modo de combatir el cambio climático, que está aumentando la frecuencia y la gravedad de los fenómenos extremos, como olas de calor, incendios y sequías, que contribuyen a la muerte regresiva y la mortalidad de los árboles en todo el mundo

En el estudio que ha liderado Lenoir se analizaron 3.129 especies de árboles y arbustos encontradas en 164 ciudades de 78 países, de cada una de las cuales se ha calculado su exposición, margen de seguridad –tolerancia media al cambio climático– y riesgo, en las condiciones climáticas actuales y futuras. Por ejemplo, actualmente todas las especies forestales de Barcelona, Niamey (Níger) y Singapur exceden sus márgenes de seguridad; mientras que en Francia el aumento de las temperaturas pondrá en riesgo al 71% de las especies. «El calor excesivo y la falta de agua acercarán a muchas especies a sus límites de tolerancia. Eso afecta tanto a árboles urbanos como suburbanos, pero en las ciudades podría amplificarse por el efecto de isla de calor», expresa el autor.

«Nos preocupa mucho la deforestación del Amazonas, pero no nos damos cuenta de que estamos deforestando las ciudades» Susana Domínguez Ingeniera de montes y profesora de UNIR

Las especies más vulnerables son las que no tienen una amplia tolerancia a las altas temperaturas y la sequía, como el haya, el fresno o el roble pedunculado en Europa, cuyas hojas delgadas no tienen tanta capacidad de almacenar agua y sufren más el estrés por calor.

Se prevé que el riesgo para los árboles urbanos sea mayor en las ciudades de latitudes bajas Nueva Delhi Singapur Son ciudades donde todas las especies de árboles urbanos son vulnerables al cambio climático Si bien para todas las variables climáticas las familias de plantas con mayor número de especies en riesgo son: Myrtaceae Mirtáceas Fabaceae Fabáceas o leguminosas Rosaceae Rosáceas Eucalipto Acacia Rosal De hecho, se prevé que para 2050 entre el 20 y el 40% de las especies de bosques urbanos estén en riesgo

Menos delincuencia

La pérdida del arbolado urbano influirá también en la función que estas plantas juegan en el mantenimiento de la diversidad, la polinización, la alimentación animal, la dispersión de semillas, la regulación de organismos perjudiciales para los humanos (partículas, patógenos...), la prevención de la erosión y la fertilidad del suelo y el control hídrico.

Nos privaremos, además, de la inspiración que suponen para la cultura, el arte y el diseño y, mucho menos conocido, su sorprendente capacidad para reducir la delincuencia. Tras analizar 301 ciudades estadounidenses con poblaciones de más de 100.000 habitantes, los investigadores de un artículo publicado recientemente en la revista Cities observaron que cuanto mayor es el espacio verde en una ciudad, menor es el riesgo de delitos contra la propiedad (robos, incendios provocados, vandalismos y delitos violentos), si bien las causas de que esto sea así no están claras.

Las islas de calor son un fenómeno que se produce en zonas urbanas que experimentan temperaturas más altas que las zonas circundantes debido a la actividad humana Esta es la variación de temperatura en Barcelona por la noche Centro ciudad 15ºC Río Besós 14ºC 13ºC Playas Gavà 12ºC 11ºC 10ºC Suelo más parecido al natural y menor número de edificaciones En los sectores más abiertos disminuye la temperatura Fuente: Universidad de Barcelona

Talar unos árboles para plantar otros

A pesar de los beneficios que aporta una buena superficie forestal en entornos densamente urbanizados, el árbol está lejos de ser protagonista en la inmensa mayoría de las ciudades españolas. «El problema es que el urbanismo es una máquina de hacer dinero. Desgraciadamente, a los constructores les sale mucho más rentable arramplar con todo lo que hay en el terreno y decir que después van a plantar 3.000 o 5.000 árboles, que diseñar los espacios respetando la vegetación existente. Pero talar y plantar árboles no es como quitar y poner farolas. El urbanismo no puede ser una cuestión meramente económica. Estamos constantemente hablando de la deforestación del Amazonas y de las secuelas de los incendios, pero no nos damos cuenta de que estamos deforestando las ciudades», denuncia Domínguez.

Según la profesora, «esta es una situación que se da tanto en ámbitos públicos como privados, y gran parte del problema procede de que las constructoras no tienen técnicos de medio ambiente preparados para afrontar construcciones con un diseño ecológico dentro de sus plantillas».

Fotografía de uno de los parques del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz (País Vasco).

De ahí que, en los últimos años, hayan surgido proyectos de protección del arbolado urbano. «La Unión Europea, por ejemplo, está impulsando el desarrollo de una serie de ayudas, subvenciones y políticas de promoción de mejoras dentro del entorno urbano, con el fin de naturalizar las ciudades y hacerlas más amables y saludables para los ciudadanos», cuenta.

En España, Madrid es pionera en el establecimiento de una ley que protege a los árboles urbanos cuyo tronco mide más de 20cm de diámetro. «Esto permite cierto control sobre las talas indiscriminadas, pero queda mucho por hacer», afirma Domínguez. Por su parte, Vitoria-Gasteiz no tiene una legislación formal, pero es la más avanzada en la naturalización urbana. El proyecto del Anillo Verde que han desarrollado es el conjunto de parques que rodean la ciudad. Tiene su origen en un proyecto de restauración ambiental iniciado en 1993, que ha transformado la periferia degradada en un espacio natural de alto valor ecológico. otras ciudades, como Málaga o Barcelona también están apostando por reverdecer sus espacios urbanos, sumándose a la campaña 'Trees in cities challenge', desarrollada por la Comisión de las Naciones Unidas para Europa (CEPE).

El Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz ocupa una superficie de 833 hectáreas

A nivel internacional, Norteamérica va a la cabeza en políticas de gestión del arbolado y ecología urbana. En Estados Unidos, por ejemplo, «la USDA es el organismo que se encarga de proveer a los gobiernos y los ayuntamientos la información necesaria sobre los beneficios (ambientales, sociales, culturales, económicos…), medidas de gestión (selección de especies apropiadas, poda, plantación...) y costes de los bosques urbanos, tanto desde una perspectiva científica como educacional; así como aporta financiación para la plantación de árboles a través de convocatorias y subsidios», cuenta Francisco Escobedo, investigador científico del Centro de Los Ángeles para la Sostenibilidad de los Recursos Naturales Urbanos.

Reglas de protección

En prácticamente todos los ayuntamientos existen reglas de preservación del arbolado. «Por ejemplo, cuando hay una nueva obra, las ordenanzas de cada municipio determinan qué árboles deben protegerse según su tamaño y especie, qué área alrededor de estos no se puede intervenir para no afectar a su crecimiento y, en el caso de que se necesite talar, cómo reemplazarlo de forma adecuada», afirma Escobedo.

Foto de una calle arbolada en un barrio de Los Ángeles (California). / E. M.

En lo que coinciden todos los entrevistados es en que lo importante en este tipo de iniciativas no solo es ponerlas en marcha, sino mantenerlas, promoviendo políticas de conservación que perduren en el tiempo. «Es mejor poner menos árboles, mejor plantados y con más seguimiento a largo plazo, que muchos mal plantados, sin suficiente espacio y sin un mantenimiento mínimo de dos años vista, pero esa suele ser la realidad, así que miles de ejemplares urbanos en nuestro país se secan todos los años», lamenta Domínguez.

Otro error es «plantar árboles y especies arbustivas que no se adaptan a las condiciones climáticas actuales y futuras», dice Lenoir. «Hay que plantar pensando a 20 o 25 años vista, para calcular qué tamaño va a alcanzar ese árbol y si su crecimiento (copa, raíz…) va a encajar en ese entorno», añade Domínguez. Asimismo, los especialistas recomiendan evitar la tentación de plantar especies ornamentales y exóticas provenientes de regiones muy lejanas, que pueden imponer un riesgo de invasión biológica.

Pavicento de una acera levantada por la fuerza de la raíz de un árbol. / E. M.

El sustrato, por su parte, debe ser poroso, para que el árbol pueda sacar buenas raíces. «Cuando los ciudadanos se quejan de que los árboles levantan el pavimento y destrozan la calle, no se dan cuenta de que es su forma de decirnos que están buscando agua y oxígeno en la superficie porque bajo tierra no tienen sitio para crecer por una mala plantación».