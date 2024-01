Yasmina Díaz: «Voy a aprovechar cada segundo de esta oportunidad»

Yasmina Díaz Suárez es natural del municipio de Arucas, en Gran Canaria. Tiene 29 años y trabaja como dependienta en una tienda. La aruquense confiesa que para ella presentarse como candidata a reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es «un sueño y un honor» y asegura que va a «aprovechar cada segundo de esta gran oportunidad».

-¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina?

-Desde que era pequeña soñaba con presentarme como candidata a reina del carnaval pero algo me decía que no soñara tanto, que igual no era la candidata perfecta porque nunca se fijaban en mí, decía «a dónde voy yo de candidata, eso no es para mí», pero el día que me llegó la oportunidad no dudé ni un segundo en decir que sí.

-¿Cómo recibió la noticia de su elección como candidata?

-Pues realmente fue una sorpresa totalmente inesperada. Un domingo estaba con una amiga en casa y le llegó un mensaje de mi diseñador, que casualmente era profesor de ella, y me dijo, «mira este mensaje es para ti, para que te presentes como candidata a reina» y cuando me vi ya tenía patrocinador y fantasía.

-¿Qué vinculación tiene con el carnaval?

-Mi vinculo con el carnaval es muy parecido al de muchos canarios que es esperar cuál va a ser la alegoría del año siguiente para buscar el disfraz perfecto y disfrutarlo con muchas ganas.

-¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona?

-Pues sería un verdadero honor y un sueño hecho realidad. Si eso ocurre me pondré muy nerviosa pero disfrutarlo con las personas que me han apoyado este tiempo.

-¿Cómo se está preparando para el peso delvestido?

-Si te soy sincera cuando se acabó la época de comer roscones le dije a una amiga que ya tocaba apuntarse al gimnasio y ese mismo día fuimos. Me lo estoy tomando en serio porque el traje pesa lo suyo.

Candidata número 4 Lugar de Nacimiento Arucas, Gran Canaria

Edad 29

Fantasía 'Guardiana del fuego'

Diseñador Antonio Quintana

Si se corona reina... Cumplirá con cariño todas las responsabilidades que le otorga la corona

-¿Cómo imagina que será la experiencia de lucir su fantasía en el escenario del Puerto?

-Es que lo pienso y no me lo creo. Creo que va a ser una maravilla. Es algo aún inimaginable porque lo pienso y me sitúo en Santa Catalina, como estos años atrás, pero este año va a ser en un escenario complemente nuevo para todos. Es algo increíble.

-La corona tiene una serie de obligaciones a cumplir durante el año de reinado. ¿Está preparada para asumirlas?

-Sí, por supuesto. Asumiré todas las responsabilidades que tenga con mucho cariño y les daré la importancia que merecen.

-No se imagina el carnaval sin...

-Disfraces, música, turismo y sin la gente del pueblo que al final es la que hace año tras año que este carnaval salga a la calle.

-Si la corona llevara consigo un poder, ¿en qué lo emplearía?

-Ójala y eso fuera cierto. Emplearía ese poder en erradicar la pobreza porque es un tema muy doloroso y es vergonzoso que en pleno siglo XXI siga habiendo gente que muera por esta causa.

-Este año la alegoría de la fiesta son 'Los Carnavales del Mundo'. ¿Cuál es su favorito?

-Mi carnaval favorito es y siempre será el de Gran Canaria, pero si tuviera que quedarme con otro sería con el de Brasil. Me haría mucha ilusión poder ir y disfrutarlo algún año, sería una gran experiencia.