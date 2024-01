Traviesas: La murga que vibra a base de «fuerza y unión»

Queda claro que todas las murgas que se van a subir a partir de este lunes 29 de enero al nuevo escenario del Puerto del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria están con los nervios a flor de piel. Pero si hay una murga que además de nervios, sientan «estrés, ansias y máxima ilusión» de comerse el recinto son ellas: la murga Las Traviesas.

El próximo miércoles 31 de enero, esta agrupación fundada en el año 2008 en el polígono de Cruz de Piedra, en la capital grancanaria, abrirá la tercera fase del concurso.

Su directora, Alicia Benítez, afirma que a pesar de que «ha sido todo muy ajustado en cuanto a fechas, hemos sabido organizarnos», motivo por el cuál se siente orgullosa.

83 componentes Historia Fundada en 2008, en el polígono Cruz de Piedra, en Las Palmas de Gran Canaria, la murga celebra 16 años en el carnaval

Directora Alicia Benítez

Palmarés Las Traviesas consiguieron el tercer premio de vestuario en el año 2013, seis años después de su estreno. Mientras que en el año 2016 se subieron al podium con el tercer premio de interpretación

Las 83 murgueras que se subirán a la plataforma en representación de Las Traviesas tienen tres objetivos marcados: el primero es «hacer crítica»; el segundo «hacer reír», algo que parece fácil pero que según Benítez, «termina siendo lo más complicado»; y lo tercero es «hacer un gran espectáculo», afirma la directora.

En 2023, el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria obtuvo la declaración de fiesta de interés turístico internacional, y Alicia Benítez considera que la alegoría elegida para este año, 'Carnavales del Mundo', tiene mucho que ver con ese galardón que distingue a las fiestas: «La fantasía elegida para este año es la más adecuada a raíz de la distinción otorgada el año pasado, porque representa el nivel de lo que son ya estas fiestas», explica.

En relación al escenario, Benítez considera que las murgueras «están ilusionadas» con esta nueva ubicación la cuál cree, según lo poco que ha visto que «tiene buena pinta».

Se acabó el saludo al parque Santa Catalina

Si hay un grito de guerra que caracteriza a las murgas cuando están en el escenario los primeros minutos, es cuando el director o directora que corresponde saluda diciendo «¡Buenas noches, parque de Santa Catalina!». Una de las personas que protagoniza este saludo es Alicia Benítez, quién asegura entre risas que este año para que no haya confusiones saludará diciendo: «¡Buenas noches, mi gente!».

Las Traviesas volverán a cantar sus temas en treinta minutos -y no en veinte como en la edición anterior-, y esto es algo que agrada a la agrupación, en especial a su directora, quién declara que «en veinte minutos no te da tiempo de nada». «Una de las cosas por las que se disminuyó el tiempo era para no cansar a la gente que asiste al parque, pero es que la gente que va es porque le gustan las murgas y les da igual estar 7 u 8 horas allí», sostiene Benítez.

El transcurso de este año para la murga «ha sido bastante duro, sobretodo en cuanto al disfraz». «Este año cambiamos de costurero y todo ha sido como empezar de cero. Pedimos unas telas que no nos llegaron nunca y eso ha ocasionado muchos problemas que se han extrapolado», reconoce Benítez.

Pese a las trabas con las que se han encontrado en el camino, la directora confía en que «la fuerza y la unión que caracterizan a esta murga se mantenga para poder seguir saliendo al carnaval 16 años más, como mínimo».

No importa cuál sea el grito de guerra en el saludo de estos carnavales, a estas murgueras lo que de verdad les importa es que cuando ellas canten: «¿Cómo se llama esta murga?, el recinto entero se deje llevar y responda:¡Traviesas!