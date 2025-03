Los sueños rotos de los Biznietos de Kika

David Ojeda Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de marzo 2025, 17:12 Comenta Compartir

La cabalgata infantil del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tuvo una de sus imágenes más impactantes en la presencia de la histórica murga infantil Los Biznietos de Kika. Los niños acudieron a la cita con los rostros maquillados pero sin disfraz, plantando cara a la decisión de miembros de su directiva de no salir más en el presente carnaval.

Esta situación, visibilizada en el pasacalles, se viene viviendo semanas. Días atrás los propios niños lanzaron un comunicando explicando la situación, pero eso no les ha restado las ganas de seguir en la fiesta. «Es increíble lo que está sucediendo. Por el capricho de dos personas se les está robando la ilusión a los niños», señala una madre de un componente.

Los padres arroparon a los pequeños durante la cabalgata. Acompañándoles durante el recorrido que partió de la plaza de La Feria hasta llegar a la zona de Mesa y López. Allí explicaban lo que está pasando. «Durante todo el año esas personas que se han hecho fuertes en la directiva han ido tomando decisiones en contra de lo que quieren los niños y sin consultar con los padres. Y esto de vetar la presencia de la murga en actuaciones en municipios a los que se ha ido siempre ya es lo último», indicaban.

Según exponen, es imposible resolver la situación a pesar de contar con el apoyo, incluso, de la murga adulta Los Nietos de Kika, al ser directivas independientes. «No podemos legalmente participar ni utilizar los disfraces. Vamos a intentar terminar este carnaval de la manera que sea y a ver qué sucede de cara al año que viene», señalan.

Los progenitores de estos murgueros dicen que no quedan espacios de diálogo a los que acudir. «No aparecen, no podemos contactar. Incluso nos han bloqueado en los móviles para no recibir nuestras llamadas y nuestros mensajes», expresaba una madre triste por la situación.

Algo bueno les ha quedado de este conflicto. «El apoyo de todos los grupos del carnaval, que han hecho comunicados apoyándonos. Especialmente Los Lengüetudos, que son maravillosos».