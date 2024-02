«Este premio va para nuestro Arturo García»

Fue una noche mágica, de las que hacía tiempo que no se vivían en unos carnavales de la capital grancanaria. Este es el sentir general tanto del público como de los miembros de las murgas participantes, que vivieron con emoción una compenetración total con los fieles seguidores, que abarrotaron el recinto de Belén María tras arrasar en poco tiempo con las entradas para presenciar la gran final. Los grandes triunfadores de la final celebrada el pasado sábado fueron Los Nietos de SaryMánchez, que se reencontraban con el carnaval capitalino tras la autodescalificación del año pasado, en señal de protesta a la Figrup, la federación que marca las bases del concurso.

Se trata de la cuarta victoria que experimentan los teldenses, tras las conseguidas en 2015, 2017 y 2020, un hito que llena de orgullo a unos murgueros que sintieron, además, el completo cariño y entrega de todos los presentes. «El objetivo de nuestra murga era volver a estar en un carnaval con normalidad, porque el año pasado, después de lo que pasó, fue más bien para el olvido. Pero eso ya forma parte del pasado, hemos vuelto a disfrutar, tenemos un equipazo, más allá de que cantemos bien, se nos escuche o se nos entienda, tenemos un grupo humano increíble», relata aún con la emoción de lo vivido Pedro Betancor, miembro de la murga ganadora.

EL público llenó de color el recinto de Belén María. C7

Betancor confiesa que «cada año me explico menos la respuesta de la afición, porque es brutal. Tenemos la suerte de tener un apoyo increíble, ya no sólo de nuestros aficionados, sino los de otras murgas que se levantan y cantan nuestro pasacalles, para nosotros es un orgullo increíble», apunta, para añadir con la voz quebrada que «este premio, bueno más bien todo el carnaval, tiene la dedicatoria especial para nuestro Arturo García. Ha sido el broche de oro perfecto para poder cerrar una página, no lo olvidamos».

Inma Medina y Carolina Darias no faltaron a la cita. C7

Los 97 miembros que conforman esta murga, la más numerosa de las participantes, interpretaron dos temas: 'Bien común' y 'Sopita y pon', que terminaron de decidir a un jurado que no lo tuvo fácil, pues el nivel fue realmente alto. La murga dirigida por Rubén Santana 'Pitu' tuvo mejor puntuación que Los Legañosos, que quedaron en segundo lugar, muy cerca de los ganadores, y que Los Serenquenquenes, que lograron la tercera posición. Además, Las Despistadas lograron el primer premio en vestuario, donde Los Legañosos lograron el segundo puesto y Los Serenquenquenes el tercero.

Homenaje a Manolo Vieira. C7

«Fue una final especialmente reñida, con un nivel muy alto, desde las fases. Nuestra intención, como bien quedó claro el año pasado, nunca ha sido ir a por los premios, sino el poder hacer siempre algo innovador y que a la gente le llame la atención. Ese es nuestro objetivo, tener un proyecto diferente e ilusionante cada año. Que gustemos más o menos no depende tanto de nosotros, pero sí el tener un objetivo claro, poner la murga en la calle y devolver todo el cariño que recibimos. Que tanta gente se desplace a vernos y se gaste el dinero para ello, supone una gran responsabilidad para nosotros, a pesar de que somos sólo un grupo más del carnaval. Lo de este año ha sido una cosa de locos», reflexiona Pedro Betancor.

Las Despistadas, durante la actuación. C7

Sobre la nueva ubicación del carnaval, él no tiene dudas. «Yo soy isletero, el sitio me parece espectacular y La Isleta es la cuna de esta fiesta», sentencia antes de volver a descansar para tratar de recuperarse de una larga noche donde las emociones han sido muchas. En lo que a los premios paralelos se refiere, el 'Tomás Pérez' a la mejor letra fue para 'Fuerte pedazo fiesta' de Los Serenquenquenes; mientras que el 'Benito Falcón' lo entregaron Los Melindrosos a la mejor presentación y puesta en escena de Los Nietos de SaryMánchez. Por otro lado, el 'Tito Rosales' fue para Las Traviesas; el 'Definitivamente yo, Paco Dávila' lo dieron las Lady's Chancletas a Yehuda Santana de Los Chancletas; el 'Carmelo «El pariente»' fue para Los Bisnietos de Kika; y el Criticón que otorga a la prensa fue a manos de Los Twitty's por su tema 'Sin oficio ni beneficio'.

Una de las sorpresas de la gala fue la presencia del presentador Dani Calero, rostro muy ligado a este concurso desde el inicio, que subió al escenario junto a Ana Trabadelo y Baby Solano, quienes han ejercido de maestros de ceremonia en las fases previas.