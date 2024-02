Leysi Uz: «Siempre he sentido que iba a terminar presentándome como candidata a reina»

«Enamorada del carnaval y de Canarias». Leysi Uz se presenta como candidata a reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria el próximo 9 de febrero y confiesa que «a pesar de haber nacido en Cuba, Canarias es mi casa y siento amor por ella. Siempre digo que soy cubanaria». Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas, actualmente trabaja como Community Manager en varias marcas. Representa a Supermercados Gordillo con un diseño de Sedomir Rodríguez de la Sierra. Su fantasía 'En mi piel' saldrá en el puesto número 12, ocupando la penúltima posición.

-¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina?

-Desde que mi amigo Osvaldo Cabrera, más conocido por ser drag Ávalon, sacó una reina en el año 2016 conecté con este evento. Lo veo todos los años muy ansiosa, lo vivo con ilusión y una parte de mí siempre ha sentido que iba a terminar presentándome como candidata a reina.

-¿Cómo recibió la noticia de su elección como candidata?

-Para mí fue un momento muy emocionante. Me sentí tremendamente orgullosa de que tanto el representante como el diseñador confiaran en mí para defender la fantasía.

-¿Qué vinculación tiene con el carnaval?

-Yo sigo el carnaval desde que llegué a Canarias. En mi país natal, Cuba, se vive como una fiesta de disfraces pero no la viven con esa fuerza y esa reivindicación de que es la fiesta del pueblo.

-¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona?

-Quiero que la gente de Las Palmas de Gran Canaria se sienta orgullosa de la reina que tiene. También quiero que sepan que defenderé nuestro carnaval allá a donde vaya y reivindicaré que tenemos un carnaval digno de ser fiesta de interés turístico internacional, que además lo es y debemos estar orgullosos.

Saldrá en el puesto número 12 Lugar de nacimiento Nació en Cuba pero se mudó a Lanzarote cuando era una niña. Actualmente vive en Madrid.

Edad 25 años

Diseñador 'En mi piel'

Fantasía Sedomir Rodríguez de la Sierra

Si se corona reina... Defenderá el carnaval con honores allá a donde vaya

-¿Cómo se está preparando para el peso del vestido?

-Me estoy preparando físicamente en el gimnasio. También estoy haciendo muchas pruebas con el traje para que el día 9 de febrero todo salga lo mejor posible.

-¿Cómo imagina que será la experiencia de lucir su fantasía en el escenario del Puerto?

-Creo que los nervios y las ganas van a dominar la gala, pero siento que cuando salga al escenario y note el calor de mis amistades y de mi familia se me quitarán todos los nervios y podré defender la fantasía como se merece.

-La corona tiene una serie de obligaciones a cumplir durante el año de reinado. ¿Está preparada para asumirlas?

-Sí, por supuesto. Además estaré encantada de asumirlas y lo haré con todos los honores posibles.

-No se imagina el carnaval sin...

-Purpurina, lentejuelas y mucho baile.

-Si la corona llevara consigo un poder, ¿en qué lo emplearía?

-Lo emplearía en poder reivindicar que no solo son importantes los carnavales de Brasil, sino que estas fiestas en Canarias son muy características y querría que se conocieran en todo el mundo.

-Este año la alegoría de la fiesta son 'Los Carnavales del Mundo'. ¿Cuál es su favorito?

-Sinceramente conozco los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria, el de Santa Cruz de Tenerife y el de Río de Janeiro. Mi pareja es de Brasil y probablemente si no me hubiese presentado a reina del carnaval hubiese ido hasta este país para conocer un poco más estas fiestas allá, pero prefiero estar donde estoy porque me hace muy feliz.