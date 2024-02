Insomnio drag en Manuel Becerra

No eran ni las diez de la mañana de este miércoles y ya Sandra Pérez sumaba unas cuantas horas de vigilia carnavalera, pues desde la noche anterior se encontraba apostada junto a la taquilla instalada este año por la organización del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en la plaza de Manuel Becerra, para conservar el primer puesto en una fila que iba sumando adeptos para hacerse con una de las entradas para asistir a la gala drag de 'Los Carnavales del Mundo' el día 16 y que se ponen a la venta este jueves desde las 09.00 horas.

Unas horas robadas al sueño que no considera un sacrificio quien presume de haber asistido como público a las 25 galas drag que ha celebrado la fiesta de la capital grancanaria y de no haberse perdido ni una de las preselecciones, incluida la del pasado 28 de enero, para la que también hizo la correspondiente cola.

«Esto es por amor al carnaval», dice quien reconoce que además de la preselección y la gala drag es asidua al resto de grandes citas del carnaval capitalino. «Vengo a todos los eventos, a las murgas, a la gala de la reina», explica sobre unas citas a las que no falla. Lo que no tiene tan claro es si podrá acudir a la cabalgata ya que debe hacer turnos «para cuidar a mi madre». Motivo este que también la ha mantenido algunas horas fuera de una fila en la que le ha cuidado el sitio su amiga Eva Díaz, una marbellí afincada en la capital grancanaria a la que Sandra le ha inculcado el gusto por los carnavales.

«Ella llegó a la seis y media de la tarde, porque a mí me tocó el turno de cuidar a mi madre, y ya luego vine yo por la noche», dice.

Apunta que para aguantar tantas horas solo precisa refrescos de cola y algo de abrigo, «porque la relentada por la noche se nota y al amanecer». Elementos que ya tenía preparados de cara a otra noche de insomnio antes de la apertura de la taquilla.

Una espera que confía le reporte el premio ansiado, un buen sitio en platea para disfrutar del espectáculo que ofrecen los drags. Algo que dice no siempre se logra. «Te da mucho coraje cuando abren la taquilla y te enseñan el plano porque seleccionan para internet y para taquilla y no hay tanto dónde elegir», se queja.

Fila para la venta de entradas, chiringuitos y escenario en Manuel Becerra. Arcadio Suárez

Raquel Rodríguez, «vecina de fila» de Sandra también critica que no se ponga el total de aforo a la venta de manera presencial. En su caso suma más de dos década asistiendo al espectáculo de los drags, pero ya no hace la vigilia del tirón como antes . «Yo hago la cola ahora hasta el mediodía, luego viene mi marido y se queda hasta las siete y después viene otra persona y se queda toda la noche. Así nos vamos turnando porque yo de noche ya no puedo quedarme, porque siempre cojo neumonía», confiesa.

El segundo grupo de esta comitiva que roba horas al sueño la integran una pandilla de jóvenes carnavaleros que forman los hermanos Elías y Airam Medina, Nerea y Yesly.

«Me levanté a las cuatro de la mañana y llegué aquí sobre las cinco y media», explica Elías -que además de espectador es el alter ego de Drag La Perdida-, ante un grupo bien pertrechado para otra noche al raso «con mantas, chaquetones y luego traen la caseta de campaña».

Dicen que estos días faltan incluso a clase para conseguir sus entradas para un espectáculo que les encanta. Pero también son aficionados a las comparsas y no fallan en la cabalgata para la que están preparando los disfraces que van a estrenar y que tienen temáticas diversas, ya que van desde unas domadoras de fieras a los personajes de 'Los padrinos mágicos' pasando por Medusa, la figura de la mitología griega.

Hospitalito de Cruz Roja

Mientras los incondicionales de la gala drag hacen cola y se levantan los escenarios de Manuel Becerra y la plaza de Los Patos, en el recinto que alberga el escenario principal de la fiesta la alcaldesa, la concejala de Carnaval y su director artístico presentaban este miércoles el hospitalito en el que Cruz Roja va a prestar atención a las mascaritas que lo precisen en las grandes noche de fiestas, que arrancan este viernes tras la elección de la reina.

Instalaciones del hospitalito del carnaval. c7

Un dispositivo que, como relató Isaac Díaz, presidente provincial de Cruz Roja en Las Palmas, «en los días habituales vamos a contar con una media de unas 15 personas», una cifra que crecerá «hasta los 50 voluntarios en los días grandes, como el de la cabalgata».

Cruz Roja atendió el pasado carnaval a unos 170 personas en unas instalaciones que este año se trasladan al recinto portuario y cuentan con dos módulos para la asistencia básica de primeros auxilios, dos de observación, uno para hombres y otro para mujeres, dotados con 25 camas.

Además, dispone de tres boxes, uno para la atención en urgencias vitales y dos para las urgencias traumáticas, suturas y curas.