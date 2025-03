La gala drag de Las Palmas de Gran Canaria y una historia real de superación

David Ojeda Jueves, 6 de marzo 2025, 18:27 | Actualizado 18:51h. Comenta Compartir

La gala drag de Las Palmas de Gran Canaria contará una historia real de superación, según expresó Josué Quevedo, su director artístico, a la hora de desgranar los detalles del evento que este viernes polariza la atención de la agenda carnavalera de la ciudad con su cita más popular.

Quevedo explicó los antecedentes y la inspiración de la obertura, en la que participarán 550 personas, de una gala que tendrá al frente al periodista Tomás Galván, la humorista Omayra Cazorla y a Drag Sethlas, que estarán acompañados por la «goda invitada» Inés Hernand.

«Después del carnaval del año pasado me habla un chico de Alicante», comenzó a contar el director artístico: «Me cuenta su historia. Es un deportista que ha peleado para recuperarse de muchas lesiones pero fallece su madre y me dice que esa es la herida de la que nunca se ha podido curar porque nunca le dijo que era homosexual»; señaló.

En lo que define como una obertura «emotiva pero con un mensaje de superación», Quevedo expondrá las razones que fundamentan el origen de la gala a finales de la década de 1990 «porque todavía quedan seres oscuros que no creen en la libertad».

El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se reencontrará este viernes a las 21.00 horas con su evento más popular, el que agota más rápidos sus entradas y el que mejor se ha colocado desde hace años en las parrillas televisivas nacionales.

Será, además, una gala más larga de lo que estaba previsto. Las bases indicaban que en la preselección del pasado 14 de febrero debían quedar 12 finalistas, sin embargo serán 15 los candidatos que finalmente pisen el escenario de Santa Catalina este viernes. «Cuando acabó la preselección me llaman para decirme que tenemos un problema, que hay un cuádruple empate en la última posición del corte. Y que, como dicen las bases, yo tenía que tomar la decisión de decidir y me negué. Las Palmas de Gran Canaria merece más calidad y lo único que cambia de 12 a 15 es un número», señaló Quevedo, asumiendo que por tanto la gala será más largo de lo planificado originalmente.

La presentación de los detalles de la gala la firmó el director artístico en compañía de los cuatro presentadores del evento. Hernand hizo múltiples alusiones a lo bien que se encuentra en la isla y subrayó que en Las Palmas de Gran Canaria «viven en 2050» por la apertura de libertades que entiende que no existe en otros lados del país. «Cuando me echen de Madrid, que me queda poco, me empadronaré aquí», bromeo.

Para Tomás Galván, Borja Casillas –Sethlas– y Omayra Cazorla hay un denominador común en su presencia sobre el escenario este viernes: la ilusión de la infancia hecha realidad.

Y es que tanto Galván como Cazorla contaron sus experiencias como niños, clavados ante el televisor cada edición e imaginando que algún día estarían sobre las tablas de Santa Catalina viviendo la experiencia. «Esta gala nos hace libres y nos da un carácter especial», indicó el profesional de RTVC.

Quevedo quiso significar que la presencia de tres presentadores canarios refrenda una apuesta «por el talento y la juventud de Canarias», algo que Galván acomodó al decir que espera que la imagen de verle a él en el escenario sea inspirador para que otros jóvenes crean aquello de que se puede triunfar en casa.

En ese trío de presentadores destaca Borja Casillas, el ya icónico drag Sethlas. Ganador en el año 2017 con su rompedor espectáculo '¡Mi cielo!, yo no hago milagros, que sea lo que Dios quiera', que tanta polémica desbordó y consagró su presencia como uno de los más identificables de la escena más allá de los márgenes de las islas.

Para él también es un momento muy especial. Expresa que también esta gala forma parte de los sueños de su infancia, pero tras cumplir durante años el reto de romper costuras sobre el escenario ahora tendrá «el honor de representar a mis compañeros como presentadora».

La música de la gala drag

El director artístico del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria expuso cuáles serán las actuaciones musicales que acompañen a las 15 drags durante la gala. La artista canaria Nia Correia será una de las voces que se podrán escuchar en escena, mientras que Melody, ganadora del Benidorm Fest –presentado por Inés Hernand– y próxima representante de España en Eurovisión será la otra actuación.

Del patio de butacas de Santa Catalina ha desparecido ya la tarima que imitaba la pista de atletismo para dejar más aforo disponible. Inés Hernand habló de cómo le había llamado la atención el nivel de movimiento en la reventa, lo que acredita que en cuanto a público no hay comparación posible para un carnaval de Las Palmas de Gran Canaria que sigue siendo más popular en sus grandes galas que en las corrientes humanas en la calle.