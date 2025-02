Una comparsa, caminito de Teror

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de febrero 2025, 18:35 Comenta Compartir

Una ofrenda de flores sirvió para solicitar la intersección de la Virgen del Pino antes de su estreno en el concurso de comparsas del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Las componentes de la agrupación Cayo Mambí, que nace en las tablas del parque de Santa Catalina, se acercaron este jueves a la villa mariana de Teror para conjurar los nervios de la primera vez.

Denise Ortega es el alma de esta nueva agrupación, que surgió de su amor por el baile y por el carnaval, y de los ánimos que le infundió su padre. No es que él sea carnavalero, pero sabe que Denise es feliz entre pasos de baile y plumas. «Él es más bien tímido pero como veía lo que me gusta bailar y actuar en el carnaval, me alentaba a que lo hiciera», expone la presidenta de la comparsa.

Eso fue a fines de 2023. Con esos ánimos, Denise decidió fundar su primera comparsa. Y a su llamamiento acudieron treinta niñas. Ahora son 34, de los que 32 son carnavaleras y 2, carnavaleros, todos con edades comprendidas entre los 16 y los 52 años.

Otras imágenes de las componentes de Cayo Mambí. C7

La comparsa, cuya semilla se plantó en el barrio de San José, tiene raíces también en Zárate y en la Vega de San José. «Decidimos fundar una nueva comparsa porque veíamos que ya no se creaban nuevos grupos y se marchaban otros», explica la presidenta y directora.

Surgieron muchos nombres en torno al proyecto. Ojo de Agua, Ojo de Selva... «pero siempre me venía a la cabeza el nombre de Cayo Mambí», que fue elegido venciendo alguna que otra resistencia.

Denise Ortega reconoce que el nombre le embruja. Pese a no haber estado nunca ahí, le gustó la sonoridad de esta población cubana de la que procede la madre de una de sus grandes amigas. Y resulta que las dos bailan en la comparsa.

Las integrantes de Cayo Mambí lucirán la fantasía 'Renaissance' y pondrán sobre las tablas de Santa Catalina el espectáculo 'Mucho más de lo que una vez soñé'. Su puesta en escena tiene como elemento definidor su clara apuesta por la salsa, ya que Denise Ortega es profesora de ritmos latinos.

El vestuario ha sido el elemento que más ha esfuerzo ha requerido. Gracias a la asociación de vecinos San José pudieron disponer de un cuarto donde coser los ropajes, que fueron adquiridos con la aportación de varios patrocinadores y de las componentes de la comparsa, quienes pusieron algo de su bolsillo para lucir en la escena.

Los nervios del estreno se verán superados por el espíritu de grupo que reina en Cayo Mambí. «Tenemos un equipo con un compañerismo tan grande que me sorprende», expone la directora y presidenta, «todas quieren hacerlo todo juntas».

Concurso de comparsas, a las 21.00 horas

Ellas participarán en tercer lugar en el concurso que arranca este viernes a las 21.00 horas en el parque de Santa Catalina. Seguirán las huellas que dejen en el templo Chiramay, una agrupación que tiene ya doce años, y que este año lucirá la fantasía 'Olimpus' e interpretará 'Fuego Olímpico';y Sur Caliente, que viene desde Lanzarote con la fantasía 'Desde el corazón de China' y el espectáculo 'Fiesta en la gran muralla'.

Tras Cayo Mambí vendrán otras tres comparsas. En concreto, se trata de Baracoa, uno de los grupos más laureados del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que este año participa con la fantasía '¿Lo apostamos todo?' y el espectáculo 'Latiendo más fuerte que nunca'; de Yoruba, que presenta 'Como una flor' y el vestuario 'Renacer'; y, por último, Nuevo Estilo, la comparsa decana y el grupo activo más veterano de los carnavales capitalinos. Su fantasía será 'A mi manera' y el nombre de su espectáculo, 'A mi manera vivo el carnaval'.

La gala, presentada por Ibán Padrón, contará con la participación de Armonía Show y Star Music, así como con las comparsas infantiles.