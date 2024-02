Andrea Franco: «Me considero muy afortunada por poder vivir esta experiencia»

Andrea Franco ha vivido el carnaval en su casa desde que era una niña y, probablemente, eso la ha llevado a cumplir uno de sus sueños de la infancia: ser candidata a reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Esta joven de 27 años , natural de el Castillo del Romeral, Gran Canaria, es ingeniera en diseño industrial y ahora se dedica al sector aeronáutico. El próximo viernes 9 de febrero saldrá al escenario de Belén María con un diseño de Juan Carlos Armas llamado 'La perla' y en representación del Ayuntamiento de la Vega de San Mateo. Andrea Franco saldrá en última posición, poniendo así el broche de oro a una de las galas más esperadas del carnaval.

-¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina?

-Los canarios vivimos el carnaval con mucha pasión y mucha magia desde que somos pequeños. Para mí el carnaval representa la magia de poder ser lo que tu quieras ser y presentarme a reina es una ilusión que he tenido desde pequeña.

-¿Cómo recibió la noticia de su elección como candidata?

-Fue una tremenda sorpresa. Me lo tomé con mucha alegría y emoción. No podía parar de pensar en el momento de subirme al escenario y ver a mi familia animándome.

-¿Qué vinculación tiene con el carnaval?

-Como decía, mi vínculo con el carnaval viene desde que yo era una niña. Siempre he visto a mi madre confeccionar disfraces, entonces puede decirse que es algo que he heredado. Además, uno de mis momentos favoritos del año es cuando mis amigas y yo pensamos de qué vamos a disfrazarnos y nos elaboramos nosotras mismas el disfraz.

Saldrá en puesto número 13 Lugar de nacimiento Castillo del Romeral, sur de Gran Canaria

Edad 27 años

Diseñador Juan Carlos Armas

Fantasía 'La Perla'

Si se corona reina... Asumirá las responsabilidades que le otorga el reinado con mucha responsabilidad, ganas y tesón

-¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona?

-Primero poder decir que me considero muy afortunada de poder vivir esta experiencia y ver las entrañas del carnaval. Si me alzo con la corona lo tomaré como una responsabilidad, con ganas y con tesón. Además, creo que podría ser una buena representante.

-¿Cómo se está preparando para el peso del vestido?

-Estoy entrenando físicamente mi cuerpo y comiendo bastante proteína para coger fuerza. Pero yo creo que en ese momento, la ilusión y las ganas van a poder con todo.

-¿Cómo imagina que será la experiencia de lucir su fantasía en el escenario del Puerto?

-Esa noche me la imagino como una noche mágica. Es imposible imaginarme algo que va a ser tan mágico.

-La corona tiene una serie de obligaciones a cumplir durante el año de reinado. ¿Está preparada para asumirlas?

-Sí, por supuesto. Cuando nos presentamos a este tipo de certámenes tenemos que ser conscientes de que no solo es subirte al escenario esa noche, sino que tenemos que estar disponible para cualquier ocasión en la que te necesiten.

-No se imagina el carnaval sin...

-No me lo imagino sin muchas cosas, pero diría que sin brillos, lentejuelas y su gente.

-Si la corona llevara consigo un poder, ¿en qué lo emplearía?

-Lo emplearía en poder compartir con el resto del mundo la felicidad y la emoción que sentimos los años los canarios cuando llega el carnaval. Es algo indescriptible lo que sentimos y creo que mucha gente no lo entiende.

-Este año la alegoría de la fiesta son 'Los Carnavales del Mundo'. ¿Cuál es su favorito?

-Me encantan los carnavales de mi isla, sobre todo el de Las Palmas de Gran Canaria, pero si tuviera que elegir otro me quedaría con el de Río de Janeiro, Brasil. Me encantaría vivirlo algún día.