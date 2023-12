Vote al personaje del año 2023 en Canarias

Óscar Hernández Romano Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 21 de diciembre 2023, 11:28 | Actualizado 12:12h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Humorista Manolo Vieira

El dolor por la pérdida, el pasado mes de febrero, de Manolo Vieira aún está presente y duele en los corazones de todos los canarios en general y grancanarios en particular. Referente del humor canario, la figura del isletero permanecerá en la memoria de todos los que pasaron junto a él un ratito en su querido 'Chistera' de la capital grancanaria, o no pararon de reír en fin de año con su monólogo tradicional y esperado. Nacido en 1949 en su querida Isleta, Vieira dejó para el recuerdo espectáculos como 'El último en salir que apague la luz', 'Sal de ahí', 'Bolero', 'Manolo Vieira y yo', 'Manolo Vieira se escribe con 'b' chica', 'Risas' y 'Hoy no es lunes'. Fue galardonado con la Medalla de Oro de Canarias en el año 2002 y nominado al Premio Canarias de Las Artes de 1996.

Presidente del CB Gran Canaria Sitapha Savané Querido, admirado y añorado como jugador, donde defendió la camiseta claretiana con todo -y un poco más- a un nivel al alcance de pocos, Sitapha Alfred Savané Sagna (Dákar, Senegal, 1978), Taph o el gran capitán para sus muchos amigos en la isla, se sentó en el trono presidencial del CB Gran Canaria a finales del 2022, pero fue este año donde firmó, junto a todo el equipo, la mayor hazaña de la historia de la entidad claretiana con el título europeo de la Eurocup el pasado tres de mayo. Su implicación con la isla y en el club donde más brilló durante su extensa carrera deportiva, es incuestionable. Ahora, de traje y corbata, trabaja a destajo para mantener el prestigio nacional e internacional de un Dreamland Gran Canaria donde se ganó el cariño y una isla que lo acoge como un canario más. Jugadora del Real Madrid y de la selección española Misa Rodríguez María Isabel Rodríguez Rivero (Las Palmas de Gran Canaria, 1999), Misa, puede presumir de ser campeona del mundo con la selección española de fúbol. La portera teldense, formada en el Femarguín y actualmente en las filas del Real Madrid, fue protagonista durante el mundial celebrado entre Australia y Nueva Zelanda este año. Campeona de Europa sub-19 y subcampeona mundial sub-20, su debut oficial, y también como titular, con la selección absoluta fue el 18 de febrero de 2021 frente a Azerbaiyán, donde el equipo español se impuso por un contundente 0-13. Presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo Cual ave fénix, el secretario general de Coalición Canaria ha regresado este 2023 de manera triunfal. Fernando Clavijo (La Laguna, 1971) retornó a la Presidencia del Gobierno de Canarias tras las elecciones de mayo, fruto de una matemática parlamentaria que, en primera instancia, evidenció que el llamado Pacto de las Flores no sumaba mayoría y, acto seguido, que Coalición Canaria y Partido Popular tenían al alcance de la mano la gobernabilidad. Sobre la marcha, la Agrupación Socialista Gomera y la Agrupación Herreña Independiente se sumaron al pacto alcanzado sin mayores dificultades entre el propio Clavijo y el líder de los populares en las islas, Manuel Domínguez, que se convirtió en vicepresidente y consejero de Empleo. Alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria Carolina Darias Conocedora de la política municipal, la insular, la autonómica y la estatal, Carolina Darias (Las Palmas de Gran Canarias, 1965) fue elegida alcaldesa de la capital grancanaria tras las elecciones de mayo de 2023. Fue una de las grandes vencedoras del Partido Socialista en las islas, en unos comicios donde el tirón de Ángel Víctor Torres no fue suficiente para la marca PSOE. Ya en campaña se evidenció que Darias le sacaba varias cabezas de ventaja a sus oponentes y así lo refrendaron los comicios. Sobre la marcha se articuló de nuevo un tripartito capitalino con Nueva Canarias y Podemos. Una de las primeras decisiones de Darias fue reforzar la estructura de gobierno, hacer cambios internos y cumplir lo prometido sobre el pago de las facturas atrasadas del Ayuntamiento. Jugador y capitán de la UD Las Palmas Kirian Rodríguez Tras superar con rotundo éxito un linfoma de Hondgkin que le detectaron en agosto del año pasado, Kirian Rodríguez Concepción (Santa Cruz de Tenerife, 1996), que regresó a las canchas a tiempo para celebrar el ascenso el curso pasado, está desplegando su mejor versión en la Primera División, donde está liderando, con calidad y golazos, a una UD Las Palmas que se codea con los mejores de la categoría. No solo ha asumido con nota alta las exigencias de la capitanía en el representativo, sino que se ha convertido en referente del grupo amarillo, donde ya es el máximo goleador con tres tantos para enmarcar -todos desde fuera del área- y también de la siempre exigente categoría. Cantante Quevedo Madrileño de nacimiento pero grancanario de adopción y corazón, Pedro Luis Domínguez Quevedo (2001) ha sido, sin duda, uno de los grandes protagonistas de este 2023. En julio del año pasado año lanzó junto al DJ y productor argentino Bizarrap 'Quédate', que en menos de un día superó los diez millones de visitas y se situó en la primera posición de tendencias en Youtube España. El sencillo también se posicionó en el número 1 en la lista de Spotify Global. Ya metidos en este año, con su primer disco de estudio ('Donde quiero estar') comenzó una gira que ha llenado todos los recintos que ha pisado, especialmente en un Estadio de Gran Canaria donde ofreció un espectáculo mayúsculo. El pasado 16 de noviembre ganó, junto a Bizarrap, el Grammy a la Mejor Canción Urbana del año.