Dos hogares canarios a los que el sol da toda su energía

Le decía José Trujillo ('Barranquera IV) a una de sus nietas, en pleno verano, que no tuviera el aire acondicionado todo el día en marcha. Que no hacía falta, contaminaba mucho y, encima, gastaba. «Ahora eso ni me preocupa», reconoce este teldense que hace solo diez días que estrena siete placas solares en la azotea de su casa.

Cuenta que, en realidad, con seis le habría bastado, pero en su empeño por v olverse cada vez más independiente de los combustibles fósiles, pretende comprarse, además, un coche eléctrico, lo que le requeriría ese extra de potencia fotovoltaica.

«Lo principal de todo esto es que estás reduciendo las emisiones de dióxido de carbono, y estando ahora en este punto crítico, todos debemos remar hacia las renovables», señala Trujillo.

Es el mismo planteamiento de Alexi Cano, otro vecino de Agüimes concienciado con el medioambiente que se decidió a dar el paso: «Definitivamente esto es el futuro, y en el sureste tenemos las condiciones perfectas para apostar por el autoconsumo».

Ambos vecinos grancanarios reconocen el potencial de las islas como fuente de energías renovables

A su juicio, si en su municipio aún no se ha propagado el modelo es por una cuestión de desconocimiento, ya que una normativa dificultaba la instalación en algunas azoteas, pero afirma que ya ha sido modificada.

Ahora, en su urbanización de dúplex adosados ya son varios los que se han sumado a la 'ola verde' con ayuda de las subvenciones del Cabildo y el Gobierno. Y es que más allá de esa conciencia, los números cuadran.

Gracias a una aplicación móvil, que les indica cuánto gastan y cuánto ganan de luz, Trujillo ha comprobado que lleva ahorrada una media de treinta euros diarios. A Cano, en cambio, le resulta difícil estimar el ahorro hasta no recibir la factura de la luz.

Instaló sus siete placas el pasado martes de carnaval, «suficientes» para el autoconsumo diario de su familia de cuatro. Se hizo también con una batería de 5.000W para el uso nocturno, pero reconoce que ahí «se quedó un poco corto», pensando en que el consumo en casa aumentará en el verano.

Vídeo. En casa de Cano luce un cielo despejado gran parte del año. / Juan Carlos Alonso

De todas formas, explica, aún depende de la red eléctrica, ya que deberá esperar algunos meses para arreglar los trámites burocráticos que le permitan la autosuficiencia, pero será cuestión de tiempo que esto cambie.

Similar es el caso del teldense. Su hogar no llega a consumir la energía solar máxima: alrededor de un 30% del remanente está destinándose a la carga de baterías, que usa en las horas nocturnas, y el resto se deriva hacia la propia red eléctrica.

Esa inyección supondrá una nueva rebaja a futuro –una vez realizado el cambio en la factura– ya que la compañía compensará los excedentes, por ejemplo, en el mantenimiento de los contadores.

«La factura hasta podría quedarse a cero –dice Trujillo–. Luego piensa que ahorro al menos 200 euros en electricidad y gasolina al mes y pago una letra por el coche de 350... Sale rentable».

El Gobierno subvencionará el 40% de la inversión y el retorno se sitúa de media en menos de una década

La instalación de las placas fotovoltaicas supuso para ambos una inversión parecida: 8.300 euros en el caso de Trujillo y 9.200 en el de Cano, incluyendo toda la gestión de la empresa Sureste Refrigeración de Gran Canaria, que se encargó de los permisos, la redacción del proyecto y montaje. Del monto total, el Gobierno les subvencionará el 40%.

Los expertos señalan que el periodo de retorno en España, es decir, el tiempo que necesitará para amortizar la compra, está en un rango de entre 7 y 12 años aproximadamente. Un tiempo que se irá acortando conforme el precio de la electricidad suba.

En cualquier caso, tanto el teldense como el agüimense se confiesan «privados» de esa transición. «Pasas un periodo de trámites y dudas, pero definitivamente vale la pena», manifiestan.