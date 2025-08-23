La villa de Moya celebra los 100 años de Rosario Jorge La vecina del municipio, acompañada por su hijo, su nuera, sus nietos y sus sobrinos, recibió la visita en su casa del alcalde, Raúl Afonso, para cantarle el cumpleaños feliz y obsequiarle con una orquídea por su centenario

David Rodríguez Medina Moya Sábado, 23 de agosto 2025, 07:17 Comenta Compartir

Rosario Jorge, más conocida como Rosarito, se convirtió ayer en una de las pocas mujeres centenarias de la villa de Moya. Con motivo de ello y a modo de homenaje, el alcalde de la villa, Raúl Afonso, y la concejala de Mayores, Lucía Rodríguez aprovecharon para acercarse a su casa y cantarle el cumpleaños feliz, además de obsequiarle con algunos detalles como una orquídea, un abanico o una taza.

A sus 100 años, Rosarito se mantiene en plena forma y en buen estado de salud, ya que aún sube y baja sin mayores problemas las escaleras de su casa, sale a pasear la mayoría de los días o acude cada semana a misa. En su cumpleaños estuvo acompañada de su hijo Manuel Moreno, su nuera, sus nietos y sus sobrinos. «A mi edad sigo estando bien. Gracias a Dios tanto yo como mi familia estamos bien de salud y tenemos para comer. Eso es lo más importante», indicó Rosarito.

Pese a que nació en Juncalillo, se fue a vivir a Moya tras casarse para luego poner rumbo a La Aldea, debido al trabajo de su marido, y permanecer allí durante 16 años para luego volver al que siempre fue el municipio de su corazón, la villa de Moya. Al ser preguntada por el secreto para vivir tantos años, la centenaria mujer contesta que es «vivir tranquilos».

Desde hace varios años en la villa de Moya se ha convertido en tradición que el alcalde se acerque hasta la casa de las personas que cumplen 100 años para llevarles algún regalo y celebrar un momento feliz e irrepetible. «Desde que estoy como alcalde todas las personas centenarias las que les hemos celebrado el cumpleaños son mujeres», señala Afonso.

Muchos familiares, como primos cercanos y lejanos, decidieron acudir a la celebración para, con un beso y un abrazo, felicitar a Rosarito por el gran mérito de haber llegado a la edad de 100 años de la manera en la que lo ha hecho, bien de salud y con las ilusiones por vivir intactas.

«Este es uno de esos momentos alegres que uno vive cuando es alcalde. En este caso aún más porque para mí Rosarito es como si fuera mi abuela, ya que me ha visto crecer y convertirme en el hombre que soy hoy en día», puntualizó Afonso con añoranza.

Su hijo Manuel cuenta que «por el trabajo de mi padre nos tuvimos que ir a La Aldea y allí estuvimos viviendo durante 16 años hasta que volvimos a Moya para poder estudiar». Pese a que Rosarito fue madre de dos hijos, lastimosamente uno de ellos, Julio Moreno, falleció.

Afonso no perdió la oportunidad de agradecer a Rosarito y a todas aquellas mujeres que ha visto celebrar su centenario, siendo un «orgullo y un placer celebrarles el cumpleaños». Por este motivo, desde el Ayuntamiento siempre tienen la tradición de «acercarnos a las viviendas cuando los ciudadanos moyenses cumplen 100 años», comentó Afonso.