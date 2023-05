La villa del agua reclama más «sabor»

De Firgas se conoce su casco histórico, los 21 municipios de la isla representados bajo una fuente que cae dejando un sonido tranquilizador o sus imponentes vistas al Atlántico. Pero no todo es alentador, las elecciones se acercan y aparece la incertidumbre en un municipio que exige mejoras en las instalaciones deportivas, más actividades culturales y habilitar los accesos desde los barrios colindantes a la capital municipal.

«A nuestro Firgas le falta sabor, más vida, un mercadillo el fin de semana sería ideal para atraer a turistas y grancanarios», es lo que opina Mariola Nieto, vecina de Firgas. Esto según cuenta esta técnica de rayos en el Negrín, «atraería a muchas personas a visitar Firgas, adquirir productos ecológicos cultivados aquí y aprovechar para tomarse algo junto a sus familias en los comercios del pueblo». Esta vecina lleva viviendo más de 10 años en el término del agua de Gran Canaria y reclama también más «actividades culturales» para los jóvenes de la villa.

«La alfarería la echo mucho en falta, es una tradición canaria y si no la cuidamos entre todos se acabará perdiendo con el tiempo», afirma Nieto, bajo un sol radiante y con el sonido del agua de la fuente de Firgas de fondo. «Escuchar esto cada mañana es magnífico, es un sitio muy tranquilo, pero me gustaría que fomentaran talleres de alfarería y mimbre para los jóvenes y no tan jóvenes», comenta entre risas.

En esta misma línea se mantiene Ángel, profesor de un instituto de la zona. «Hay bastantes cosas que mejorar». Por ejemplo, uno de los puntos que reclama más atención según este vecino es «la conexión entre pueblos con el centro de Firgas». Para Ángel, es primordial mejorar las vías, los senderos y los caminos reales. «Vivo en Rosales y me gustaría ir caminando a Firgas, que habilitarán algún sendero para transitar tranquilo sería ideal, aunque entiendo la situación geográfica del municipio», afirma.

Sin embargo, también señala que es primordial mejorar las instalaciones deportivas. «Tengo un hijo de 10 años y la cancha más cercana que hay deja mucho que desear, no hay canastas para jugar al baloncesto y las porterías están en mal estado», apunta este vecino de Rosales. «Sería magnífico disponer de unas instalaciones deportivas en condiciones, para disfrutarlas junto a mi hijo».

De la educación al comercio y a un vecino que lleva toda la vida viviendo en Firgas. Es Carmelo Domínguez y también cree que la construcción de la piscina del pueblo «salió mal». Según este vecino, que vive en pleno centro del municipio del agua, la expansión del coronavirus en 2019 terminó con la piscina. «La pandemia paró definitivamente la construcción de la obra».

Pero apunta que ahora todo está mejorando. «Hace unas semanas se inauguró un gimnasio en pleno centro y el Ayuntamiento está más saneado económicamente», señala Domínguez apoyado en una barandilla a la sombra. «Está trabajando bien», refiriéndose a Jaime Hernández, actual alcalde de Firgas. «Ya es veterano en el puesto y eso ha hecho que esté llevando el Ayuntamiento mucho mejor». Jaime lo hace gracias al pacto de su partido (Compromiso por Firgas) con el PSOE, siendo Alexis Hernández el primer teniente de alcalde. Es el tercer mandato del actual alcalde del municipio. Fue también de 2007 a 2008 y de 2014 a 2015.

Con respecto a la seguridad en el pueblo, los tres vecinos coinciden. «Es un municipio seguro, muy tranquilo». No obstante, Ángel si ha visto algún hurto últimamente «por parte de algún vecino». Y es que en Firgas, a pesar de recalcar los tres que «nunca pasa nada relevante, es un sitio muy estable», solo cuenta con un policía local para todo el pueblo del agua. «Es verdad que solo hay un agente que vela por la seguridad, pero por ahora no ha habido ningún problema», recalca Carmelo Domínguez.

Un lugar encantador

La tranquilidad de Firgas es innegable. Respirar aire puro, escuchar el sonido de su fuente más característica o degustar en alguno de sus múltiples planes es algo esencial para cualquier visitante de Firgas. «El municipio ahora está precioso, si es verdad que estamos cerca de las elecciones y ahora hay mucho más personal y todo está limpio», afirma Domínguez mientras suelta una carcajada. Pero, dejando las bromas, Carmelo señala que Firgas «es un sitio maravilloso para vivir».

Por su parte, Mariola sigue la misma línea que Carmelo. «Se vive fenomenal, hace 10 años vine desde Castilla La Mancha y elegí Firgas por la paz y la calma que transmite». Lo único que esta vecina pide es que se recicle mejor. «Este tema se debería de llevar de otra forma, sobre todo en los barrios periféricos», reclama esta vecina. Mariola subraya que los contenedores «están llenos de ratas» y que hay veces que siente «miedo» al tirar la basura. Sin embargo, entiende que está en pleno campo y es «normal».

Según estos vecinos, todo se reduce en continuar con la tranquilidad, aumentar la oferta cultural, fomentar las tradiciones canarias y mejorar las instalaciones deportivas. Mientras tanto, en el pueblo se sigue oyendo caer el sonido del agua de la fuente hasta que llegue el 28 de mayo y ese sonido se evapore lentamente con el bullicio de las elecciones y todo el ruido mediático que conlleva este acontecimiento.