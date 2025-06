El poema de Celina Mendoza en una jornada inolvidable para Telde

Rafael Falcón Telde Jueves, 5 de junio 2025, 11:11 | Actualizado 11:17h. Comenta Compartir

Telde vive este jueves una jornada histórica, con la presencia de la Virgen del Pino. La procesión que llevó a la patrona de la Diócesis de Canarias, desde la plaza Franchy Roca hasta la parroquia de San Gregorio, estuvo llena de detalles emotivos, como el de Celina Mendoza, popular propietaria de la Churrería Melián, que al paso de la imagen de la Virgen por las proximidades de su negocio tuvo la oportunidad de leerle un poema «que se me ocurrió durante la noche, porque no he dormido».

«Cuando por las calles de nuestro Telde, Madre, orientas tus pasos para reunirte con tu hijo, el Santísimo Cristo de Telde, aquí todos te miramos eclipsados por tu belleza, Madre que nos cobijas a todos bajo tu manto. Ay Virgen del Pino, ay Madre Bendita, gracias, gracias por visitar a nuestro Telde, al que te recibe con mucho amor, fe y devoción», así rezaba el poema que Celina Mendoza leyó delante de la imagen de la Virgen, finalizando al grito de «Viva la Virgen del Pino».

Celina portando una pancarta de bienvenida a la Virgen del Pino. Cober

Horas después, ya en faena con su churrería llena, Celina relataba la emoción vivida a CANARIAS7. «No olvidaré este día en mi vida. Tener la oportunidad de dirigirme a la Virgen del Pino y leerle este poema ha sido mágico. No he dormido en toda la noche. Que la Virgen del Pino haya venido a Telde para reencontrarse con el Santo Cristo de Telde es emocionante«, añadiendo que es tanta la devoción que Celina tiene por la Virgen «que me llamo Celina del Pino«, cosa que muchos no saben.

Celina es famosa por sus churros, acompañados de un buen chocolate, y por su coqueto local de Los Llanos, en la calle Lagunetas, en la que da rienda suelta a su imaginación a lo largo del año con distintos acontecimientos. Este jueves estaba en su churrería, junto a su marido, Francisco Melián, «desde las cuatro y media de la madrugada. Desde esa ahora ya le di de desayunar a la Policía, al servicio de limpieza, etc. Después de la procesión esto ha sido una locura, pero es un día muy especial«. Hasta el alcalde de Teror, Sergio Nuez, no quiso irse de Telde sin unos buenos churros de la Churrería Melián.

Celina Mendoza y su marido, Francisco Melián, en plena faena en la churrería. R.F.

La emoción de Celina sirve de ejemplo de muchísimos fieles que viven estos días con mucha devoción la presencia de la Virgen del Pino en su localidad.