La comunidad educativa del CEIP La Garita-Alberto Manrique de Lara está en pie de guerra. La reciente publicación del proceso selectivo para la estabilización del empleo temporal de larga duración en el Ayuntamiento de Telde ha dejado fuera a Paco García, el conserje del centro durante los últimos 28 años. El popular Paco tendrá que abandonar su puesto de trabajo el próximo 28 de febrero, en una situación que ha provocado indignación entre padres, madres, profesores y exalumnos, ya que «Paco es mucho más que un conserje», destacan.

Cada mañana, sobre las 8.15 horas, Paco abre las puertas del CEIP La Garita. Los pequeños se agolpan a la entrada, junto a sus padres, pero en estos últimos días esa simple entrada al colegio se ha convertido en una cascada de cariño hacia la figura de un portero que se ha implicado al máximo en la comunidad. «Ha contribuido en proyectos, ha realizado múltiples funciones, los niños le tienen un cariño especial, así como los padres y madres del centro», destaca Yraya Brito, madre de un alumno.

«No entramos en el proceso de estabilización de su puesto de trabajo, pero el Ayuntamiento de Telde podría encontrar una solución temporal para que en los dos años que le quedan para su jubilación pueda seguir ejerciendo su función en el centro», se preguntaban ayer varios padres y madres a la entrada del CEIP La Garita.

El CEIP La Garita ha emitido un comunicado en el que destaca que «Paco no es simplemente un número más en este proceso de estabilización; es y ha sido parte integran de nuestra comunidad. Su trabajo constante y comprometido ha sido esencial para el funcionamiento y mejora del centro educativo. Pedimos que Francisco Gabriel García Hernández continúe en su puesto de manera temporal mientras se resuelve el procedimiento legal que él ha decidido interponer. Su permanencia no perjudica a ninguno de los seleccionados, y su contribución es vital para nuestra comunidad educativa. Como comunidad, es nuestro deber reconocer y valorar el impacto positivo que Paco ha tenido en nuestro centro y asegurar que su dedicación no quede en el olvido. Su presencia en el CEIP-La Garita no solo es crucial por su trabajo, sino también por el espíritu de compromiso y unión que representa para todos nosotros. Nuestro conserje merece tener un final de su carrera laboral digno y reconocido».

Padres y madres siguen recogiendo firmas, con la intención de que el Ayuntamiento de Telde encuentre una solución temporal a esta situación. Desde el consistorio se advierte que han explorado todas las opciones posibles, pero que no existe una solución viable dentro del marco legal. Paco sigue abrumado por las muestras de cariño que recibe cada día. En otra de las puertas de entrada al CEIP La Garita se siguen colgando mensajes de apoyo hacia su persona, mientras que el AMPA ha colgado en sus redes sociales una emotiva canción, con imágenes de mucha de las tareas que Paco ha realizado en el colegio. El viernes 28 de febrero será el último día de trabajo de Paco en el CEIP La Garita. La comunidad educativa sigue luchando por intentar encontrar una solución temporal y no quieren ni pensar en no encontrarse a Paco cada mañana cuando dejen a sus hijos a las puertas del colegio.

El alcalde Juan Antonio Peña, en declaraciones realizadas a Teldeactualidad, destacó que la estabilización del personal, impuesta por la Unión Europea y gestionada desde el mandato anterior, tenía como fecha límite el 31 de diciembre y ha afectado a ocho empleados públicos, cada uno con circunstancias diferentes.

Lo sucedido con Paco, el conserje del CEIP La Garita, ha provocado una cascada de reacciones, entre ellas la de Diego Ojeda, exconcejal y actual asesor de NC en el Cabildo, en sus redes sociales. «Paco es víctima de una administración deficiente y de un proceso de estabilización mal gestionado que, en lugar de garantizar la continuidad de las personas trabajadoras municipales, está dejando en la calle a profesionales esenciales para el buen funcionamiento de los servicios públicos».

