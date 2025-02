Mari Carmen Santana y Sheila García hacen historia en Telde

Rafael Falcón Telde Sábado, 22 de febrero 2025, 22:56 Comenta Compartir

Mari Carmen Santana y Sheila García reconocen que les ha tocado la lotería, al obtener plaza como personal laboral fijo en el Ayuntamiento de Telde tras el reciente proceso de estabilización. Pero lo que no sabían es que se han convertido en las primeras operarias de la historia en el servicio de mantenimiento municipal, en la categoría de peón.

En el servicio de limpieza viaria y en parques y jardines, a lo largo de la historia, muchas mujeres han formado y forman parte de estas áreas en el Ayuntamiento de Telde, pero nunca en servicios municipales, en las labores de mantenimiento de vías, instalaciones, limpieza en áreas que no cubre el servicio normal, etc. Tanto Mari Carmen, residente en Las Remudas, como Sheila, residente en Jinámar, resaltan que presentaron la documentación «sin ninguna esperanza y cuando recibimos la noticia a finales de diciembre fue como si nos tocase la lotería».

Mari Carmen Santana, a sus 50 años de edad, había trabajado en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Telde como auxiliar administrativo hace muchos años, e incluso creó su propia empresa -Carmen Company-, un servicio online de venta y entrega a domicilio de mercancía de librería y papelería en Canarias. «Mi hermana fue la que me animó a presentar la documentación y optar a esta plaza en el Ayuntamiento de Telde. Me reiteró que no perdía nada, y así lo hice», relata.

Por su parte, Sheila García Dieppa, a sus 32 años de edad, trabajaba en el servicio de recogida de residuos de Las Palmas de Gran Canaria y al igual que Mari Carmen «no tenía muchas esperanzas de obtener plaza». Ambas coinciden en la fortuna que ha supuesto formar parte del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Telde y «estamos encantadas en el servicio».

CANARIAS7 compartió con ellas una mañana de servicio. Mari Carmen, haciendo funciones de chófer, cogió la furgoneta del servicio municipal y junto a Sheila acudió al Lomo de Jinámar, ya que allí trabajadores del convenio estaban realizando una limpieza especial de una zona. «Tenemos que recoger todas las bolsas y llevarlas al punto limpio. En el servicio nos han tratado de maravilla. Estaban con deficiencias en cuanto al número de efectivos y la llegada de nuevo personal siempre supone una ayuda y una mejora en el servicio. También hemos maniobrado con la grúa en la recogida de distintas podas y en cada una de las labores que nos comente el capataz», resaltan. Formar parte del servicio puede motivar a otras mujeres. «Desconocíamos que eramos las primeras mujeres en el servicio y si esto puede suponer un estímulo para que otras mujeres se animen a optar a plaza a este servicio pues mucho mejor».

Mari Carmen empezó a trabajar en enero y Sheila este mes de febrero. De lunes a viernes, de 7.00 a 14.00 horas, y con una estabilidad laboral que es lo que buscaban. Las dos están felices, algo que se refleja en sus rostros. Con una actitud de enorme positividad y predispuestas a cada una de las labores que se les encomienden.

El año 2025 ha arrancado de maravilla para estas dos nuevas trabajadoras municipales del Ayuntamiento de Telde. Han iniciado una nueva experiencia laboral, con una estabilidad que les aporta una enorme tranquilidad. El servicio municipal, en labores de mantenimiento, abarca una amplia operatividad en el servicio, ya que solo en instalaciones municipales, en las que se incluyen las deportivas y los centros educativos, la labor es enorme. El déficit de personal ha sido un hándicap enorme en el Ayuntamiento de Telde, al igual que en muchos consistorios de la isla, y aún esa merma continúa en muchísimos servicios.

La llegada de Mari Carmen y Sheila a la concejalía de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Telde supone un estímulo para que más mujeres puedan a optar a estas categorías y ellas, sin saberlo, han sido pioneras para que la integración de la mujer a toda clase de trabajos municipales sea una realidad.