Mabel Fernández: «Mi hijo no es un delincuente y solicitamos su libertad»

Rafael Falcón Telde Martes, 23 de septiembre 2025, 23:33

«Mi hijo no es ningún delicuente. Mi hijo no es un traficante de drogas», exclama con desesperación, pero con una tranquilidad inusitada, Mabel Fernández, madre del teldense Aythami Santana. Activista y presidente de la asociación cannábica Beletén, creada en el año 2009, se encuentra desde noviembre de 2024 en prisión acusado de tráfico de drogas y asociación ilícita, con una condena de cinco años.

La situación personal de Aythami Santana está teniendo una amplia repercusión nacional. Su caso está siendo muy seguido por el movimiento cannábico, ya que «estas asociaciones, legalmente registradas, se están encontrando con situaciones difíciles como la que está atravesando mi hijo ahora. Estas asociaciones que cultivan y cuyo consumo es exclusivo para sus miembros, y que en muchos casos se debe a temas terapéuticos, en España no están legalmente reguladas. Las asociaciones luchan, y mi hijo siempre ha defendido este decálogo, contra el mercado de drogas y los traficantes, y ahora dependen de qué tribunal los juzgue», afirma.

Desde la plataforma de familiares y amigos de Aythami han convocado una marcha por su libertad y dignidad para el próximo sábado. «Ante esta injusticia, creemos que es el momento de salir a las calles y sobre todo desplazarnos hasta Las Palmas de Gran Canaria para denunciar públicamente que Aythami no es un delincuente. Su conducta solo ha protegido a los socios y usuarios de cannabis de Beletén, la asociación que presidía. Estas condenas dan un mensaje equivocado, ya que la justicia en su vertiente de prevención general nos dice que es mejor seguir participando con el tráfico ilegal de drogas, prefieren que se abastezca el consumo propio de cannabis en mercados ilegales, a que adultos decidan controlar la producción de lo que consumen y lo cultiven, por ética, por responsabilidad y por su propia salud», destacan en su escrito.

«La pérdida de derechos que venimos sufriendo los usuarios y las asociaciones cannábicas estos últimos 10 años ha desembocado en el peor de los escenarios, un activista, cultivador, consumidor y presidente de una asociación, está en prisión. Por proteger la salud de los socios y defender un modelo de abastecimiento avalado en múltiples ocasiones tanto a nivel estatal como internacional».

La marcha partirá el sábado, a las 11.00 horas, desde la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria hasta la prisión de Las Palmas I, donde se encuentra Aythami Santana cumpliendo su condena. «El apoyo que solicitamos está dirigido a toda la sociedad, y no solo a Aythami personalmente, sino a todo lo que ha venido defendiendo estos años, demandar un poco de lógica y coherencia en la política de drogas que existe actualmente, que sólo criminaliza a los usuarios y mete en la cárcel a los activistas». Aythami Santana se ha convertido en el estandarte de esta lucha que tienen los club cannábicos en España, encontrándose en una situación muy delicada.

Aythami Santana es consciente del movimiento social que se está generando, con la intención de dar visibilidad a su caso y con el objetivo de que legalmente se establezcan unas base sólidas. «Esperamos que tanto el sector cannábico, como el resto de las luchas sociales, se sumen a denunciar esta injusticia y presionar para que la propia Administración colabore en un proyecto para la seguridad de las asociaciones y los usuarios que decidan autogestionar la producción de forma colectiva y realizar un consumo responsable», reclaman, mientras Aythami Santana continúa en prisión.

El movimiento ha creado una web www.aythamilibertad.com para reclamar su libertad.