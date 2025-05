Una exposición que alerta sobre el cuidado de nuestro legado

Rafael Falcón Telde Jueves, 8 de mayo 2025, 17:33 Comenta Compartir

La Asociación Cultural Entre Amigos de Jinámar sigue fiel a su enorme compromiso social, con el folclore y la cultura como nexo de unión. Dentro de sus múltiples proyectos se encuentra la exposición Las vestimentas tradicionales de Gran Canaria durante los siglos XVIII y XIX, un proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria que ha contado con la colaboración y supervisión de la Fundación para el Estudio y Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac).

La vestimenta tradicional de Gran Canaria es un reflejo de la historia, la identidad y la cultura de sus municipios. A lo largo de más de dos años, la Asociación Cultural Entre Amigos ha logrado recrear con gran fidelidad los trajes tradicionales de los siglos XVIII y XIX de la isla. El resultado de esta labor artesanal es una colección de 42 trajes que rescatan la esencia de la vestimenta de campesinos, pescadores y habitantes de las ciudades, evidenciando las diferencias en los tejidos, diseños y adornos que distinguían tanto la geografía como la posición social de quienes los portaban.

Esta exposición que pretende ser itinerante arrancó, con un notable éxito, el pasado mes de febrero en el Castillo de Mata de Las Palmas de Gran Canaria y este viernes, a partir de las 20.00 horas, y hasta el 31 de mayo se podrá disfrutar en la iglesia hospitalaria San Pedro Mártir de Verona de Telde, de 9.00 a 12.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, dentro del amplio programa de actos que el ayuntamiento teldense ha confeccionado este mes para celebrar el Día de Canarias.

Esta exposición no solo pone en valor el rigor histórico y artesanal con el que se han elaborado los trajes, sino que también plantea una reflexión sobre la necesidad de preservar y regular la vestimenta tradicional en Canarias. Su puesta en marcha provoca un enorme desafío, ya que no se puede mostrar en cualquier espacio debido a su magnitud. Esta exposición busca educar y sensibilizar sobre la importancia de ataviarse y no disfrazarse, defendiendo el legado textil de la isla. Suso Santana, presidente de la Asociación Cultural Entre Amigos de Jinámar, habla con entusiasmo del proyecto. «Hay una enorme labor detrás. Unas 15 personas han trabajado muy duro para sacar adelante este proyecto que queremos llevar por todos los municipios, así como a asociaciones, centros educativos, etc. Con esta iniciativa se pretende no solo recuperar la vestimenta tradicional, sino también fomentar su estudio y transmisión a las nuevas generaciones, asegurando que este patrimonio cultural no se pierda en el tiempo», apostillando Suso Santana que «las romerías no deben convertirse en ronerías».

Este viernes arranca esta segunda parada de una exposición itinerante que invita a la reflexión y defiende nuestro legado. En el acto de este viernes, el grupo folclórico de la Asociación Cultural Entre Amigos actuará, junto al cuerpo de baile, con la presencia de distintas autoridades. Telde ya celebra el Día de Canarias con un mes de mayo lleno de tradiciones.