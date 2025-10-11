David Jiménez cumple su sueño en Australia

Rafael Falcón Telde Sábado, 11 de octubre 2025, 23:24 Comenta Compartir

La historia de David Jiménez puede ser un buen argumento para una serie televisiva. Este joven teldense siempre tuvo como gran sueño «ser bombero». Recordando sus veranos en Melenara y sus andanzas por el barrio de San Gregorio, siempre tuvo mucha inquietud en aportar su granito de arena cuando veía desastres naturales, como incendios en los bosques. Intentó ser bombero en Gran Canaria, sin éxito, pero hace años inició su aventura en Australia con el propósito de proteger el bosque de Tarkine.

David Jiménez lleva 12 años fuera de Canarias. «Siempre quise ser bombero. Me presenté en Madrid, País Vasco e incluso a bomberos del aeropuerto de Gran Canaria, pero no pude entrar. Tenía 20 años en aquella época. Estudié en la Universidad y luego me vine a Australia. Aquí no podía presentarme porque no tenía la ciudadanía australiana, pero hace tres años logré la ciudadanía y me dije que era el momento de cumplir el sueño, y me puse las pilas. Me presenté en varios lugares, y aprobé en el aeropuerto y en Northen Territory, hasta que acepté donde estoy en la actualidad. Me fui a Darwin, donde me formé durante seis meses, y el pasado mes de julio me gradué y me destinaron a Alice Springs, donde estoy en la actualidad. Es una ciudad de 26.000 habitantes, con un único parque de bomberos, y estoy encantado. He visto cumplir mi sueño y cuando aún recuerdo el día de mi graduación me emociono», relata.

«Ser el primer bombero canario en Australia es todo un orgullo», apostilla. David Jiménez siempre ha estado implicado con el medio ambiente y hace años saltó a la palestra con una iniciativa solidaria para conservar el bosque de Tarkine, recorriendo 1.000 kilómetros alrededor de Tasmania, advirtiendo que ante grandes incendios es de vital importancia proteger los bosques «que son la sangre vital del planeta».

Ampliar

Todo ese compromiso se ha materializado ahora con su gran ilusión: ser bombero. En Alice Srings es feliz. «Vivo en una caravana, en un pequeño terreno. Trabajo dos días y dos noches seguidas, y luego libro cuatro días. Aprovecho para hacer deporte y disfrutar de la naturaleza. Alice Springs es la tercera ciudad más grande en el Territorio del Norte. Está situada en el centro geográfico del país, en pleno desierto australiano.

A su graduación, el pasado mes de julio, acudió su padre y su hermana. «Fue un momento inolvidable. Me sigo emocionando cuando lo recuerdo. Han sido muchísimos años persiguiendo un sueño, y este ha llegado. Nunca llegué a imaginar que este desafío llegase en Australia, pero estoy muy contento. Curiosamente mi historia también ha sido recogida en medios de comunicación australianos, sorprendiéndose de mi lugar de origen», afirma David Jiménez, un bombero teldense que se ha labrado su futuro en Australia.

Temas

Incendios

Australia

Bomberos