Cortar el pelo a domicilio como labor social

Juan Pablo Mena Fajardo es un colombiano, natural de Cali, que lleva dos años y medio residiendo en el barrio teldense de San Juan. Llegó a Gran Canaria a la búsqueda de oportunidades, gracias al empuje de una tía suya que desde el año 2000 vive en la isla, y poco a poco ha ido dando pasos hacia su gran objetivo, «montar mi propio negocio».

Su historia está llena de curiosidades y de lucha. Su vida iba enfocada al mundo del fútbol. Cuando jugaba en el Orsomarso SC de Colombia lo fichó el Sport Boys de Perú. Ahí se produjo un punto de inflexión. Sus cualidades futbolísticas tuvieron una perspectiva de futuro, pero estas no se cumplieron como él pensaba. Durante todo este tiempo, tanto en Colombia como en Perú, Juan Pablo Mena se fue formando en el mundo de la peluquería, e incluso llegó a ser profesor de apoyo en una escuela. Tras dos temporadas en el Sport Boys, compaginando su trayectoria profesional como futbolista con sus pinitos en la peluquería, «lo dejé», afirma. «Me fui a la ciudad peruana de Iquitos, y allí estuve tres años. Allí trabajé en una peluquería con unas muy buenas condiciones, pero siempre con la idea de montar mi propio negocio. Fue ahí cuando mi tía me llamó y me dijo que por qué no me venía a Gran Canaria, que aquí seguro que tendría oportunidades. Y el 26 de diciembre de 2022 llegué a la isla».

Sus inicios no fueron fáciles. Trabajó eventualmente de jardinero, lavando coches, en la construcción y en su mundo de la peluquería con trabajos muy sueltos, hasta que echó raíces en Gran Canaria, contrayendo matrimonio con una grancanaria.

Continuó trabajando en distintas peluquerías, por un periodo eventual. «Un buen día consulté con ChatGPT, de inteligencia artificial, las barberías de mayor prestigio y calidad de Las Palmas de Gran Canaria. Puse mis datos y mi perfil y me salió una lista. Fui personalmente a todas ellas a poner mi curriculum, y me llamaron de la peluquería de El Corte Inglés de Siete Palmas. Hice una prueba y llevo trabajando allí desde el 30 de octubre del pasado año. Estoy encantado. El ambiente laboral es excepcional y ya llevo seis meses», relata con orgullo, aunque manteniendo en su mente la idea de emprender. Y este momento ha llegado. «Un buen día, en una de esas barberías donde estaba de manera eventual, llamaron telefónicamente solicitando si tenían un servicio a domicilio para cortarle el pelo a una persona dependiente, y dijeron que no. Eso me hizo pensar. Luego, meses después, leí que España ha experimentado un aumento sin precedentes en su índice de envejecimiento, así como de personas dependientes. Y se me iluminó la bombilla», afirma.

Ahí inició su camino hasta patentar la marca Cuidalook. Juan Pablo Mena está dando sus primeros pasos. «Martes y domingo, que son los días que libro en la peluquería de El Corte Inglés, ofrezco este servicio a cualquier parte de la isla». CANARIAS7 lo acompañó a uno de sus servicios en Ojos de Garza. Le cortó el pelo a Manfred, un alemán de 85 años con problemas de movilidad que lleva 22 años residiendo en Telde, que conoció de su servicio a domicilio por su mujer. «Estoy encantado», destaca Manfred, mientras Juan Pablo realiza su trabajo. «Nuestro servicio es tanto a caballeros como a señoras», destaca. Todas las novedades las podrá encontrar en su Instagram @cuidalook y en www.ciudalook.com. «Quiero con mi servicio dignificar a todas estas personas», resalta orgulloso.