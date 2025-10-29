Asociación Scouts de Telde Wañak: 60 años de fidelidad y compromiso

Rafael Falcón Telde Miércoles, 29 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

La Asociación Scouts de Telde Wañak, Grupo 130, celebra este mes de octubre su 60 aniversario, seis décadas de educación en valores, convivencia, naturaleza y compromiso con la juventud teldense. El Ayuntamiento de Telde les ha otorgado la Medalla al Mérito Social, en una ceremonia que se celebrará el próximo 7 de noviembre, tras la reunión mantenida este pasado lunes por la Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Telde.

Fundado el 19 de octubre de 1965 en San Gregorio, el grupo nació gracias al impulso de un pequeño grupo de jóvenes visionarios que, con entusiasmo y espíritu de servicio, encendieron una llama que sigue viva hoy. Durante estos 60 años, miles de niños, niñas y jóvenes han crecido en el grupo aprendiendo a ser personas comprometidas, solidarias y responsables. Pero si hay unos protagonistas a quienes se dedica especialmente esta efeméride, son los scouters, esos hombres y mujeres voluntarios que han entregado su tiempo, su energía y su corazón para acompañar a generaciones enteras en su crecimiento personal.

«Esta celebración es un homenaje a todos los scouters que han pasado por el Wañak. Gracias a ellos, el grupo sigue siendo un espacio de ilusión, amistad y servicio», comenta Luis Perera, presidente de la asociación. El Wañak, que desde 2015 cuenta con sede propia en la calle Fernando Estévez, 47, continúa siendo una de las asociaciones juveniles más activas y longevas de Canarias. Su historia está marcada por la educación no formal, la vida en la naturaleza, la solidaridad y el trabajo en equipo.

Hoy el grupo forma parte de la federación Scouts-Exploradores de Canarias, integrada a su vez en ASDE-Scouts de España y en la Organización Mundial del Movimiento Scout, presente en más de 160 países.

Ampliar Imagen de 1967.

Como antesala al aniversario, el 18 de octubre, el doctor José Ortega Ojeda, miembro fundador del Grupo, ofreció una charla a los niños, niñas y jóvenes del Wañak. En ella compartió los orígenes de los colores de la nuestra pañoleta scout y la historia de la primera bandera del grupo, transmitiendo de primera mano el legado y los valores que inspiraron la fundación del Wañak hace seis décadas. Su intervención emocionó a todas las secciones, que pudieron escuchar de viva voz cómo comenzó una aventura que hoy sigue uniendo a generaciones.

A lo largo de este año, el grupo tiene previsto desarrollar distintas actividades conmemorativas y encuentros intergeneracionales, que se anunciarán próximamente a través de sus canales oficiales y redes sociales. «Sesenta años después, seguimos soñando juntos, educando en valores y construyendo un mundo mejor», destacan.