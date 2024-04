40 años dando la cara por Jinámar con la cultura como bandera

Hace 40 años, unos jóvenes de Jinámar se reunían en los bajos de su bloque a tocar el timple y compartir vivencias. Aquel movimiento, con Suso Santana a la cabeza, fue germinando hasta crear la Asociación Cultural Entre Amigos, con el folclore y la cultura como nexo de unión, en una época de enorme dificultad. «El compromiso social con el barrio es lo que nos mueve», recalca hoy en día Suso Santana, que continúa al frente de un proyecto lleno de vida y cuyo fin «es seguir empoderando a la gente de Jinámar».

El Centro Cívico de Jinámar, antigua Gerencia, es la sede de una asociación que no para de crecer. Entre Amigos nació en una etapa complicada. «Esto era casi lo único que teníamos para entretenernos sanamente. Por no haber no había ni carreteras en el barrio por aquel entonces. La precariedad era mayúscula y había un estigma para los que nacimos en Jinámar enorme. Si buscabas trabajo y decías que eras del barrio no te daban ese empleo», relata el presidente de la asociación.

Suso Santana y los miembros de Entre Amigos han luchado y defendido Jinámar, y en esa lucha que arrancó cuando eran niños en 1984 continúan. Entre los objetivos fundacionales, se encontraban el rescate y conservación de los valores tradicionales de Canarias, el fomento desde la infancia del despertar de los valores culturales que les definen como pueblo, la promoción entre los más jóvenes de los valores y costumbres de sus antepasados y la potenciación de nuestro acervo cultural en todas sus facetas. Su primer local de ensayos estaba localizado en el único colegio que existía por aquel entonces en Jinámar, el CEIP Montiano Placeres, hasta que en 1987 y debido al gran número de personas que participaban en el proyecto de Entre Amigos, se consiguió que el Gobierno de Canarias le cediese un local en la antigua Gerencia, ente que sirvió para coordinar las distintas inversiones ordenadas por dicha institución pública.

La realidad social y la constancia de los ensayos se convirtieron rápidamente en la excusa perfecta para el nacimiento una familia, un lugar donde no solo se aprendía, sino que también se escuchaban los diferentes problemas y dificultades que surgían en Jinámar. El folclore se convirtió en la llave para que la Agrupación Folclórica se constituyese en una Asociación Cultural al servicio de los vecinos y vecinas más desfavorecidos del lugar.

Un local que debido al entusiasmo de sus componentes y al empuje de su directiva, se transformó rápidamente en un espacio multidisciplinar que en la actualidad acoge a personas del barrio que trabajan en diferentes aspectos de nuestra cultura como el folclore, la artesanía, los cultivos tradicionales adaptados a los huertos urbanos, la canaricultura o proyectos textiles vinculados a la recuperación y divulgación de las vestimentas tradicionales de Gran Canaria.

Entre isas y folías, la acción social se convirtió en el propio eje vertebrador de un proyecto ilusionante que lucha por el bienestar de la comunidad a través de la realización de diferentes actividades culturales que abogan por el crecimiento personal y colectivo. «Una de las principales satisfacciones de esta asociación con carácter social y divulgativo es ser la única con ambas materias cultural y folclórica que sobrevive entre las que se crearon en el Valle de Jinámar».

El Centro Cívico, sede de la asociación, tiene una vida enorme. Allí ensaya la agrupación Entre Amigos, Los Gofiones y Raíces del Atlántico, poseen sala de exposiciones, se encuentra el Instituto Canario de las Tradiciones, talleres, etc. «Nos falta espacio», recalca con entusiasmo Suso Santana. A lo largo de la semana, el movimiento de personas es constante, logrando el fin marcado desde sus duros inicios. Hoy Jinámar no tiene nada que ver con el pasado. Con más de 20.000 habitantes en la actualidad, Suso Santana destaca que el Plan Integral del Valle de Jinámar, «que ha sido un apoyo enorme para el barrio está algo obsoleto y hace falta un consenso político para revisarlo. Jinámar es un barrio muy grande que merece un trato especial», afirma.

Entre Amigos tiene muchos calderos al fuego con proyectos de una enorme relevancia. En breve se iniciará una exposición itinerante sobre la vestimenta tradicional en Gran Canaria que arrancará en mayo en Las Palmas de Gran Canaria, en el Castillo de Mata. También está cerca de ver la luz la guía audiovisual de los bailes tradicionales de Canarias, así como la creación de una orquesta de contra canaria, un instrumento más grande que el timple que se ha potenciado desde Entre Amigos.

Suso Santana nació en la 1ª fase de viviendas de Jinámar y ahora reside en El Tablero del Conde. Lleva Jinámar en el alma y su corazón. Cuando habla de Entre Amigos se le iluminan los ojos. La agrupación folclórica Entre Amigos está conformada por 53 componentes y ya han editado seis discos. El baile y la vestimenta tradicional son señas de identidad de un grupo cultural que cumple 40 años de vida y compromiso social, y que cuenta con el fundamental apoyo institucional de Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Telde.