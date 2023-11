Souleymane Magassouba luce «con orgullo» su carné de la Fedac

Catorce nuevos artesanos y artesanas recibieron hace unos días el carné de Artesano de la Fedac -Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria- correspondiente a la convocatoria de marzo de este año, representando oficios tradicionales. Entre los nuevos artesanos se encuentra Souleymane Magassouba, un maliense que llegó a Gran Canaria en cayuco hace 17 años y que se ha labrado un futuro en la isla, con la costura y el diseño como gran ilusión.

'Sul Magassouba' es su firma de moda. Este modisto o diseñador de moda elabora camisas, pantalones, sandalias, mochilas o riñoneras de manera artesanal, pero hasta llegar hasta aquí el camino no ha sido nada fácil.

Él se atrevió a salir de Mali rumbo a Mauritania y allí subirse a un cayuco, cuyo destino fue Gran Canaria, para intentar tener un mejor futuro. Han pasado ya 17 años y de aquellos momentos no le gusta rememorar muchos recuerdos, pero sí tiene claro que su estancia en la isla está siendo maravillosa. Los inicios fueron complicados. Souleymane estuvo unos años en un centro de menores en Arinaga y cuando cumplió los 18 años tuvo el apoyo inestimable de una familia de la isla «que me brindó la posibilidad de acceder a mis estudios», afirma con emoción.

Estudió la ESO y el Bachiller y luego hizo un ciclo superior de Turismo y otro de Diseño de Moda. Él salió de Mali con la costura como aliada de vida. Tuvo un maestro que lo enseñó a coser y a confeccionar ropa, y Souleymane siempre ha tenido la moda entre ceja y ceja.

Durante todo este tiempo ha compaginado los estudios con el trabajo. Lleva años trabajando en un almacén de madera durante media jornada. «Trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde», relata. Y ahora sigue en el mismo trabajo y por las tardes y fines de semana se encierra en su taller para elaborar sus diseños. A raíz de la pandemia se ha metido más de lleno con sus elaboraciones, y fue en un desfile que se realizó en Casa África, en el año 2021, cuando se dio a conocer mucho más. «Al acabar los estudios de Turismo hice prácticas en el Museo Elder. Con la pandemia vi que bajó mucho la llegada de turistas y me centré más en mis creaciones de diseño».

A través de redes sociales es muy activo y suele acudir a los eventos que puede, pero le faltaba un espaldarazo para poder mostrar su trabajo, por lo que su objetivo era obtener el carné de artesano. Cumplió con todos los requisitos y hace unos días lo recibió de manos de Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. «Estoy muy contento. Es todo un orgullo para mí tener el carné de artesano de la Fedac. Esto es un valor añadido», destaca.

El carné de artesano de la Fedac permite disfrutar de todos los recursos que ofrece este organismo dependiente del Cabildo de Gran Canaria, como formación, acceso a subvenciones, participación en muestras de artesanía que organiza la Fedac y sobre todo participación en las ferias de artesanía, insulares o regionales, o en los mercados artesanos con sello de calidad que organizan los ayuntamientos y en los que es imprescindible el carnet.

Souleymane Magassouba tiene su particular hábitat en su domicilio en El Batán. Allí elabora sus creaciones, utilizando telas africanas y de algodón. «Mi moda es alegría», resalta. El colorido está muy presente en todas sus creaciones y como anécdota apunta a que no suele hacer patrones para la confección de la ropa, «porque lo tengo muy claro en la cabeza». Sus piezas son exclusivas y únicas, ya que no hay dos iguales.

En Gran Canaria está feliz, con su mujer y su hija. Ahora está a tope preparando todo para que la moda 'Sul Magassouba' se conozca durante la celebración del Womad, ya que estará presente en uno de los estand de artesanía. Souleymane sueña con poder tener un taller de costura en África y que su marca sea más conocida.

La nueva crisis migratoria, con la llegada incesante de inmigrantes a las costas canarias, la vive con preocupación. «Es un tema delicado. El problema no está aquí sino en el origen. Quien se sube a un cayuco tiene el 50% de posibilidades de morir durante la travesía y muchos no saben ni nadar. Yo vine para buscar otro futuro. Quizás ahora en Mali pudiese trabajar de sastre, pero con un futuro muy inseguro», relata.

Él es de Kita, ciudad al sur de Mali. Allí tiene a su padre, abuela y hermano mayor, y siempre está muy atento a la actualidad de su país. Al entrar en su domicilio nos encontramos con un gran mapamundi, en el que Kita está bien visible. Souleymane se ha labrado un porvenir en Gran Canaria, «un lugar maravilloso», como recalca, y quiere seguir soñando en torno a sus creaciones.

El carné de la Fedac ha supuesto un punto de inflexión para él. Luchó mucho por ello y ahora lo ha logrado, situación que le abrirá muchas puertas para que el público pueda conocer sus creaciones, y ahora piensa, «porque me han hablado de ello», en el programa Gran Canaria Moda Cálida. «Sería un nuevo sueño para mí. Me han hablado muy bien de Moda Cálida y sería increíble poder mostrar mis creaciones en esa pasarela en un futuro», afirma con la esperanza de un nuevo reto.