El Ayuntamiento de Santa Brígida recupera su encanto nupcial. Los matrimonios civiles cotizan al alza, con unos datos que reflejan bien a las claras una tendencia muy positiva en los últimos meses. A septiembre de 2025, los enlaces han experimentado un notable repunte. Según los registros municipales, se han celebrado 70 matrimonios, el doble de los 37 del año anterior. Los meses de mayor actividad se concentran entre junio y septiembre, período en el que el amor hace de Santa Brígida su lugar favorito y las parejas aprovechan el clima cálido y los largos días para dar el «sí, quiero».

El trámite comienza en el Registro Civil, pero son los contrayentes quienes deciden si prefieren que sea el Ayuntamiento el encargado de celebrar la ceremonia. Las bodas se celebran los viernes y sábados por la mañana en el patio del Ayuntamiento, ya conocido como 'el patio del amor'. Pueden oficiar la ceremonia el alcalde o cualquier concejal. Si no se pide a alguien en concreto, se asigna por turno. Es importante saber que nadie cobra por hacerlo, ya que forma parte de sus funciones como representantes públicos.

La reapertura del emblemático patio de la Casa Consistorial en diciembre de 2024 ha sido un aliciente adicional para los enlaces. Este espacio histórico, que había sido clausurado por deterioro, ha recuperado su esplendor tras una exhaustiva rehabilitación que incluyó la sustitución de pilares y la renovación estructural.

El 'patio del amor' ha quedado como un lugar entrañable, muy bien valorado por los contrayentes y sus familiares, en el que su renovación devuelve a las parejas la posibilidad de celebrar su enlace en un entorno cargado de encanto y significado en el corazón de la Villa.

El coste de la rehabilitación fue de 220.331 euros e incluyó la instalación de mecanismos de seguridad en la cubierta, la sustitución de los pilares de hormigón por pilares metálicos, la creación de nuevos pórticos protegidos contra la corrosión y la renovación del sistema de evacuación de aguas pluviales. Además, se recubrió la nueva estructura con madera similar a la original y se elevó el nivel del pavimento del patio y de la fuente para alinearlo con el corredor de la planta baja.

El alcalde de Santa Brígida, José Armengol, ha destacado que «este auge no solo consolida al Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida como un destino preferido para quienes buscan un escenario especial para su gran día, sino que refleja el excelente trabajo que se realiza desde dentro para ofrecer un servicio digno y cercano en un momento tan importante y especial para las parejas».