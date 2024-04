A por el rico polo de fresa

Valsequillo se prepara para celebrar este domingo la novena edición de la Feria de la Fresa, una muestra que pone en valor este producto local y el trabajo que desarrollan los agricultores dedicados a una fruta que va asociada a este municipio de medianías de la isla. De 10.00 a 14.00 horas, más de 10.000 personas se acercarán a la plaza Tifariti de Valsequillo y a sus alrededores para disfrutar de una Feria que contará con 30 puestos en la que los visitantes podrán degustar las fresas de las distintas producciones de Valsequillo, así como productos relacionados como mermeladas, mojitos, dulces, helados, etc.

Todo esto se complementará con un concurso de postres, catas, la exhibición que realizarán el coctelero Óscar Lafuente y el pastelero Yeray Reyes, visitas guiadas a las fincas de producción de fresas y la animación a cargo del grupo Atacayte.

Valsequillo presumirá este domingo de fresas, su producto estrella. Y en esta Feria de la Fresa 2024, en uno de los puestos, estará el joven valsequillero Eliecer Monzón, que tras ocho años en Irlanda trabajando para un grupo hostelero ha decidido regresar a casa y emprender una nueva aventura profesional con el nacimiento de Frutizum, polos 100% artesanos en los que la materia prima de Valsequillo toma protagonismo y con la que quiere «compartir sonrisas».

Su experiencia en Irlanda la ha trasladado a Valsequillo, su pueblo natal. Aún sigue puliendo detalles y madurando el proyecto, pero su estreno se produjo hace poco hace unos meses y a raíz de ahí el éxito ha ido ligado a esta refrescante propuesta.

Arrancó con las fiestas del Almendro en Flor de Valsequillo y posteriormente acudió a Tejeda. El pasado fin de semana estuvo en Gran Canaria Me Gusta ofreciendo sus originales y sabrosos polos, y este domingo ha ideado tres sabores especiales, con la fresa como producto estrella, para la Feria de la Fresa. «Con las fresas de finca La Palma he elaborado tres sabores para este domingo: fresa, fresa y nata y tarta de queso con fresa. La leche y el queso son de Quesos Flor Valsequillo. Siempre trabajo con la materia prima del pueblo y debo agradecer la colaboración que he tenido del Ayuntamiento de Valsequillo para iniciar este proyecto en las distintas fiestas y ferias que he acudido», resalta.

Sin aditivos, ni colorantes, ni conservantes. Un producto 100% natural hecho en las medianías de Gran Canaria, en la que destaca cómo Eliecer añade en algunos polos un trozo de la fruta, algo que favorece la condensación del polo, y que sirve para aceptar la fruta. «Debo decir que gracias a los polos me gusta la fruta, algo que también le pasa a muchos niños que lo prueban», afirma este joven entusiasta que vivirá este domingo la Feria de la Fresa de su pueblo de una manera muy especial, «ya que juego en casa y eso supone también una mayor responsabilidad».

Confía que la climatología acompañe y su intención es tener elaborado unos 1.000 polos con los tres sabores de fresa. Tendrá un puesto y luego por las calles aledañas los visitantes podrán encontrar su 'frutineta', una bicicleta que cuenta con un congelador, con capacidad para unos 600 polos, que reforzará la labor de venta. Cada polo tendrá un precio de 2 euros y Eliecer Monzón quiere que la gente también valore el trabajo que los agricultores realizan, en este caso con las fresas.

Su intención es seguir acudiendo a distintas ferias y fiestas por la isla, «pero me gustaría que Frutizum se conociese en toda Canarias». Zumo de fruta natural, con agua y azúcar, esa es la base de sus polos. Y ya piensa en el verano, en el que sacará nueve sabores: almendra, fresa, chocolate belga, frambuesa, tropical, mango, fresa y kiwi, oreo y classic sunday.

Eliecer ha luchado por su sueño y ahora quiere conquistar los paladares con sus sabrosos polos elaborados en Valsequillo.