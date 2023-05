El pueblo de los paraguas de colores

Valleseco es ese tipo de municipios poco sonados pero que enamoran a todo el que lo visita. Es el pueblo más joven de Gran Canaria pero con su clima, sus fiestas, y las iniciativas para incentivar el turismo ha conseguido hacerse un hueco en el mapa de la isla.

El año pasado cientos de paraguas de color blanco, rojo, azul y verde vistieron la calle peatonal del pueblo por primera vez, y consiguieron que muchos curiosos lo visitaran fomentando la compra en los negocios.

Los vecinos y vecinas de Valleseco están «contentos» de cómo está el municipio ahora mismo. Consideran que lo que se ha hecho hasta ahora «está bien» pero coinciden en que «siempre hay cosas que se pueden mejorar».

Jorge Rivero es propietario de la carnicería Rivero, reside en el pueblo y asegura que en Valleseco «se vive muy bien» porque, según él «es muy tranquilo. Tenemos casi todo lo necesario para vivir bien y para estar entretenidos. El Ayuntamiento y los grupos de las asociaciones ofrecen actividades con frecuencia. Esto es un paraíso».

La pandemia marcó un antes y un después en la vida de muchas personas, y Jorge cree que para Valleseco también supuso un cambio porque «después del covid-19 mucha gente se ha animado a vivir aquí, cada vez somos más, se han abierto más negocios y creo que el municipio está prosperando de forma notable. Yo al menos con mi negocio he notado que vamos a mejor».

Rivero le pide al futuro alcalde o alcaldesa que «haga todo lo posible para que el pueblo siga sumando, que intenten traer más negocios, que mejoren las conexiones al área recreativa de La Laguna y que hagan más aparcamientos».

La carnicería de Jorge está situada en la calle peatonal del casco del pueblo y cuando se colocaron los paraguas de colores en esta calle él noto que «atrajo a mucha gente porque era la novedad del momento en la isla». A su vez, espera que esta iniciativa «no se quede en el olvido» y que este año vuelva a repetirse, a ser posible «con más paraguas».

Otro vecino de Valleseco que quiso reflejar cuál es su visión de la localidad, cómo se encuentra y que cosas mejoraría del mismo es Víctor Pérez, auxiliar de farmacia. Víctor cuenta, y coincide con Jorge, en que en Valleseco «se vive muy bien y tiene una calidad de vida bastante buena».

En cuanto a que si sigue las campañas electorales de los partidos políticos que se presentan afirma que «la rueda está empezando a dar vueltas, habrá que oírlos a todos para ver que quieren aportar».

Ampliar Víctor Pérez es natural de Valleseco y trabaja como auxiliar de farmacia. ARCADIO SUÁREZ

Más conexiones y seguridad

Víctor se muestra «contento» con lo que se ha hecho por el pueblo pero también asegura que «hay un tema pendiente». «Creo que se tendrían que mejorar las conexiones con Las Palmas de Gran Canaria. A mucha gente le echa para atrás vivir aquí por la distancia que hay en carretera. Muchas personas se van a vivir fuera porque los inviernos aquí son muy duros y a la gente le cuesta ir y venir en coche diariamente. Además, llevamos toda la vida con las mismas carreteras y una mejora en ese aspecto, no nos vendría mal» .

Este vecino cree que con esta mejora se evitaría que mucha gente «se marchara», porque según él «el principal problema de los pueblos pequeños es la despoblación, ya que si no le facilitas a la gente la vida se van porque buscan facilidades, y es lo normal».

Víctor cree que «se han hecho y se están haciendo muchas cosas por y para el pueblo» pero él vuelve a mencionar que «lo importante es hacer cosas para que la gente no se vaya».

Su trabajo está al pie de la calle peatonal y pudo presenciar en primera persona como el pueblo se llenaba de viandantes que disfrutaban del atractivo que supuso la colocación de paraguas en esta calle. «Fue un grandísimo éxito, se notó como de buenas a primeras empezó a llegar mucha gente y como aportaban dinero a los comercios porque venían y no se iban sin consumir en algún negocio. Espero que lo repitan todos los años».

Víctor se sincera del todo y cuenta que cuando los vecinos y vecinas se enteraron de lo que iban hacer en la calle real les parecía «una locura pero al final fue muy bonito y el pueblo triunfó».

«No cambio Valleseco por vivir en la ciudad» Omayra Taisma Vecina de Valleseco

Omayra Taisma es otra vecina a la que le «encanta» cómo se vive en Valleseco. Esta joven asegura que la vida en este municipio es «la mejor y no la cambiaría por vivir en la ciudad».

«Aquí nos conocemos casi todos y estamos muy a gusto. Espero que el próximo alcalde o alcaldesa siga haciendo las cosas como hasta ahora porque no nos podemos quejar».

Su vida se basa en «ir de aquí para allá» porque a pesar de que nació y se crió en Valleseco, Omayra vive en Teror pero sus hijos estudian primaria en el colegio de Valleseco porque «la tranquilidad y la estabilidad que me da este pueblo no me la ha dado ningún otro lugar».

Taisma le pediría al futuro regidor o regidora que «hagan todo lo posible para que la juventud no se vaya y que mejoren la seguridad porque a partir de las 22.00 horas de la noche ya no hay seguridad en el pueblo y a veces estamos inseguros. Además ha habido una serie de robos en el pueblo que hace que estemos en alerta y a pesar de las quejas no han habido mejoras», concluye.