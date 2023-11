«Ser payaso es el mejor oficio del mundo, se ríe uno mucho más»

Ser payaso es lo único que sé hacer y lo único que he querido ser en mi vida. Es la mejor profesión del mundo, porque se ríe uno mucho más». A Luis Monzón le picó el gusanillo de la risa desde muy jovencito, en el colegio. Se dio cuenta en una función escolar, cuando las carcajadas de sus compañeros le produjeron un cosquilleo que ya nunca le abandonaría. «Lo supe en ese momento, quería ser payaso», confiesa.

Luis fue uno de esos niños a los que marcó Fofó y Charlie River, tan profundamente que en 1989 nació su alter ego, el Payaso Chincheta. Desde entonces, solo piensa en arrancar sonrisas y risas, en regalar felicidad y alegría. «Es un oficio, del que vivo o más bien sobrevivo hace más de 20 años, al que hay que tenerle mucho amor y que necesita de una familia que te respalde y si ya, comparten contigo esta forma de vida, ni te cuento».

Monzón, fundador y director del Festival Internacional de Payasos de Canarias, no entiende la vida sin risas. «Todo es mejor si las hay, incluso en los momentos más desagradables una risa puede reconfortar a grandes y pequeños». El Chicheta es un payaso clásico de circo, ese que «nos recuerda que nunca debemos dejar de reír y jugar». Su trabajo es su filosofía de vida: «Vivir sin risas no es vida». «¡A quién no le sale una sonrisa cuando ve una nariz roja. Es inevitable!. Te aseguro que se puede salvar el mundo con una nariz roja, cura la tristeza y otro males», afirma completamente convencido de su cualidad curativa.

El payaso Chincheta C7

Sin embargo, Monzón reconoce que esta profesión ha sido y es «maltratada». «El payaso es denostado por la sociedad diariamente. La propia palabra en sí, desgraciadamente, se usa como un insulto. A mí me han llamado payaso circulando con mi coche y no me ofende porque lo soy, pero eso de que llamar payaso a los políticos, ahí sí que me siento ofendido. Ser payaso es una profesión muy digna. Algunos políticos, con todos mis respetos, no llegan a los payasos ni a la altura de los zapatos», indica.

Este amante de las payasadas lo tiene claro: «si alguna vez le han insultado y llamado payaso, respondan con una amplia sonrisa que en Gran Canaria hay un festival que dignifica la figura del payaso y que lleva 17 ediciones a sus espaldas», dice orgulloso Monzón.

Con este propósito surgió la idea de crea Tres días de Farándula en el municipio de Valsequillo -Luis nació en Tenteniguada- hace 17 años, «un festival que no existía en Canarias, un espacio para trabajar este género de las artes escénicas y dignifica y visualiza la figura del payaso», concreta.

En estas casi dos décadas, algo más de 300 artistas han llenado de risas y entretenimiento las calles y plazas del municipio de medianías, como Gardi Hurte, Aziz Gual, Anthony Space, Oscar Zimmerman, Chacovachi, Fanchullini... «Son menos de los que hubiera querido traer, pero el presupuesto no llega para contratar a los grandes como Leo Bassi, pero sí puedo decir con orgullo es que nuestros carteles siempre han estado los mejores, de casa y de fuera», señala Monzón. «Aún así, es indiscutible -afirma con convicción- que este festival ha tenido y tiene repercusión a nivel nacional e internacional y ya es parte de la historia de Valsequillo».

25 payasos y 15 actuaciones

El payaso canario Chincheta inauguró este viernes la XVII edición del Festival Internacional de Payasos Tres días de Farándula, que contará con 25 payasos y 15 espectáculos para todos los públicos y todas las edades, conciertos en directo, una exposición y una entrega de premios a los mejores de espectáculos, que se celebrarán en los escenarios repartidos por el teatro Cronista Jacinto Suárez Martel, la Plaza de San Miguel y la plaza Tifaritti. El evento cuenta con una subvención 30.000 euros del Ayuntamiento de Valsequillo y con ayudas de otras empresas que cada año hace realidad que la risa y el espéctaculo tengan su espacio.

Hou, viernes día 3, a partir de las 18:00 horas, actuarán Mineflu, una aprendiz de bruja un poco torpe y distraída que recibirá el complicado encargo de modernizar la magia, la compañía palentina Eddy Eighty llevará la música de los 80 al circo con The Power of the 80's y El Super Sustituto, un sorprendente solo de circo tocado por la magia del clown y del teatro.

Mañana sábado, día 4 de noviembre, la jornada arrancará con el espectáculo Albura Varietté, al que seguirá Round a Round, que llega desde Alemania con hula-hoops y sofisticadas técnicas acrobáticas, acompañado del espectáculo Improlocura con su mezcla de mimo, técnicas de clown y efecto de sonido, La Churry con su espectáculo Woow y el valenciano Cataplum!!! Vivir entre bombas, otra propuesta de calle repleto de ternura, humor tragedia, poesía y esperanza.

Y el domingo, día 5 de noviembre, toca turno a El circo de Marionetas de Pepe Luna, los espectáculos A teaste of Vaudeville de la Bella École y Este País es un Circo, de la compañía Dos perillas. Asimismo, todas las noches, dentro de la programación del festival, habrá música en directo, con las actuaciones de Reina de Sal, DJ Alee Vegaa, 5 Elementos, Neketan DJ y Danti Nagore&Kubacanashé.

Por otro lado, el festival no se olvida de otorgar los Premios Farándula 2023 ni de los mayores del municipio, programando espectáculos solidarios en el Centro Ocupacional de mayores de Valsequillo y en el centro penitenciario Las Palmas II.

La programación incluye igualmente la exhibición de la exposición de los artistas canarios Lucía Montesdeoca, Benchara Sánchez e Himar Suárez.