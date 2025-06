El paisaje canario a través de la mirada de Pedro Raidel El pintor palmero trae a Gran Canaria 'Variaciones sobre un mismo tema', una exposición de una treintena de obras que reflejan su particular interpretación sobre la naturaleza y que puede visitarse hasta el viernes en Agüimes

Cristina González Oliva Agüimes Lunes, 23 de junio 2025, 23:01

El pintor palmero Pedro Raidel expone en Agüimes la colección de pinturas 'Variaciones sobre un mismo tema', un compendio de 40 creaciones de las que ha traído 31 a Gran Canaria, en la que refleja su particular interpretación sobre la naturaleza y el paisaje canario. A través de técnicas mixtas, como acrílico, diferentes tipos de tintas, collage, rotuladores y cera intenta conmover o transmitir serenidad al espectador.

El artista empezó con esta temática en 2005, pero la fue posponiendo mientras realizaba otros proyectos, entre ellos el que llevo a cabo junto a otros artistas sobre Saramago y que a él le inspiró 'El viaje del elefante'. No fue hasta la pandemia, en 2020, cuando la retomó de lleno y completó la colección, que ya fue inaugurada en Tenerife, concretamente en el municipio de La Laguna hace dos años, y que ahora llega por primera vez a la isla.

«'Variaciones sobre un mismo tema' viene a significar lo que la naturaleza me muestra y así interpretarla, que no son más que formas, colores y texturas, a través de una reflexión y expresión a favor de la grandeza plástica. Esta es una verdad muy simple y por ello les invito a ir más allá y traspasar el umbral del soporte», detalla el artista sobre esta muestra que se abrió el pasado 23 de mayo y que ya le ha permitido vender tres de sus piezas.

Interpretar la naturaleza

«En un primer momento, lo que buscaba era encontrar la estructura básica de la naturaleza, exaltando los colores, las texturas y elementos en superficie, bajo una estructura geométrica, buscando el equilibrio de los planos allí donde todo se armoniza y nada es un caos. En un segundo momento y de algún modo, no perfilé la obra como una mímesis de la naturaleza, por el contrario, interpreto lo que la naturaleza me muestra, los elementos y sus relaciones, que abordo e introduzco desde mi perspectiva plástica y con una diferente mirada a la apariencia de lo mostrado» agrega.

Y asegura que expone así un mundo posible e imprevisible al principio, pero pleno al final. «Es un juego entre lo espontáneo y lo necesario, encerrando una estética que conmueva el espíritu y la mirada del espectador», especifica el autor.

«No realizo reproducciones, pues el verdadero estado de los cuadros es lo que veo dentro de mí y no solo lo que me se me muestra al ojo», apostilla el pintor sobre sus creaciones, que pueden visitarse hasta este viernes en la Sala de Arte Agüimes, situada en la segunda planta de la Casa de la Cultura, en horario de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Pedro Raidel estudió Bellas Artes en la Universidad de La Laguna y durante 34 años se dedicó a la docencia en las escuelas de arte de Canarias, primero en Lanzarote, en los años ochenta, y después en Santa Cruz de Tenerife. A lo largo de su vida profesional ha expuesto su obra en diferentes puntos de la geografía canaria y ya tiene previsto volver a Agüimes en noviembre con una exposición sobre Kafka.