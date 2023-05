Un oasis de sol, playa y obra pública

Si hay algo que ha marcado al Mogán de estos últimos cuatro años es la presencia de obras. En el casco viejo, en Arguineguín, en la playa… El municipio ha pegado un salto en infraestructuras, pero eso tiene un coste, o más bien un peaje, las obras, y con ellas, las molestias. Por eso es lo primero que se le viene a la mente a María Ramírez Moreno, presidenta de la Asociación Sociocultural y de Mayores Tahona, en Mogán casco, cuando se le pregunta por su pueblo. «Necesitaríamos que todas las obras no empezasen al mismo tiempo y que fuesen paulatinas, es caótico en todos los núcleos», apunta sobre la marcha.

La lista es larga. La nueva playa de El Perchel, el reacondicionamiento de la GC-500 a su paso por Arguineguín, que la ha dotado de un túnel para peatones, los aparcamientos subterráneos de Arguineguín y del casco, la rehabilitación de la plaza Sarmiento y Coto y la de su kiosco-cafetería y la terminación del centro cultural El Mocán, ambos en el casco, el nuevo edificio polivalente junto a la plaza Pérez Galdós en Arguineguín, el parque recreativo de Playa de Mogán, la rehabilitación del paseo de Patalavaca... Con todo, el principal problema es que algunas obras, por contingencias ajenas al Ayuntamiento, han durado más de lo previsto, como la de la GC-500, que tuvo Arguineguín patas arriba durante muchos meses.

Ampliar María Ramírez, de la asociación Tahona. Arcadio Suárez

Lo cierto es que, se esté o no de acuerdo con el tipo de infraestructura planificada y construida, Mogán es de los municipios de la isla donde más obra pública se ha ejecutado en los últimos años, y la gente, en general, lo agradece. El Mogán de hoy no tiene nada que ver con el de hace 10 años. Pero quedan cosas. Algunas las apunta, por ejemplo, María Ramírez. «Lo primero que necesita el municipio es el Plan General; lleva años y no se sabe cuándo se va a aprobar». El gobierno ha decidido tomar las riendas para su redacción, pero sigue en trámites.

Esta dirigente cultural señala también al pueblo de Mogán, que ve «abandonadísimo». Pide, en ese contexto, la peatonalización de la calle San José, la rehabilitación y acondicionamiento del casco histórico y la terminación de la calle El Drago, un desahogo, a su juicio, necesario para el tráfico que pasa por el casco de Mogán.

Ampliar Óscar Ruano reclama que se ordene mejor la hostelería. Arcadio Suárez

Óscar Ruano García, como ciudadano y como empresario, cree que el municipio ha evolucionado «bastante bien» y que se está preparando para el futuro, pero sí pediría a quien tome las riendas tras las elecciones que perfile detalles que mejoren la imagen de Mogán de cara al turista. Y se refiere, por ejemplo, a tareas de embellecimiento y a la mejora de la hostelería, que está, a su juicio, un tanto «anticuada» en cuanto a presencia. «Hay que implantar un nuevo y homogéneo modelo de terraza, y no tener, por ejemplo, esas sillas de colores».

Ampliar Vista del casco de Mogán. Arcadio Suárez

Marianela Pérez Santana también le ve la parte positiva a tantas obras. Es para ella una señal de que «la alcaldesa se ha movido mucho», pero, preguntada por lo que echa en falta, demanda una mejor organización del tráfico, del cierre de carreteras y de los aparcamientos cuando hay día de mercadillo en Arguineguín. Trabaja en una pescadería en el muelle y confiesa que a veces les perjudica, porque en días como esos se dificulta el acceso de los posibles clientes a la zona portuaria.

Pero tampoco puede evitar que con 25 años barra para casa y proponga más variedad de opciones de formación para los jóvenes. «Que haya ciclos diferentes, no siempre lo mismo, como cocina o peluquería». Posiblemente Marianela no sepa que eso no es competencia municipal, pero también es cierto que al Ayuntamiento le cabe cierto margen de influencia con el Gobierno de Canarias.

A vuela pluma, lo que uno percibe en Mogán, que fue noticia nacional en este mandato por el campamento de la vergüenza con inmigrantes tirados por elEstado en el muelle de Arguineguín, es que pese a que es el segundo municipio turístico de Gran Canaria, aún se respira pueblo e identidad en muchos de sus núcleos. Incluso Arguineguín, su centro urbano más potente, conserva callejuelas con alma marinera, como si estuvieran detenidas en el tiempo. Además, todavía goza de una fuerte presencia del sector primario, disperso en pagos tan pintorescos como Veneguera, el barranco de Mogán o Barranquillo Andrés y Soria.

El mejor clima del mundo

En su cuenta de saldos pendientes tiene la frustrada reapertura de la GC-500 entre Taurito y Mogán, pese a la insistente pelea del Ayuntamiento; la controversia generada por la futura circunvalación al casco, contra la que se ha montado una plataforma; o algunos llamativos núcleos de infraviviendas, como el que está en medio mismo de Arguineguín.

Ampliar Vista parcial del puerto de Arguineguín. Arcadio Suárez

En el plano político quedan los procesos judiciales que siguen abiertos contra la alcaldesa, Onalia Bueno, aunque en este mandato la justicia dio carpetazo a la causa principal, la investigación por una supuesta compra de votos de Ciuca; las continuas quejas de la oposición por la falta de libertad para disentir en Mogán (no en vano, hay un grupo político, NC, que se ha negado a acudir a los plenos) y las reclamaciones multimillonarias que ha heredado este gobierno por la Plaza Negra o por el polideportivo David Silva.

Pese a todo, el ciudadano de a pie parece vivir un poco ajeno a esos líos. Sus vecinos se sienten orgullosos de ser de Mogán y tienen grabado a fuego que un estudio universitario dijo, aunque fuera en los 70, que el de Mogán es uno de los mejores climas del mundo.