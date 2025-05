Nuevos sabores canarios para dejarte helado en Valsequillo

Rafael Falcón Valsequillo Jueves, 22 de mayo 2025, 23:04 | Actualizado 23:32h. Comenta Compartir

Valsequillo vivirá este domingo en la plaza Tifariti, desde las 10.00 horas, la denominada Feria tradición y sabor del país, que aúna la décima edición de su tradicional Feria de la Fresa y la segunda Feria de la Papa y el Millo, una nueva oportunidad para poner en valor el producto local con un amplio programa de actividades. Esta muestra supondrá nuevamente un escaparate para que el joven valsequillero Eliecer Monzón siga dando a conocer su empresa Frutizum, dedicada a la elaboración de polos 100% artesanos en los que la materia prima y los productos Kilómetro Cero de la isla toman protagonismo.

Con paso firme, Eliecer continúa afianzando su apuesta como emprendedor. A base de un enorme esfuerzo, Frutizum ya cuenta con su obrador y poco a poco va llegando a más bazares de la isla, ya que esa es su intención, al margen de participar en la mayoría de ferias o eventos de la isla. Al margen de su presencia el domingo en Valsequillo, durante este fin de semana también se podrán degustar sus sabrosos polos en la Granja Agrícola del Cabildo, con motivo de la Feria de Ganado.

Si el pasado año triunfó con el polo artesanal de fresa natural, de la Finca La Palma de Valsequillo, para esta ocasión y con motivo del mes de mayo y del próximo Día de Canarias, Frutizum ha lanzado nuevos sabores, destacando los polos de gofio y gofio y plátano.

La creatividad y el sabor se dan la mano en una propuesta que rinde homenaje a lo mejor del archipiélago. Inspirados en sabores profundamente ligados a la identidad canaria, estos polos artesanales quieren convertirse en la sensación de la temporada. «Queremos que el público no solo disfrute del sabor, sino que viva una experiencia divertida y personal. Cada polo es una creación propia», destaca.

Estos polos no solo destacan por sus sabores, sino también por su proceso artesanal y el uso de ingredientes locales. Al margen de las fresas de la Finca La Palma, en Frutizum utilizan la leche para sus polos de Queso Flor Valsequillo, el agua de Fuente Umbría, el plátano de Gáldar y el tradicional gofio de Molinería Pérez Gil de Vecindario. «Queremos que cada polo sea una experiencia que transporte a nuestra tierra», resalta este joven entusiasta que no para de crear, pero pasito a pasito. Ramón Codina se ha incorporado a su equipo de trabajo y los polos de Frutizum, cuya característica son «la cercanía y la calidad», se pueden encontrar en varios puntos de venta, en su mayoría bazares canarios, «pero hemos tenido que parar porque no tenemos producción».

Ahora llega una buena época, con la llegada del verano. La previsión que ha hecho Eliecer Monzón es la producción de 10.000 polos para junio y julio, y otros 10.000 para agosto. El de gofio y gofio y plátano han llegado con mucha fuerza. «Me gusta ir ampliando sabores y aprovecho fechas señaladas para ello. El de gofio y gofio y plátano van a gustar mucho, así como el de tarta de queso con fresas, sin olvidar los ya tradicionales».

Este año Frutizum, al margen de su particular 'Frutineta' -una bicicleta con un congelador con capacidad para 600 helados- eleva la experiencia con un stand totalmente interactivo, donde los visitantes podrán bañar su polo favorito en tres tipos de chocolate, añadir siropes variados y una colorida selección de toppings, creando combinaciones únicas al gusto de cada uno.

Su elaboración artesanal los hace especiales y en su sabor se ve reflejado todo ese trabajo. Frutizum es una empresa canaria que quiere ser una explosión de sabores y conquistar paladares de todas las edades con la calidad del producto local como seña de identidad.