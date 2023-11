La nueva área deportiva Los Olivos se retrasa hasta junio

En apenas ocho meses, en junio, el municipio de Santa Brígida dará un salto deportivo al siglo XXI con la apertura del nuevo pabellón deportivo Los Olivos, que se desplegará en unos dos mil metros cuadrados y dispondrá de tres pistas de baloncesto, una cancha de fútbol y zona de graderío, en una parcela ubicada entre el pabellón actual y el instituto de secundaria. El futuro centro deportivo estará abierto por los laterales para facilitar que quede integrado con el actual -que tiene 20 años de antigüedad y arrastra graves deficiencias-, un edificio que será rehabilitado tras la inauguración de la nueva infraestructura.

Este nuevo equipamiento subsanará la falta de espacio del viejo recinto y que «clubes, deportistas y usuarios, en general, vienen demandando hace años», para practicar baloncesto, fútbol o tenis o para entrenar y celebrar partidos de competición, señala Carlos Carrión, concejal de Deportes, Empleo y Accesibilidad del Ayuntamiento de Santa Brígida. El edil llama la atención en la precariedad de esta infraestructura que solo permite que, en estos momentos, únicamente puedan entrenar «cinco clubes -gimnasia rítmica, karate, baloncesto, patinaje y fútbol sala».

Se trata del único centro deportivo municipal que tiene el municipio, concreta el concejal, por lo que las instalaciones «deben estar modernizadas para que cualquier vecino de Santa Brígida que quiera hacer deporte tenga un buen lugar para hacerlo».

El octubre del año pasado se presentó el proyecto del nuevo pabellón tras firma del contrato de adjudicación a la UTE, Taller de Construcción TMR S.A y Trop Obras y Proyectos, S.L., con un presupuesto de 2.631.156,49 euros (impuestos incluidos). El proyecto cuenta con la financiación del 50% de la obra por parte del Instituto Insular de Deportes delCabildo de Gran Canaria.

La nueva instalación deportiva se levanta a cuatro niveles por debajo del actual, pero a su vez va a estar a la misma altura que el instituto con un muro de contención entre el centro educativo y el pabellón. Todo esto conformará la «nueva área deportiva» del municipio de medianías, afirma el concejal de Deportes.

El edil explica que no solo la falta de espacio dificulta el desarrollo deportivo en Santa Brígida sino, también, las precarias condiciones de la infraestructura municipal actual. El edificio sufre «humedades, tanto en la cancha central como en la piscina y cuando llueve las canalizaciones no evacúan bien el agua al exterior», reformas que ya están proyectadas y pendientes de una subvención de 25.000 euros que el Ayuntamiento ha solicitado al Cabildo de la isla. «En cualquier caso, esta inversión no se podrá llevar a cabo este año con presupuestos propios del Consistorio- hace hincapié el concejal de Deportes- pero será una de las obras prioritarias de cara al 2024» para el grupo de Gobierno local.