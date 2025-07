Nombres de calles con 100 años de historia

Rafael Falcón Moya Sábado, 26 de julio 2025, 23:36 Comenta Compartir

Octavio Suárez, teniente de alcalde de la Villa de Moya y músico de profesión, ha realizado un estudio en el que se desvela que se están cumpliendo 100 años desde que las calles del casco tienen sus actuales nombres. «Esta investigación llegó por casualidad. El próximo año 2026 se cumplirán 125 años de la Banda Municipal de Música de Moya y empecé a revisar actas para recabar datos de sus inicios. Hasta que me encontré con que en 1925 se decide el nombramiento de las calles y plazas del casco que, en su mayoría, siguen con el mismo nombre en la actualidad. Yo no soy ni historiador, ni investigador, y me puse en contacto con el profesor José Miguel Perera. El me animó a seguir documentándolo y así lo hice, publicándolo en el portal bienmesabe.org», relata.

Consciente del crecimiento de la población y de la necesidad de tener viviendas para satisfacer la demanda, en 1923 el Ayuntamiento inició expediente para urbanizar las zonas comprendidas entre la calle de Los Álamos hasta la calle de la Iglesia y desde ahí y la calle Principal, «hacia el naciente por los terrenos denominadas La Rueda y Brecito por tratarse de una obra de gran importancia que dará engrandecimiento y ornato a la población que está en vías de aumento y donde se siente gran escasez de casas tanto para sus habitantes como para la numerosa colonia veraniega. Sirvan estas referencias para ofrecer una idea general que nos sitúe en la distribución y en la nomenclatura que tenían las escasas calles del casco durante el primer cuarto del siglo XX. Ya en 1925 se decide el nombramiento de las calles y plazas del casco que, en su mayoría, siguen con el mismo nombre en la actualidad».

La Comisión Municipal Permanente acordó en 1925 los siguientes nombres a las calles del casco: «A la llamada de los Álamos, Miguel Hernández; a la Trasera se le denominó Padre Juanito; a la Nueva se le puso León y Castillo; a la que desde la Iglesia sube al Pico Lomito, Alfonso XIII; a la llamada Prolongación de la calle de Los Álamos, Doramas; a la plaza que rodea la Iglesia, Plaza de la Candelaria; a la llamada Iglesia, Viera y Clavijo; a la Calvario, Juan Rejón; a la denominada entonces Pico lomito, Pedro de Vera; a la calle que sigue hasta el puente en la entrada del pueblo, Luján Pérez; y al parque donde se celebran las ferias, Pico lomito. Posteriormente se le da nombre de Cairasco a la calle que baja a la acequia general de esta villa. Más adelante, el Pleno del Ayuntamiento acuerda dar el nombre de Magistral Marrero a la parte de la antigua calle de Los Álamos comprendida entre el final de la de Luján Pérez y el principio de Miguel Hernández. Y en 1928 y a petición popular la Comisión Municipal Permanente acuerda cambiar el nombre de la plaza Viera y Clavijo por el de Simón Milián».

La calle del casco de la Villa de Moya que ha cambiado de nombre con más asiduidad, dependiendo de la época, fue la Alfonso XIII, que hoy es la calle Tomás Morales. Entre los archivos encontrados destaca el plano de expansión del casco y múltiples anécdotas como que el nombre de Miguel Hernández viene dado por un antiguo alcalde (1902-1903) y no por el poeta como muchos creen.

