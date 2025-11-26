La Navidad llega a Gáldar: el municipio se prepara para el gran encendido Este viernes, desde las 18.00 horas, miles de personas se congregarán para ver cómo se iluminan la multitud de luces repartidas por todo el centro histórico

El espíritu navideño vuelve a invadir un año más al municipio norteño de Gáldar. Ya está todo listo para presenciar uno de los momentos más espectaculares y esperados de la época navideña en la isla: el gran encendido de luces de Navidad de Gáldar. Este viernes 28 de noviembre, desde las 18.00 horas, miles de personas arribarán a las inmediaciones de la plaza de Santiago para disfrutar del gran espectáculo de luces que cada año promete el pueblo.

«Este año será el más impresionante». Así de contundente se muestra Juan Martín, artista que lleva más de 27 años diseñando la decoración de Navidad en Gáldar. Operarios y artistas que colaboran con el Ayuntamiento de Gáldar llevan desde hace meses preparando todos los detalles para las dos grandes inauguraciones navideñas del municipio norteño, como son el gran encendido y la Semana de la Flores, que se estrenará el próximo 11 de diciembre, a las 19.30 horas, y durará hasta el 4 de enero.

Aunque la decoración navideña se reparte por todo el centro histórico del pueblo, son tres las zonas más espectaculares donde visitantes y vecinos no dejan de impresionarse año tras año: la plaza de Santiago, la llamada popularmente como 'plaza chica' y la calle Capitán Quesada. Todas ellas se encuentran ya con todo el alumbrado preparado para dar un excelente espectáculo el viernes.

Este año, como novedad, se ha incorporado más decoración que nunca en la 'plaza chica', entre la que se encuentra una noria, un tren de madera ubicado encima de una especie de representación del puente de los Tres Ojos y varias casas decoradas de Navidad, entre otras. Todo ello combinará a la perfección con las filas de bombillos que hay colocados en dicha zona y con la alfombra de luz que reposa en lo alto de la calle Capitán Quesada.

Respecto a la Semana de las Flores, la temática seleccionada para este año está inspirada en el famoso cuento de 'Las mil y una noches'. «La idea es que cada año contemos con una temática diferente para así sorprender a la gente», afirma Nicolás Mederos, concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Gáldar. Algunos elementos como globos o cúpulas gigantes cumplirán a la perfección la misión de hacer que los visitantes y vecinos del municipio se sientan inmersos en el mundo de 'Las mil y una noches'.

Una de las premisas que tiene el Ayuntamiento de Gáldar año tras año en la preparación de la decoración navideña es usar productos reciclados. «Muchas veces cogemos el material que se ha expuesto en otras ediciones y le damos un vuelco total para cumplir con la doble función de sorprender al espectador y contribuir con el medioambiente», explica Mederos.

De la misma manera, el edil anuncia que habrá varias zonas de photocall e intuye que serán muy demandadas por la gente, además de mucha decoración que se ha traído de fuera de la isla y que se complementará a la perfección con la que ya se ha expuesto durante otros años.

Martín expone que «el brillo que se le dará este año a las calles de Gáldar y el volumen de decoración es algo que no se ha visto nunca en el municipio», a su vez el artista cree que «los elementos que hemos adquirido se complementarán a la perfección con las flores de pascua que recorrerán la calle Capitán Quesada».

Pese al paso de los años, Martín sigue teniendo la misma ilusión que el primer día, ya que «cuando se van acercando estas fechas la gente ya te va preguntando lo que vamos a hacer este año y si ya tenemos todo preparado», comenta uno de los principales artífices que ha hecho que Gáldar sea un lugar de visita obligatoria en la isla durante la festividad navideña.

Programa navideño de Gáldar

Además de las dos grandes inauguraciones, como son el gran encendido, que tendrá lugar este viernes, y la Semana de las Flores, que se dará el próximo 11 de diciembre, Gáldar tendrá más de un mes cargado de actos, organizados por la Concejalía de Cultura y Fiestas, que dirige Julio Mateo, para garantizar la diversión y el entretenimiento.

Los días 6 y 7 de diciembre se estrenará el espectáculo 'Revelora' en el Teatro Consistorial de Gáldar, que gira en torno a la obra pictórica del artista Pepe Dámaso que corona el techo de este espacio del municipio. A su vez, del 18 de diciembre al 5 de enero se instalará el Mercado Navideño en la calle Fernando Guanarteme.

El 19 de diciembre llega la Noche en Blanco de Gáldar, una jornada que comenzará desde las 17.00 horas de la tarde y se alargará hasta bien entrada la noche. Pasacalles, actuaciones musicales, conciertos y espectáculos infantiles son algunas de las actividades de las que se podrá disfrutar durante ese día.

El 5 de enero tendrá lugar la tradicional cabalgata de Reyes Magos. Desde este viernes también estará disponible la Ruta de los Belenes.

