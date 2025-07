El Molino San Pedro, un ejemplo de tradición

David Rodríguez Medina Santa Brígida Domingo, 13 de julio 2025, 22:48 Comenta Compartir

José Antonio Hernández, de 56 años y vecino de toda la vida de La Atalaya de Santa Brígida, se dedica a diario a la elaboración de uno de los productos más canario: el gofio. Desde el año 2018 tiene arrendado el Molino San Pedro, ubicado en el barrio satauteño, donde elabora el gofio de manera natural, sin añadirle sal ni azúcar.

Este molino fue fundado por Martinito, también vecino de La Atalaya, en 1950. Su hijo Vicente heredó el negocio y, tras su muerte, varios sobrinos se hicieron cargo del molino. José Antonio comenzó a trabajar con ellos en el año 2010 y hace siete años decidió arrendarlo para dedicarse por completo a elaborar distintas variedades de gofio a diario.

«Para hacer el gofio primero se cierne la materia prima que compramos a distintos agricultores de la isla, luego se mete en la tostadora y se deja quemar hasta el punto en que lo quieras, es decir, más o menos tostado. Después se deja enfriar para molerlo en el molino, donde se puede triturar más fino o más grueso, depende del tipo de gofio que se quiera obtener», explica José Antonio.

De lunes a sábado se encarga él solo de cernir el gofio, tostarlo, molerlo y despachar al gran número de clientes que entran al molino para comprar. Entre las distintas variedades de gofio que elabora se encuentran las de millo, trigo, avena, espelta y cebada.

«Mi mujer y yo rotulamos un coche con el nombre del molino y lo dejábamos aparcado en distintos sitios de la isla para dar visibilidad al negocio. También llevábamos decenas de kilos a las ferias para promocionar el producto». En una feria de kilómetro cero probó Miguel, cliente habitual, el gofio del Molino San Pedro: «Desde que lo caté vengo desde Tamaraceite a comprar el gofio aquí. Me encanta porque en la composición no tiene ni sal ni azúcar. No compro en otro sitio», comenta.

El año pasado José Antonio consiguió por tercera vez la Medalla de Oro en el Concurso Oficial de Gofios de Agrocanarias, que se celebró en La Gomera, gracias a su gofio de millo sin sal ni azúcar de tueste ligero, catalogado como el mejor de todo el archipiélago. En 2015 y 2019 también se hizo con la Medalla de Oro, además de ganar la de plata en el año 2016. «Este año el concurso se celebra en La Palma y la semana que viene vendrán a llevarse el gofio para ver si podemos revalidar la medalla», indica ilusionado José Antonio. Además, resalta que personas de todos los lugares de la isla van a comprar gofio al molino.

Paco, vecino de La Atalaya que se trasladó hace muchos años a vivir a La Palma, aprovecha cuando viene a visitar a su hermano para comprar varios kilos de gofio al que considera su «amigo». Por otro lado, Desiderio, también residente en la zona, compra varios kilos al mes para mandárselo a sus hijos que viven en Madrid. «Se criaron con el gofio, por lo que a día de hoy es lo que más me piden. Desde hace años compro en este molino y se lo mando».