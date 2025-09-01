María Navarro, el noble arte de elaborar auténticos tesoros canarios Esta artesana de Teror es de las pocas personas que quedan en la isla que hagan trajes típicos de Canarias, conservando parte de la historia y del patrimonio

María Navarro, una de las pocas artesanas que elabora trajes típicos canarios y que se encarga de conservar una parte del patrimonio del archipiélago.

En traer al presente las costumbres y tradiciones de antaño. En eso consiste la labor que lleva desarrollando durante muchos años María Navarro, una de las pocas artesanas que quedan en la isla que se dediquen a elaborar trajes típicos auténticos canarios. «Desde pequeña siempre me gustó la costura. Cuando una de mis hermanas se iba a casar, mi madre nos llevó a aprender costura en la ciudad. Siempre me he dedicado a ello», cuenta la artesana.

María sacó su título en corte y confesión y continuó cosiendo, hasta luego conseguir el título de ganchillera que «en la época no había muchas personas que lo tuvieran», señala. A día de hoy es artesana de la Fedac especializada en la elaboración de trajes típicos canarios. «Cuando mis hijos eran pequeños les hacía toda la ropa yo de forma artesanal», indica María.

Actualmente se dedica casi exclusivamente a hacer trajes típicos canarios, puesto que es lo que más le apasiona. «Mis principales clientes provienen de los grupos folklóricos porque no todo el mundo se gasta el dinero que realmente valen», indica. Y es que, según comenta la artesana, un traje femenino hecho a mano oscila entre los 1.000 y los 1.500 euros, debido a la gran cantidad de prendas y complementos que lo componen. Mientras que los trajes masculinos, al ser más sencillos, suelen rondar los 600 euros.

«A cualquier traje se le pueden sacar muchas combinaciones. De una vestimenta se pueden sacar fácilmente siete u ocho formas de ponerse. Por ejemplo el traje típico de campesina del siglo XIX, depende de si le quitas una prenda o le añades otra, puede usarse para ir a ferias, ir a misa o incluso para ir a coger papas», cuenta María. Para elaborar todos sus trajes dedica horas a estudiar la historia de Canarias en diferentes libros para pulir hasta el último detalle en las vestimentas que realiza, como por ejemplo el libro de Teno.

Por suerte, la materia prima la consigue toda en la isla. «Yo siempre busco las telas más antiguas, las más tradicionales, como el hilo, la muselina o la franela que es lo que más se asemeja a lo que se usaba antes», comenta María.

Una de las principales motivaciones por la que hace sus prendas canarias es que forma parte de varios grupos de bailes folklóricos, como «el de Chemida, el cual lleva la ropa típica de Néstor de la Torre, en el de Miguel Gil o el de Pella Gofín», por lo que dependiendo del momento y la ocasión, selecciona uno u otro traje para ponérselo.

«Para mí esto no es un negocio, sino más bien una pasión. A mí me cuesta mucho trabajo hacer un traje. Puedo estar tranquilamente tres o cuatro meses para terminar una vestimenta», señala María, quien prioriza la calidad en sus trajes frente a la cantidad. «Yo siempre reconozco los trajes artesanales por la calle. También sé los trajes que he hecho yo cuando los veo en ferias o fiestas», explica la artesana.

Una de las mejores anécdotas que recuerda María es la que le sucedió cuando fue a bailar a una de las islas. «Fuimos con el grupo de baile a La Gomera y me encontré con una mujer que se enamoró de la ropa que llevaba puesta. La señora se empeñó en que quería mi ropa, por lo que me volví al hotel, la aireé un poco y terminé vendiéndosela», cuenta.

Como buena fanática de las tradiciones y costumbres canarias, y como buena vecina de la villa mariana, María ya se encuentra preparándose para las fechas señaladas de Teror. «En estos días es cuando más trajes me piden», indica. Sin lugar a dudas, para ella, su momento favorito de las fiestas de su pueblo es «la romería ofrenda», aunque este año espera con especial ilusión la nueva romería del timple con más de 300 timplistas recorriendo el casco histórico.

