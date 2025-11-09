Mare Far Niente, una marca de moda grancanaria que combina creatividad, gestión y solidez

Rafael Falcón Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 9 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

El premio a la mejor colección emergente de la reciente edición de Gran Canaria Swim Week se lo llevó la marca grancanaria Mare Far Niente. Normalmente detrás de una firma hay un diseñador o diseñadora que intenta forjar un camino en la complicada industria de la moda. Pero Mare Far Niente tiene un concepto diferente. Se trata de un proyecto empresarial que cuenta con un equipo de profesionales de Gran Canaria con trayectorias diversas pero que comparten una misma mirada: hacer las cosas con autenticidad, coherencia y cercanía. No es una firma, es una marca. «Es como si hablamos de Scalpers, no hablamos de un diseñador sino de una marca», explican.

Dácil Rodríguez (asesora de ventas), Elena Coterón (directora comercial), María Navalón (gerente), Nuria Díaz (responsable de diseño y producción), Chichi Castellano (coordinadora de coleción) y Antonio Vidal-Abarca son las cabezas visibles de Mare Far Niente. «Creemos en un modelo de trabajo donde el diseño, la estrategia y la visión empresarial avanzan de la mano, y donde cada línea o colección cuenta con un equipo creativo, siempre fiel a la esencia que nos define como marca. Colaboramos con artesanos y creadores locales en el desarrollo de piezas de cerámica, bisutería, lámparas y otros objetos, ampliando el universo de Mare Far Niente más allá de la moda de baño», destacan.

Mare Far Niente nace en Gran Canaria, inspirada por la calma del Mediterráneo y la filosofía italiana del dolce far niente: la belleza de detenerse, respirar y disfrutar del presente sin prisas. «De esa inspiración surge un proyecto que une la luz mediterránea con el carácter atlántico de nuestra isla, donde el mar, la naturaleza y el ritmo pausado definen nuestra forma de crear y de entender la empresa».

La marca debutó en octubre de 2024 en el marco de Gran Canaria Swim Week, una cita clave para la moda baño internacional promovida por el Cabildo de Gran Canaria, marcando el inicio de un camino que combina creatividad, identidad y visión empresarial. «Desde nuestro taller en Gran Canaria diseñamos y confeccionamos cada pieza. Trabajamos con talento local y colaboramos con las escuelas de diseño de la isla, en un marco de colaboración posible gracias a la Consejería de Gobierno de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, dirigida por Minerva Alonso, que promueve programas de becas y conexión entre empresas y jóvenes profesionales, fortaleciendo así la relación entre experiencia e innovación».

Mare Far Niente abrió el pasado mes de mayo su primera tienda propia en el barrio de Triana, en la calle Cano, 34, Las Palmas de Gran Canaria. La intención es continuar progresando y poder abrir espacios de la marca en distintos países europeos, pero todo «paso a paso, ya que la producción actual es limitada».

«Nuestras colecciones de baño se construyen sobre tejidos de alta calidad y una confección cuidada, un trabajo hecho lento que valora el tiempo y la atención al detalle. Gracias a nuestra tienda, estamos en contacto directo con los clientes, lo que nos permite escuchar, aprender y ajustar nuestros diseños a sus necesidades. Cada prenda fluye con naturalidad sobre la piel, invitando a disfrutar del verano desde la calma, donde el verdadero lujo es sentirse bien y vivir sin prisas».

Para Mare Far Niente es todo un acierto el cambio de fecha que Gran Canaria Swim Week va a tener a partir del próximo año 2026, de octubre a junio. El premio a la mejor colección emergente, con su colección Viaje a la calma, ha supuesto «un reconocimiento que refuerza nuestra apuesta por un proyecto empresarial sólido». Mare Far Niente es una marca grancanaria que quiere seguir creciendo con paso firme.