Una luz en el duro camino de la fibromialgia Teresina Cabrera decidió escribir un libro para relatar su difícil experiencia con esta enfermedad invisible para ayudar a otros que la padecen

Cristina González Oliva Ingenio Domingo, 24 de agosto 2025, 23:33 | Actualizado 23:43h.

Hace alrededor de 20 años, Teresa Cabrera (Ingenio), más conocida como Teresina, empezó a sentir síntomas de fatiga, dolor en todo el cuerpo, inflamación y desorientación tras un esguince que se hizo al caerse en un colegio en el que daba clases como maestra. Cuando se volvió a incorporar a su trabajo tras la convalecencia sintió que no era la misma. Quería rendir más y no podía, se bloqueaba cuando se agobiaba. En ese momento comenzó una nueva baja médica y a la vez una odisea para encontrar explicación a sus problemas de salud.

Y no lo tuvo fácil. Todos los análisis, incluso lo más avanzados como TAC o encefalogramas, daban uno tras otro el mismo resultado: no hay ningún problema físico, por lo que incluso le llegaron a decir que era depresión. Pero ella sabía lo que sentía y tuvo que emprender una lucha para encontrar respuestas y un diagnóstico, y también contra el sistema para conseguir una incapacidad, porque lo que ella tenía era fibromialgia, conocida como la enfermedad invisible, y en el grado más severo de los tres que existen.

Por ello, en 2017 decidió empezar a contar su testimonio para ayudar a otras personas que están pasando la misma situación que sufrió ella al principio, cuando esta enfermedad era más desconocida. Así publicó este año 'Atrapada en la fibromialgia: Fatiga crónica, sensibilidad química múltiple', un libro editado por CanariaseBook que presentó el pasado mes de julio en la Biblioteca Pública del Estado, en la capital grancanaria.

En el ejemplar relata el difícil camino que tuvo que atravesar cuando casi nadie le creía y el desamparo que se siente desde que aparecen los primeros síntomas, pero también claves para adaptarse a una nueva vida. Con su testimonio pretende no solo contar su historia sino también ayudar y que este libro sea una pequeña luz que guíe a quienes la padecen, porque desgrana las múltiples capas del dolor físico, la incomprensión social, el desgaste emocional y la búsqueda constante de alivio.

«No es pereza, es fibromialgia»

En él insiste en que «no es pereza, no es debilidad, no es exageración. No somos raros, es una enfermedad rara», explica. Por eso, quiere hacer un llamado de atención a los familiares y círculos cercanos de personas que la padecen de que sean respetuosos y empáticos, porque lo que sienten no se ve, pero imposibilita para hacer una vida normal. Porque cuando salen a la calle es cuando están bien, pero nadie sabe que a lo mejor se pasaron tres días durmiendo porque eran incapaces de levantarse de la cama ni para comer.

La fibromialgia fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud en 1992 y por la asociación internacional para el Estudio del Dolor. Se trata de una enfermedad reumática crónica, de causas aún desconocidas, que en la actualidad no dispone de ninguna prueba diagnóstica específica para esta patología, que sufren en su mayor parte mujeres. Provoca dolor muscular generalizado e hipersensibilidad en muchas áreas del cuerpo. Teresina sufre también fatiga crónica y sensibilidad química múltiple, que se le agudizó tras tener Covid.

En su caso, tras los primeros síntomas tuvo la suerte de que su médico de cabecera, Juan González, siempre creyó en ella y de hecho estuvo en la presentación del libro. Buscando llegó también al doctor Hani Mhaidli, cirujano especialista en la columna vertebral, y al tocarle los puntos de dolor ya le orientó hacia un diagnóstico, que le terminó dando un reumatólogo, que con solo verla supo lo que tenía, al menos tres años después de empezar con su odisea.

Además, otro médico de Barcelona ya le dijo el grado que tenía, el más severo, el 3. Y después, empezó otra lucha contra la Seguridad Social para que le reconozcan la incapacidad, ya que le daban el alta para que volviera a trabajar, que ya consiguió, pero no la absoluta. Una vez que supo lo que tenía ya empezó a tener otra calidad de vida y a buscar soluciones para estar mejor. En su caso, cuidar la alimentación, tomar suplementos, hacer yoga y ejercicio físico para fortalecer la musculatura.

«Lo importante es aceptar la enfermedad y disminuir el estrés crónico», asegura al tiempo que añade que se puede tener una vida con limitaciones, pero digna. Y es que ya no puede hacer cosas como antes, porque las aglomeraciones le agobian y tiene que planear solo un viaje al año de pocos días, entre muchas otras cuestiones que ha tenido que cambiar de su vida anterior.

Así que en el libro pone las pautas para llevar esta enfermedad mejor o recetas que al menos a ella le han ayudado. Los ejemplares pueden adquirirse actualmente en la librería de la playa de Arinaga y en Katina, en Ingenio y Carrizal. También puede hacerse a través de la tienda online de CanariaseBook, en la librería del Cabildo, Sinopsis, Canaima y en Agapea en Las Palmas de Gran Canaria, La Orotava y Santa Cruz de Tenerife.