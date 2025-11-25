Urbanización Díaz Casanova: «Esto es un vertedero»

Basura acumulada en la urbanización de la parte alta de Las Palmas de Gran Canaria.

En noviembre de 2021, el empresario Niber León denunciaba en las páginas de CANARIAS7 el estado de abandono que presentaba la Urbanización Díaz Casanova, en Las Palmas de Gran Canaria, debido a deficiencias y carencia de servicios como el de limpieza en una zona en la que se ubica su centro de trabajo pero en la que también vive, pues como recuerda cuenta con una parte residencial.

Cuatro años después afirma que la situación no ha hecho más que agravarse. «Se ha acrecentado con el tema de la recuperadora», expone sobre los restos de cristales, metales, electrodomésticos y todo tipo de enseres que ocupan las aceras y otros espacios de esta urbanización.

Asegura que además de presentar escritos en los que se queja de una situación que, señala, se repite «en el resto de la ciudad, porque está todo hecho un desastre», sigue la cuenta de Instagram de la alcaldesa Carolina Darias. «Le mando fotos todos los santos días, pero no las mira», señala.

«Nadie se preocupa de venir», añade este ciudadano que lamenta la falta de atención municipal, pues critica que «no se está manteniendo ni el orden ni la limpieza».

Niber León apunta que las mejoras en el Servicio de Limpieza anunciadas desde el Ayuntamiento no se reflejan en esta urbanización y hace comparaciones con otras zonas de Canarias.

«Estuve todo el fin de semana en Tenerife, por temas de trabajo, y tienes que ver la diferencia de cómo está Tenerife y cómo está Las Palmas. Esto es un vertedero, es literal», señala.

Se queja de que «nadie pone remedio» y de que «esta señora (Darias) pone publicaciones como que se ha contratado personal de limpieza, pero aquí no se ve lavar una acera, no se ve recoger nada por ningún lado. La verdad es que es un horror».

A su juicio, «el problema es que pasan los inspectores del Ayuntamiento, con su furgón, y se ponen en el mirador a sacar fotos de Las Canteras en lugar de recoger algo o mandar a una cuadrilla a limpiar», dice en referencia a la imagen de un entorno desde el que se dispone de unas vistas privilegiadas de la ciudad.

Otro inconveniente que refiere es la presencia de rabo de gato en las aceras. «Se están comiendo las aceras, por toditos los bordillos está metida. Es un desastre, estamos abandonados de la mano de Dios».

Reseña también los vertidos ilegales de escombros que dejan «los chapuzas que se dedican a hacer obras» y en lugar de «ir al vertedero, vienen a aquí y reparten por cualquier lado».

Asimismo, comenta que tampoco ha cambiado la actitud poco cívica de las personas que acuden por la noche «a hacer botellón» y dejan su basura, o la de quienes celebran «carreras ilegales» en este entorno.