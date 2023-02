Los Trapasones: «Como siempre, dejaremos pocos títeres con cabeza»

El trajín de los ensayos es cada vez mayor en las barracas de la antigua sede militar en Manuel Lois los días antes de que arranque el concurso de murgas del carnaval de Las Palmas de GranCanaria 2023. También crecen los nervios, pero esos son imposibles de controlar, más aún cuando toca ser los primeros. «No es que sea un lugar deseado, pero salimos a por todas y a poner el listón tan alto que el resto lo tenga difícil».

El presidente de Los Trapasones, Juan Cardona, no se amedranta ante el reto de abrir boca a un público que espera ansioso la normalidad de las fiestas. De hecho, asegura que la última vez que actuó en esa posición, allá por 2003, terminaron ganando. Además, este será un carnaval especial en muchos sentidos para el grupo, no solo porque tras dos años de parón por la pandemia regresan al escenario, sino también porque cumplen su mayoría de edad.

«El año pasado decidimos no presentarnos por no correr riesgos, así que para nosotros volver a lo que no solo es un hobby sino un complemento a nuestra vida nos hace mucha ilusión», añade el murguero.

En su haber, los Trapasones cuentan con varios galardones, entre ellos, el premio a Mejor Letra (2008), el Premio Criticón (2010, 2021) o el de vestuario (2015) por una 'Explosión de color' en su décimo aniversario.

«Queremos que todo el mundo se disfrace y que salga a la calle»

Sin embargo, el espíritu de esta agrupación reside en la complicidad de sus 64 integrantes y en la comunidad que han generado alrededor. Lo que empezó como 20 «locos» que se juntaron en la Fuente Luminosa, en la capital, para seguir un camino diferente al de los Totorotas, ahora cuenta con otras dos murgas paralelas.

Por un lado, una adulta, los Trapasones Star, que en 2018 se convirtió en la primera murga de España integrada por personas con diversidad funcional. El proyecto pionero, del que aseguran sentirse «muy orgullosos» se mantiene en su mayor parte gracias a la colaboración desinteresada de la ciudadanía y supone para sus participantes una forma de sumergirse de lleno en la fiesta.

Por otro lado están los Trapasitos, la murga infantil fundada en 2019 que poco a poco van dando pasos en la escena carnavalera.«Somos fieles defensores de que hay que cultivar la cantera, porque al final el carnaval es cultura y no podemos perder esa esencia», explica Cardona. Entre las filas de ambas agrupaciones se encuentran familiares y amigos de los Trapasones y el trasvase de unas a otras se hace de manera natural.

De cara a la cita con el público este año, la murga espera que lo que haya en la calle sea un aliciente de que todo vuelva a la normalidad y que las galas vuelvan a estar a pleno rendimiento. «Queremos que todo el mundo se disfrace y que salga a la calle, porque eso es por lo que hemos estado tanto tiempo luchando y no podemos perderlo», señala.

Poco se puede desvelar de lo que será la fantasía de Los Trapasones, pero sí que s us letras seguirán teniendo ese caríz tan crítico que les caracteriza. Ni los políticos, ni los famosos o cualquier persona a pie de calle están a salvo de sus letras: «Dejaremos pocos títeres con cabeza», añade entre risas Cardona.