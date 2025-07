Teodoro Sosa inicia la «reconquista» de la ciudad en Las Torres

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 3 de julio 2025, 21:03 | Actualizado 21:11h. Comenta Compartir

La plaza de la Ascensión del Señor de Las Torres Altas se quedó pequeña en la tarde este jueves para recibir a Teodoro Sosa. El vicepresidente segundo y consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo y alcalde de Gáldar acudió en su calidad de líder de Municipalistas Primero Canarias, el partido creado por los críticos de NC, para escuchar a unos vecinos preocupados por el futuro de sus viviendas e iniciar así una acción que ha bautizado como 'Ruta Municipalista' en Las Palmas de Gran Canaria, con la que pretende recorrer los diferentes núcleos poblacionales de la capital.

La reunión permitió a Sosa acercarse a la realidad de Las Torres, que pasa por un asunto que tiene a sus habitantes sin pegar ojo: la modificación del Plan General de Ordenación que impulsa el Ayuntamiento capitalino para la denominada Nueva Ciudad Alta.

Un documento que además de un crecimiento en altura con edificios de hasta 20 plantas, supone la expropiación de 127 casas terreras y otras de varias alturas, lo que tiene sublevado a unos residentes que ven peligrar sus hogares de toda la vida para dar paso a espacios libres y zonas verdes, por lo que han presentado 296 alegaciones al documento de evaluación ambiental de la modificación del planteamiento.

Sosa, antes de iniciar un recorrido por las zonas afectadas, se dirigió a las personas congregadas en la plaza para darles las gracias por su asistencia y decirles que «lo importante es que están aquí, que han vuelto de nuevo a recuperar la calle y a perder el miedo», porque «cuando uno tiene razones, los miedos se quedan en las casas. Y aquí hay razones, muchas razones».

Sosa dijo ser consciente de que «mi visita no gusta a algunas personas, pero yo estoy donde tengo que estar». Pues dejó claro que «uno de los retos» de su nueva formación política es la capital grancanaria, un municipio en el que «nunca se nos había dado la oportunidad de poder gobernar».

Añadió que «el segundo gran reto» que se marca «es saber escuchar a la gente», porque dijo que «yo tengo ya a mi espalda unos cuantos años de gobierno y mi pueblo lo he levantado escuchando».

Distintos momentos de la visita. Cober

Sosa, que estuvo acompañado por algunos miembros de su partido, aclaró que en su trayectoria política «me he equivocado muchas veces. No se crean que en 18 años de alcalde no me he equivocado», pero «lo importante no es equivocarte, sino rectificar». «Y aquí hay que rectificar», dijo en referencia a la situación que se vive en Las Torres, arrancando los aplausos de los vecinos.

Además, manifestó su compromiso de ponerse a disposición de los vecinos y les ofreció los servicios de una arquitecto y un abogado que le acompañaron en la tarde de ayer. «No vengo solo a hablar», dijo antes de añadir que era conocedor de que «ya han pasado los 45 días de presentación de alegaciones» pero «la batalla solo ha empezado».

Sosa remarcó que «esto no es la primera vez que sucede en Las Palmas de Gran Canaria», y puso como ejemplo Guanarteme, donde han ido desapareciendo «casas terreras para poner edificios de muchas plantas de altura». «Porque este es el fin último, desplazar las viviendas terreras y 20 pisos de altura. Aunque lo enmascaren de otra manera, y digan que hacen falta zonas verdes. Mejor que se limpie lo sucio», dijo.

El líder de Primero Canarias reconoció que debía controlar sus palabras «porque si no, después van a decir que vine aquí a decir cosas que no debía». Sin embargo, mostró su convencimiento de que «estoy diciendo lo que creo que tengo que decir», pues cuestionó que «un suelo que es urbano consolidado» con «alcantarillado, agua, luz, teléfono, asfalto, acera y en el que se paga la contribución» se tenga que «reubicar». «Quitar la edificabilidad, basarla en unas torres y hacer la unidad de actuación. ¿Para qué?», planteó en alusión a que «habrá alguien que vaya a construir los edificios de 20 plantas».

Sosa comentó que ante el interés por levantar esos nuevos inmuebles, «evidentemente sobran las casas». Pero defendió que «el que sobra es el contratista», que «hay muchos suelos donde construir viviendas» y defendió la creación de «viviendas sociales».

Ver 30 fotos Cober

Además, recurrió a sus conocimientos en el ámbito del Urbanismo para remarcar: «yo no lo entiendo si no es para el servicio de las personas, para mejorar la calidad de vida de la gente» no «para quitarle el sueño».

Apuntó que la situación que vive Las Torres «no empezó ayer ni antes de ayer» sino que lleva «décadas» sucediendo en «muchos barrios de la capital» como Tamaraceite y La Galera o La Isleta, entre otros.

«Ahora también en Las Torres. Pues mire, a lo mejor aquí es donde empieza la reconquista. Y la reconquista empieza con la gente sencilla, la gente trabajadora, y la gente humilde», manifestó antes de iniciar el recorrido por el barrio capitalino.

Por su parte, el presidente de la asociación vecinal Avetal, Juan Angulo agradeció a Sosa una visita que siguen aguardando les haga la alcaldesa, ,y el respaldo de colectivos y residentes en otros barrios que acudieron en apoyo. También les animó a participar en la manifestación que van a celebrar el sábado 12 por el paseo de Las Canteras. «No tengan miedo», dijo a todos.