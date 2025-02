Siete años a la espera de «un remedio»

Vecinos de San Nicolás afectados por un servicio de guaguas que aseguran no responde a las necesidades del barrio.

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de febrero 2025, 22:58 | Actualizado 23:39h. Comenta Compartir

El 14 de febrero de 2018 el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cerró un tramo de la calle Sierra Nevada, en la parte alta del risco de San Nicolás, para ejecutar la construcción del mirador Punta de Diamante.

El proyecto, que según las previsiones de Urbanismo duraría seis meses, obligó a modificar el itinerario de la línea 80 de Guaguas Municipales (Teatro-San Francisco), la única que presta servicio en el barrio.

Sin embargo, la aparición de los restos de la muralla original de la ciudad hizo que se pararan los trabajos de un proyecto «que hoy está dejado de la mano de Dios», apunta Israel Medina, presidente de la asociación vecinal y cultural Cofiris.

Recuerda que esa actuación, que este viernes cumple siete años de su inicio y llevó aparejada la supresión de «cinco paradas» del itinerario de la 80, sigue en pausa. Sin embargo, los vecinos continúan sufriendo los inconvenientes de haberse quedado con un único punto de espera y acceso al servicio de transporte público, junto al Hospital JuanCarlos I.

Una circunstancia que, recalca, hace que algunas personas cuando llegan al barrio tras hacer la compra, acudir a las citas médicas, ir a trabajar o a estudiar, deban caminar «más de un kilómetro» hasta sus hogares.

Calle cerrada, estado del mirador y parada fuera de uso hace siete años. Cober

Paca Rosa Suárez es una de ellas, y reconoce lo cuesta arriba que se le hace llegar del Mercado de Vegueta y emprender un camino de «unos 20 minutos» a pie hasta su casa. «Vivo en los bloques y vengo de la Plaza cargada de bolsas. Pero yo no puedo coger un taxi», relata sobre una situación que señala se agrava en el caso de personas «más mayores que yo» y con problemas de salud, como el caso de un vecino suyo «que está enfermo».

A esto, dice , se suma la poca frecuencia de paso de la guagua. «Si vengo a cogerla y acaba de salir, tengo que espera una hora, y no hay derecho».

Esta misma queja la expone Margarita Quintana, que añade que hay horas punta en la que los viajeros van «como sardinas en lata». Y pone como ejemplo «la de las 14.20 horas, que es la peor» y que, sin ir mas lejos, «este lunes dejó en la parada frente al ambulatorio de Miller Bajo a una chica con el carro porque no se podía subir, era imposible porque no cabía más nadie».

«Esto es un problema sobre todo para las personas mayores que van cargadas, y es que la mayoría de la gente que hay aquí es mayor», insiste Maribel Sánchez, otra vecina afectada por el hecho de que la guagua desde el año 2018 no pueda continuar por la trasera de Sierra Nevada pero tampoco se le permita continuar su trayecto hasta la intersección con la calle Nilo, donde se ubica la valla que impide seguir circulando y girar para volver sobre sus pasos.

Algo que sin embargo, como recuerda Juan Sánchez, también residente en el risco, «sí hacen las guaguas de las excursiones, que son grandes y tienen 60 plazas. Si esas guaguas pueden hacerlo, la 80 también podría porque la gente viene cargada de la Plaza y esto no es justo. Nos tienen abandonados».

Propuestas

Pero esta posibilidad, como remarca Israel Medina, se descartó desde el Ayuntamiento argumentando que comprometía «la seguridad de los pasajeros». Algo que, sin embargo, dice, no afecta a las excursiones ni al servicio de Limpieza, pues «el camión de la basura sí gira en esa zona».

Respecto a la posibilidad de contar con una guagua pequeña, como la que opera en barrios como San Juan, añade que se ha planteado muchas veces en las reuniones mantenidas con responsables municipales. La última hace «unos dos meses» con el concejal del Distrito, que además es el responsable de Movilidad, José Eduardo Ramírez.

«También le pedimos más servicios de la 80 y que la 81 venga hasta el Hospital, porque aquí viene gente de todos sitios ya que presta servicio de logopedia, rehabilitación y salud mental y también vienen personas del Negrín y del Insular al edificio nuevo que hicieron, para ingresos de larga duración. Pero nos dijo que tenían que estudiarlo», asegura.

«Parece que si la guagua no da beneficios no la ponen, pero tienen que ponerla aunque sea deficitaria porque no pueden dejar un barrio incomunicado», critica.

«Han tenido siete años para buscar un remedio y estamos cansados de esperar», apunta. Pero «a día de hoy seguimos sin mirador, sin guaguas, que es lo que más demandan los vecinos, y sin carretera», dice en referencia a que tampoco se ha culminado el proyecto que había para negociar con Defensa un paso alternativo por el Hospital.