San Nicolás reclama «que se actúe» en el árbol de la ermita

La movilización que protagonizaron residentes en San Nicolás el pasado noviembre evitó la tala del árbol centenario que se sitúa en la entrada de la ermita del risco, como había previsto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria atendiendo al informe inicial del equipo técnico de FCC Medioambiente que alertaba del riesgo «inminente» de «colapso y caída» de este ficus que supera los 12 metros de altura.

La acción vecinal entendía que el ejemplar centenario de 'Ficus rubiginosa' era parte de la historia de la ciudad y reclamó al área de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad, Energía y Parques y Jardines una segunda opinión sobre la salud del mismo.

La concejala responsable, Gemma Martínez Soliño, atendió la demanda ciudadana y encargó un nuevo análisis a la empresa Dasotec, que corroboró el daño interno del ejemplar pero aclaró que no presentaba signos de pudrición activa, lo que hizo descartar la tala.

Una noticia que la propia concejala comunicó a los vecinos el 23 de diciembre, junto con las recomendaciones que la empresa responsable del estudio planteaba para garantizar la conservación del árbol.

Sin embargo, algunos de los vecinos preocupados por el futuro de lo consideran un emblema de su barrio alertan de que, salvo perimetrar el árbol «con una vallas amarillas que están más en el suelo que de pie, nada se ha hecho».

«Desde que se reunió la concejala con los vecinos y nos dio el informe de los expertos que vinieron de la península, no sabemos más nada», asegura Israel Medina, presidente de la asociación vecinal y cultural Cofiris de San Nicolás.

«Han pasado seis meses y no se ha hecho nada, lo que pedimos es que se actúe, que se quiten las vallas y que se haga lo que dijeron los expertos», reclama.

El portavoz vecinal recuerda que el informe elaborado por Dasotec recogía «recomendaciones» como la dotación de una estructura exterior que sirviera de apoyo al árbol, que no se han acometido. «He avisado al técnico que ha venido con la concejala, le he mandado escritos a la concejala pero nadie me responde», dice.

Añade que lo único que se le ha comunicado es que «se está estudiando porque tienen que ampliar el alcorque» que rodea el árbol, atendiendo igualmente a lo recogido en ese segundo estudio.

«Vienen los turistas y mira la imagen que se lleva, vallas tiradas. Antes eran los coches, y ahora hay coches y vallas», dice sobre el aspecto que presenta la entrada al templo, pues asegura que los conductores «quitan las vallas y aparcan».

Planos incompletos

Por su parte, fuentes autorizadas del área de Parques y Jardines del Ayuntamiento capitalino señalan, al ser cuestionadas sobre las medidas que se han acometido respecto al árbol de la ermita, que «se tomaron en cuenta las recomendaciones» de la empresa responsable del informe y «se hizo una poda de descarga para aligerar la copa» además de mantenerse «el vallado perimetral del ficus, de forma preventiva».

Explican las mismas fuentes que también «se contrató a un ingeniero para el diseño de la sustentación» y que «su propuesta requiere de tres zapatas en el pavimento, que necesitaba situar en el terreno teniendo en cuenta las instalaciones existentes».

Pero apuntan que «los planos de los que se disponía en el Ayuntamiento de alcantarillado y alumbrado no tenían la precisión adecuada», por lo que «se tuvo que contratar un levantamiento topográfico más preciso donde se reflejara la situación exacta de la red de alcantarillado», con datos sobre arquetas, canalizaciones y cotas finales del pavimento.

Por último, indican desde el consistorio que hace una semana «se hizo llegar al ingeniero la cartografía solicitada» y se está a la espera «del replanteamiento de la estructura», en caso de que fuera necesario, para poder «gestionar la contratación del sustento».

Falta de limpieza

Los vecinos apuntan que lo que consideran inacción del Ayuntamiento les genera otro problema, el de la suciedad en el acceso a la ermita y su entorno. «Limpieza dice que no se mete dentro de las vallas porque la zona está acotada por peligro de derrumbe», critica Israel Medina.

«Esto lo limpiaba una empresa privada, FCC, y hasta final de marzo había un señor que tenía esta parte impoluta. Venía por la mañana y barría todo esto. Pero se despidió porque se jubiló», explica Aday Morales, un colaborador de la ermita sobre el cambio que ha experimentado la zona.

«Las personas que han venido después no lo barren. Hemos llamado a Las Torres y nos dicen que como esto está acotado y presenta un riesgo para los viandantes también es un riesgo para los trabajadores», explica quien se ha visto obligado a retirar las hojas para que no entren en el templo. Pues recalca que ese vallado no ha frenado la actividad y «en diciembre» celebraron las fiestas en honor al patrón y se ha venido acogiendo «Primeras Comuniones con gran afluencia de fieles», pese a que «no cuenta con un acceso digno» para personas con movilidad reducida.

«El barrio está abandonadísimo», se queja Pino Fleitas a su llegada de la compra con su carro. Lamenta la suciedad que rodea la ermita porque no se barre. «Antes pasaba la barredora todas las semanas», dice quien califica de «vergüenza» la imagen de la zona.