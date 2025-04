«Los riscos estamos abandonados»

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 12 de abril 2025, 23:26 Comenta Compartir

Núcleos de Las Palmas de Gran Canaria como San Nicolás, San Roque o El Batán exponen, a través de sus portavoces vecinales, su malestar por lo que consideran un agravio por parte del Ayuntamiento hacia unos riscos que creen que deberían ser la joya de la corona de la ciudad, a tenor del interés que despiertan en los turistas.

En concreto, critican que el plan de asfaltado del consistorio para este 2025 no incluya las vías de unos barrios que, aseguran, necesitan mejorarse pues llevan muchas décadas sin atención.

Israel Medina, presidente de la asociación vecinal y cultural Cofiris de San Nicolás, explica que «llevamos demandándole al Distrito y al concejal, más de ocho años, el asfaltado de Padre Francisco Rodríguez Pérez, Domingo Guerra del Río, Mulacén», calles que «llevan más de 45 años sin asfaltar» y en las que únicamente se ha hecho «un bacheo, una chapuza de esas que no te dura dos meses».

Añade que ha escrito al concejal de Vías y Obras para preguntarle «qué argumentos o qué criterios utiliza la Concejalía para decir qué calle se asfalta y qué calle no». Y es apunta que «el otro día vi que van a asfaltar Concejal García Feo, en La Minilla. ¿Qué necesidad tienen esa calle, es porque es un barrio de primera?», cuestiona quien llama la atención sobre el estado de la vías de los riscos y de El Batán.

Ramón Montesinos, presidente la Asociación de Vecinos Batán-San Roque, tiene claro lo que reclaman al consistorio de la capital grancanaria. «Las asociaciones de los riscos lo que queremos es que se apliquen los API de cada barrio que están acordados y que en su momento aprobó el Ayuntamiento» para resolver «todos los problemas que tenemos en nuestros barrios.

Señala que «en San Roque y en El Batán tenemos 22 calles que se ha solicitado que se tienen que asfaltar. En El Batán, todas las calles, y en San Roque, Fama, Farnesio, unas calles interiores del barrio que están sin asfaltar. Y queremos que se apliquen los planes de participación que en su momento se aprobaron».

Insiste en que en esos planes, además del asfaltado figuran otras acciones. «En el caso de San Roque, la terminación de la calle Caramillo, que lleva más de 30 años sin terminar, la nueva calle Bandurria, que está recogida también en el plan y que ya se están expropiando algunas parcelas para poder hacerla».

Además, demanda la que «la calle Párroco Segundo Vega, desde el número 117 hasta el 187, se asfalte porque hay humedades dentro de las viviendas, porque esa calle no se asfaltó en condiciones. A parte, la rehabilitación del Molino de El Batán, que ya pertenece al Ayuntamiento».

El portavoz vecinal reitera que «lo que queremos es que el Ayuntamiento cumpla con lo que le prometió a los presidentes y a los vecinos de los barrios en 2018», dice en referencia a unos encuentros organizados «con los vecinos, pidiéndoles que pusieran en valor qué es lo que necesitaba su barrio. Los vecinos lo pusieron en valor, pero no se ha hecho».

«Ahora nos vienen a tapar la boca con un paseo desde la calle Fragata, pasando por Florinda para terminar en la calle Isa, que atraviesa el colegio San Roque. Y un parque, y no hemos pedido en ningún momento que se expropie parte del colegio San Roque para hacer un parque público».

Montesinos pide atención para los barrios del Cono Sur y apunta que «los riscos son los más afectados». Además, incide en que en El Batán no se haya puesto en marcha «el proyecto de rehabilitación de las viviendas, que lo tiene encima de la mesa el concejal» de Urbanismo, «al cual ya le he solicitado una reunión para hablar del tema ese».

Isidro Betancor, de la asociación vecinal Guiniguada San Roque, afirma que en cada mandato «hemos presentado proyectos y las necesidades que tiene el barrio», pero que pese a que «nos los han aprobado todos», las actuaciones que reclaman no se llevan a cabo. Pues «termina esa legislatura, comienza otra» y el grupo de gobierno que llega anuncia «con tambores y batucadas que va a hacer un lavado de cara al barrio», que nunca llega.

Pone como ejemplo el estado del alcantarillado de San Roque. Una cuestión que considera prioritaria, pues cree que de nada sirve asfaltar si previamente no se solventa este problema.

«Emalsa se está poniendo rico. Cada semana tiene que arreglar el frontis y el piso de una vivienda porque la toma de agua está tan antigua, tan obsoleta, que están cada momento parándonos el agua para ellos poder arreglar esa toma de agua», dice sobre «un alcantarillado» y unas conducciones de «agua de abasto» de hace «más de 60 años».

«Si tú me asfaltas pero no me arreglas el alcantarillado...», apunta Pedro Soto, un vecino de San Roque que asegura que en sus 50 años en el barrio «nunca he visto un alcantarillado nuevo».

También reprocha al Ayuntamiento que presuma de participación ciudadana pero no cuente con la opinión de los ciudadanos, y señala que en San Roque tienen otros problema como la limpieza. «De viernes a lunes no pasa el camión de la basura», dice.

«Tenemos este abandono desde hace muchísimos años», insiste Isidro Betancor.

De la misma opinión es Israel Medina, que reitera su crítica porque «los distritos Centro y Cono Sur no han tomado en cuenta a los barrios más abandonados». «Pregunté al concejal de Vías y Obras, que no me ha contestado ni por whatsapp, por los criterios se han utilizado para ver las calles que se asfaltan y las que no», reitera.

Además, apunta, «llevo un año ya esperando por el concejal de Urbanismo». «Los riscos estamos abandonados, los barrios más históricos», se lamenta.