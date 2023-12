La reina con la corte más popular

El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya convive con los neones navideños y la ciudad se acompasa entre la ingesta de polvorones y la llegada de su fiesta más popular. El edificio Miller fue este sábado el escenario del proceso de selección de los bailarines y figurantes de las grandes galas de unas carnestolendas que estrenan en la próxima edición la dirección artística de un ambicioso Josué Quevedo, que proyecta en grandes dimensiones lo que sucederá sobre el escenario del Puerto.

Hay sitio para todos. Ese es el mensaje que el isletero quiso subrayar al compás de las músicas del mundo que armonizan la fiesta, dedicada en 2024 a los carnavales de distintos lugares del planeta. Quevedo estuvo presente en la criba a la que ayer sobrevivieron 150 de los 358 candidatos que se presentaron, cumpliendo casi todos el estricto protocolo de la vestimenta negra, para participar en los eventos principales del carnaval.

Allí lanzó el director artístico una pincelada de su propuesta. Una gala de la reina que tendrá su corte más popular y numerosa de la historia. Casi 1000 personas participarán en un acto en el que Quevedo quiere que estén representados todos los grupos que trabajan cada día por un evento con el sello de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Por situarnos en el escenario más cercano, el de la edición de este todavía gente 2023, participaron en las oberturas tanto de la gala de la reina como en la elección de la drag unas 700 personas en cada evento.

Quevedo no cree que antes hubiera tanta gente haciendo fiesta en las tablas de su recinto principal, del que todavía se han dado muy pocas noticias. «Estamos hablando de una obertura donde van a caber 968 personas. Una obertura bastante amplia, en la que se van a encontrar muchas personas entre bailarines, figurantes o grupos del carnaval. Es complicado pero de alguna manera que estén todos, si no es de una manera que sea de otra. Hay mucha gente que no llegará a estar de bailarín pero podría ser de figurante o a lo mejor de atrezzista. Vamos a intentar que estén todos», comentó.

Un momento durante el proceso selectivo. Juan Carlos Alonso

El nuevo responsable escénico del carnaval, que sustituye a los mandos a Israel Reyes, afina que el escenario será amplio y con espacios limpios. Una apuesta que tiene que ver con ese deseo de que cuántas más personas lo pisen más se aproximará a ese carnaval real que vuelve a las calles en los que comenzó a vestirse de mascarita para desvestirse de los corsés de la dictadura franquista.

Para todos los que se encontraban este sábado en Miller el proceso selectivo suponía el estreno no oficial del carnaval. En distintos segmentos generacionales se sucedían bailarines y figurantes. Controlados todos por los ojos invisibles mientras pisaban el cemento al ritmo de los tres pasos que ordenaban los coreógrafos.

Esa ilusión se hizo notar entre nervios, giros perfectos y algún brazo desacompasado. Risas nerviosas y aplausos frenéticos culminaban cada ejercicio, en el que cada aspirante se reconocía examinado con rigor.

Colas para participar en el castin. Juan Carlos Alonso

Antes de comenzar las pruebas se anunció por parte de Josué Quevedo que el próximo año, además de los bailarines, los figurantes también tarifarán por su presencia en la fiesta. Un gesto de justicia y reconocimiento, según expresó Inmaculada Medina, concejal de Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. «Se trata de reconocer lo que aportan al carnaval. Empiezan este sábado con el castin, pero después hablamos de muchos y muchos días de ensayos, de mucha responsabilidad a la hora de salir en todos y cada uno de los actos que se celebrarán en el recinto principal. Tendrán que estar dados de alta, evidentemente, pero también reconocidos ya que aunque les haga ilusión ser parte de la fiesta y estar en ella que también se les remunere. Son muchos los cambios que hemos estado incluyendo para mejorar las condiciones de grupos y participantes».

La concejal de Carnaval confirmó ayer que será la próxima semana cuando los trabajadores del Ayuntamiento tomen la parcela en la que se desarrollarán los actos principales de la fiesta del próximo año. Tras los primeros movimientos de tierra y el derribo de los muros de los antiguos tanques de la BP en el entorno del Puerto, realizados por la Autoridad Portuaria, y tras elaborar el informe de seguridad pertinente, Medina aseguró que ya está todo en disposición de comenzar a prepararse a lo largo de los próximos días en una cuenta atrás de nervios e ilusión.