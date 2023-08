Reciben al investigado, en libertad provisional, con pintadas en su casa: «Ojo, asesino suelto»

El autor confeso de la muerte violenta de Angelines Fernández abandonó el centro penitenciario donde permanecía recluido en libertad provisional después de que se entregara a la policía el 8 de mayo de 2022 tras cometer el crimen, para luego quemar el cadáver en una especie de pira crematoria que él mismo construyó dentro de la vivienda donde ambos vivían en el barrio de San Roque.

Pero su regreso no pasó desapercibido para vecinos y familiares, que al parecer no acogieron de buen grado el hecho de que estuviera en la calle a espera de ser juzgado. En la puerta de su casa y otros puntos cercanos, aparecieron unas pintadas en las que se leía «ojo, asesino suelto», que el investigado se encargó de limpiar con sus propias manos.

Francisco José F.H. –conocido por Paco– ingresó en prisión provisional investigado por un presunto delito de homicidio después de reconocer que había golpeado en varias ocasiones en la cara a su tía, de 90 años, con la que vivía en una casa terrera de la calle Florinda. En su declaración, únicamente manifestó que le propinó dos puñetazos en la cara tras haber discutido con ella –presuntamente– por una disputa que mantenían puesto que él quería «legalizar la primera planta y azotea» que él mismo había construido para que las «heredaran varios de sus hijos», en referencia a la vivienda en la que ambos moraban en San Roque.

Construyó una pira crematoria

Expuso que su tía perdió el conocimiento en el pasillo de la planta baja, junto a la cocina, y la intentó reanimar, pero al ver «que no respiraba y no respondía» y tras tomarle el pulso, se dio cuenta que «en ese momento ya no estaba viva».

En ese escenario, tomó la decisión de deshacerse de los restos mortales de su tía quemándolos. Para ello, utilizó cuatro bloques y se fue a la habitación de Angelines donde rodó la cama hacia otra estancia para construir una especie de «pira crematoria», según los investigadores. Los colocó en la esquina del recinto en forma rectangular y llenó el espacio de trozos de madera. Posteriormente, declaró que arrastró a la víctima hasta la habitación y la introdujo en el habitáculo. La roció con líquido inflamable y usó pastillas de encendido de las que se usan en los asaderos, para crear un intenso fuego que calcinó parcialmente los restos mortales de Angelines.

Pero Francisco José F.H. no tuvo en cuenta la gran humareda que se originó y que apenas le dejaba respirar, por lo que tuvo que apagar las llamas.

Más detalles A la espera de diligencias. La causa sigue a la espera de que lleguen más informes como la autopsia definitiva.

Tribunal del Jurado. Por el tipo de delito, este caso será resuelto por la Audiencia Provincial ante un jurado popular.

Varios de sus vecinos se dieron cuenta de que algo extraño pasaba ya que vieron salir humo de las ventanas de la casa de Angelines y había un fuerte olor a quemado, por lo que algunos se acercaron y le tocaron la puerta. Según manifestó uno de los testigos, el homicida se asomó a la ventana y les dijo que no se preocuparan, que había quemado algunas cosas en la casa pero tenía la situación controlada, omitiendo que había cometido un crimen.

Dijo que se preparó para entregarse limpiándolo todo y cogiendo algunas pertenencias. Salió de la casa y se dirigió a la comisaría para entregarse. Al llegar, le dijo a un agente que había matado a su tía porque «tenía el diablo dentro».

Tras ser detenido y pasar a disposición judicial, el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria decretó su ingreso en prisión provisional investigado por un delito de homicidio. Estuvo nueve meses interno en un centro penitenciario hasta que el que fuera su abogado, José Manuel Santana Hernández, pidió su libertad alegando que no había riesgo de destrucción de pruebas y que su intención era la de «desarrollar una vida de octogenario», que contaba con una «capacidad económica precaria» al cobrar una pensión de 683 euros y que, por ende, no iba a eludir la acción de la Justicia.

La autoridad judicial, sin la oposición del Ministerio Fiscal, decretó su puesta en libertad provisional, aunque al regresar a la casa donde vivía, es decir, a la escena del crimen, se encontró con el rechazo de gran parte de su entorno. Incluso, vio como en la puerta de su vivienda y otras zonas colindantes había pintadas en las que se leía «ojo, asesino suelto» [la literalidad es otra, pero contiene faltas de ortografía], que él mismo se encargó de borrar.

El caso del crimen de San Roque sigue bajo investigación, aunque la celebración del juicio ante un jurado popular está cada vez más cerca.