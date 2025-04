Las Palmas de Gran Canaria se dota de su presupuesto y trata la tasa de basura y la subida del agua

10:04

Importante

La tasa de basura sortea una nueva fase de exposición pública a seis días de que acabe el plazo para su creación

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha evitado este viernes que la nueva tasa de residuos se tenga que someter a una nueva fase de exposición pública de 30 días, lo que impediría cumplir con la obligación de tenerla aprobada el 10 de abril, tal y como fijó la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular en el año 2022.

La Secretaría General del Pleno había advertido, en la tarde del jueves, de la necesidad de que el centro gestor se pronunciase sobre si había que exponer la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos a una nueva fase de alegaciones después de que el Ayuntamiento aceptase una alegación, en la tramitación pública anterior, que imponía un cambio en las bonificaciones a las familias numerosas. Este cambio consistía en restringir los descuentos previstos para todas las familias numerosas a solo aquéllas que residieran en domicilios cuyo valor catastral sea inferior a los 75.000 euros.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aceptó la propuesta de cambio hecha por una vecina porque la vinculación al valor catastral del domicilio habitual evita« situaciones paradójicas, como la que se describe, donde una familia numerosa en una vivienda lujosa pagaría menos que hogares pequeños en inmuebles modestos. Al escalar la bonificación según el valor catastral, se prioriza el alivio fiscal para quienes realmente lo necesitan».

Lo que había que determinar es el alcance de este cambio es sustancial o no. El Tribunal Supremo, en el año 2020, determinó que «con carácter general , el hecho de que a lo largo de la tramitación del procedimiento de elaboración de una norma se produzcan cambios con respecto a la propuesta originaria es algo connatural al procedimiento administrativo. Cuestión distinta es la referida a la necesidad de repetir el trámite de audiencia cuando las modificaciones introducidas sean tan sustanciales que modifiquen de forma muy relevante el contenido de la norma», como advirtió la vicesecretaria del Pleno.

Un informe del jefe de servicio de Tributos, emitido una hora antes del inicio del pleno, concluía que la modificación «forma parte de los ajustes connaturales al procedimiento normativo y no constituye una modificación sustancial, en cuanto no desvirtúa la propuesta inicial». A esto se agarró el grupo de gobierno para continuar con la tramitación de la ordenanza y aprobarla dentro de los plazos.

Aprobada la tasa, las familias de Las Palmas de Gran Canaria empezarán a pagar, a partir de 2026, un tributo que está cuantificado en 149,3 euros. Se trata del quinto más caro de España, según los análisis hecho por la Organización de Consumidores y Usuarios, solo por detrás de Donosti (202,05 euros), Girona (170,8 euros), Barcelona(156,65 euros), Granada (153,72 euros) y Pamplona (145,58 euros).

La ordenanza, no obstante, fija las siguientes bonificaciones:

Viviendas vacías: 108,45 euros.

Personas en exclusión social: en función de las circunstancias personales, pueden evitar el pago o llegar a pagar 134,4 euros al año.

Recibos domiciliados: los contribuyentes que opten por esta modalidad acabarán pagando 141,86 euros.

Familias numerosas: entre 68 y 95,11 euros, pero solo aquéllas cuya vivienda no tenga un valor catastral por encima de los 75.000 euros.

Los que usen el contenedor marrón: entre 147,29 y 148,31 euros.

Los negocios de alimentación que entreguen sus excedentes a entidades de economía social: los supermercados tendrán recibos que oscilarán entre los 250,22 euros y los 523,81 euros; los restaurantes, entre 911,33 euros y 462,67 euros; y las cafeterías, entre 282,14 y 185,08 euros.

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, detalló las razones que motivaron la desestimación de las alegaciones y recordó que ninguna tuvo en cuenta la necesidad de mejorar el servicio y de orientarlo hacia el principio de que quien contamina, paga.

Defendió la rigurosidad del estudio de costes en que se basa la fijación de la cuantía de la tasa, así como la existencia de bonificaciones para atender a las personas más vulnerables. Y recordó que existe la obligación de tener la tasa por mandato europeo antes del 10 de abril.

En su segundo turno de palabra, Spínola recordó que los impuestos y las tasas «ni son un robo, ni son un castigo, sino una forma de contribuir al estado del bienestar». El edil de Hacienda recordó que Las Palmas de Gran Canaria siempre fue una excepción porque nunca se había pagado la tasa de basura.

El concejal Diego López-Galán propuso dejar la tasa sobre la mesa (PP) porque se han producido modificaciones sustanciales que hacen necesario un nuevo trámite de exposición pública. Se refiere al artículo de las familias numerosas, que ha pasado de estar bonificado de manera generalizado, ahora se topa con el valor catastral de la vivienda. Esto puede haber impedido a potenciales beneficiarios de las bonificaciones presentar sus alegaciones. «¿Cómo no va a ser un cambio sustantivo?», se preguntó.

El edil desmintió que la tasa sea una obligación. «Sí hay que pagar los costes, pero no tiene que ser mediante la imposición de una tasa», expuso, «ustedes no exploraron otros medios porque a ustedes les gusta poner impuestos». López-Galán cree que la tasa no debe imponer todo el coste a los ciudadanos.

Para Vox, esta tasa es «un atraco con la excusa del reciclaje». Alberto Rodríguez aseguró que se trata de un «sablazo» que dan «unos burócratas en Bruselas» con el apoyo de «la alianza del PP y del PSOE». En su opinión, la solución pasa por «dar libertad» en vez de «castigar a las familias con más impuestos porque esto no es un incentivo, es recaudación pura y dura».

En su opinión, se pagará «dos veces por lo mismo» y considera que la rebaja del IBI será «irrisoria» respecto a los 150 euros. Comparó este coste con el de Santa Cruz de Tenerife, que fijó en 77 euros, y lamentó que se ponga una tasa cuando la gestión de Limpieza es «tan desastrosa».

Rodríguez Almeida considera «una chapuza» que se restrinja la bonificación de las familias numerosas con un mismo valor catastral. «Les da igual que en una casa vivan cinco personas o siete personas, no tiene sentido», expuso, «deberían pensar en el número de personas que forman cada familia».

El portavoz de CC, David Suárez, considera que la tasa de basura «es injusta» porque «todos van a pagar lo mismo, reciclen o no». En su opinión, los 150 euros se fijan de acuerdo con un servicio que es costoso por una mala gestión y pese a que «la ciudad sigue estando sucia».

Al final, el edil Hernández Spínola rechazó dejar sobre la mesa la ordenanza y le recriminó al PP no haber bajado el IGIC. Además, defendió que «la ciudad está más limpia y lo va a estar todavía más» con los nuevos contratos. «Queremos buenos servicios y para eso, hay que contribuir de fora moderada, apoyando siempre a los más vulnerables, y eso lo hace el PSOE», sentenció.

La petición del PP de apartar el asunto fue rechazada por el gobierno. Y la creación de la tasa obtuvo el mismo resultado: 15 sí y 13 no.