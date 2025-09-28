Paco Cárdenes: Aquello sí que eran fiestas

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:02 | Actualizado 23:18h. Comenta Compartir

El Zardo quizá sea más fácil de situar en el mapa de Las Palmas de Gran Canaria por el célebre cordero de Casa Josefina, 'Fefita' en el imaginario popular. En otro tiempo también lo fue por sus fiestas, capitaneadas, entre otros, por Paco Cárdenes, durante muchos años líder vecinal de la Asociación de Vecinos Zarmidra.

Cárdenes es esencia pura de este barrio, orillado a San Lorenzo y subido a una loma. Allí nació hace 63 años cuando era un diseminado de apenas una veintena de casas y una población rural que se autoabastecía de sus terrenos para plantar. Su padre era Policía Municipal y eso le confería cierto estatus en el vecindario: «Era como una especie de alcalde –bromea–. La gente le pedía que les ayudara con papeles del Ayuntamiento y cosas así. Mi casa fue la segunda del barrio que tuvo televisor y se reunían todos los niños allí para ver aquellos programas en blanco y negro», explica con la sencillez que baña la conversación entera.

Su familia lleva más de 80 años en El Zardo. «Mis padres vinieron a vivir aquí como se hacía antes. Comprando poco a poco las parcelas y construyendo su casa a ese ritmo», señala. «Y así crecimos, jugando con carretones de madera y en calles que eran de tierra. Muchos años antes de que se hiciera la plaza».

Por eso es imposible hacer un deslinde de su trayectoria vital con estas calles que ahora apenas reconoce, donde las viviendas terreras de autoconstrucción que dieron identidad al lugar fueron siendo engullidas por adosados y promociones inmobiliarias que cambiaron su idiosincracia. «Se ha convertido en un barrio dormitorio. Antes aquí nos conocíamos todos y eso también permitía que nos ayudáramos cuando era necesario. Ahora la gente casi ni sabe quién es su vecino. Algunos ni contestan cuando se les saluda por la calle», cuenta admitiendo que siente mucha nostalgia de épocas amortizadas.

Paco Cárdenes nació en El Zardo. Allí se crió, conoció y se casó con Pili, su mujer, y tuvo un hijo. Solo tras esposarse valoró comprar en algún otro lugar, pero la fuerza de la familia se impuso y allí continuó. Hoy está jubilado tras de cuatro décadas en las que fue oficial de notaria, casi siempre en despachos de la calle Franchy y Roca. Y por eso mismo es la persona ideal para dar fe de lo que ha acontecido en el barrio todos estos años.

Empezando por su implicación vecinal y la labor colectiva de Zarmidra, asociación que también agrupa al Dragonal Bajo y La Mina, y de la que fue socio fundador desde su inauguración el 13 de febrero de 1987. «Éramos una directiva de 14 personas muy implicadas. Por ejemplo, conseguimos este local, y es justo decirlo, fue en la época de Carmen Guerra como concejala de distrito. Y sobre todo en las fiestas, aquí llegamos a hacer 15 días de fiestas en las que se implicaba todo el mundo», dice.

La comisión de fiestas recorría el barrio con los grandes banderones de Canarias con las que se engalanaban las calles. Se sentaban en enero a proyectar lo que sucedería en las Fiestas del Carmen, en el mes de julio. «Lo teníamos todo preparado con mucha antelación. Recorriendo las empresas de la zona para conseguir el apoyo de las casas comerciales para financiar las fiestas».

Esa parte del distrito, municipio antes de la Guerra Civil, siempre tuvo como matriz el Pueblo de San Lorenzo. Pero Cárdenes, sin abandonar nunca la modestia que se impone durante la conversación, presume de sus logros: «Llegamos a estar casi a la altura de las Fiestas de San Lorenzo. Atravesaron una época un poco más baja y nosotros hacíamos unas fiestas muy importantes. Recuerdo con mucho cariño actuaciones de la Parranda Cuasquías o de Xayo. También un pregón de Emilio Mayoral cuando era alcalde. Y prácticamente todo estaba costeado por nosotros, el Ayuntamiento solo ponía el escenario y las sillas», celebra.

Eran tiempos distintos, de cuestación popular. Con menos fiscalización y en los que se exigían menos requisitos burocráticos, algo que ha estrangulado muchas celebraciones en los barrios de la ciudad. «La gente colaboraba mucho, casi todos lo vecinos pagaban 1.000 o 500 pesetas. Pero recuerdo a una vecina, Celita, que nos daba esas 1.000 pesetas y luego nos daba 5.000 más para las flores de la virgen», significa.

Hay una clave para entender aquellos años de esos barrios de origen humilde pero riqueza humana. El uso de los diminutivos: «Estaban la tienda de Juanito y la de Lolita. Era muy famoso el pan de leña de la panadería; Beninito, Pilarito... Son personas que todavía hoy nos sentamos los que hacíamos las fiestas y los recordamos. Anécdotas de llegar de las verbenas y esperar que saliera el primer calentito de la panadería», rememora.

Casi se los lleva la policía

Paco Cárdenes recuerda con una carcajada una reunión fundacional de la Asociación de Vecinos Zarmidra. «Eran tiempos en los que había también otra asociación. Estábamos donde está ahora el Bar Talavera reunidos todos y de pronto vino la Policía Nacional a ver qué pasaba, porque les dijeron que estábamos haciendo algo malo. Cuando salimos vimos tres patrullas esperándonos en la calle», señala riendo.

Paco Cárdenes ya no trabaja pero su energía es inagotable. Cuenta con grupo de 18 personas con los que todas las semanas salen de senderismo, con otro numeroso grupo de amigos celebran grandes comilonas –«soy muy cocinillas»– y se encarga de organizar un viaje cada año para realizar el Camino de Santiago. Una persona incombustible que sigue en la brecha aunque ya alejado del movimiento vecinal.