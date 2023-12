Una Navidad más dulce para los mayores

La sede de Guaguas Municipales en El Sebadal acogió este lunes la presentación de la campaña solidaria 'Por un cacho de turrón', que suma 20 navidades cumpliendo con el propósito de endulzar las fiestas a familias con niños que pasan por dificultades económicas, y que esta en edición quiere enfocar sus esfuerzos a llevar esos productos típicos de esta fiestas a las mesas de personas mayores que viven en soledad.

«Este es el año 19 pero son 20 navidades y estamos muy orgullosos no de lo que hemos hecho nosotros, sino de lo que ha hecho el pueblo canario para el pueblo canario», explicó Nicolás Jiménez, artífice de esta iniciativa que comenzó, a título particular, a raíz de una recogida de alimentos para familias desfavorecidas que se organizó en el colegio de sus nietos y en la que no se incluía la posibilidad de donar productos navideños.

Esa apuesta suya no ha hecho más crecer a lo largo de estas dos décadas, prueba de ellos son los más de 10.000 kilos de productos recogidos en la pasada edición. Una cifra de la que tiene mucha culpa el trabajo desinteresado de un buen número de voluntarios y el apoyo de un grupo de empresas que no han dudado en colaborar para contribuir a que la Navidad entre en todos los hogares en forma de turrón o cualquier otro dulce propio de estas fechas señalas.

Diferentes momentos de la presentación de la campaña. Juan Carlos Alonso

Pero este año, la cita presenta «una novedad», como avanzó Nicolás Jiménez, ya que mira de manera especial a las personas mayores que viven solas.

«Hay muchísimos mayores solos y sin ayuda, y vamos a llegar a ellos para endulzarles la Navidad», apuntó sobre una idea que aportó personal de Cruz Roja, entidad que colabora con la iniciativa y atiende a unas 2.000 personas pertenecientes a este sector poblacional gracias a su servicio de teleasistencia. Pero también a otras 400 de la mano del proyecto 'Enrédate', enfocada a dar respuesta a la soledad no deseada, como explicó Javier Sánchez, presidente de la asamblea local de esta entidad, presente en la presentación de este lunes.

Puntos de recogida

Como en ediciones anteriores, las personas interesadas en colaborar con 'Por un cacho de turrón' saben que pueden hacerlo aportando dulces navideños –la acción no recoge dinero en metálico– en los puntos fijos establecidos a tal fin y que este año son las dependencias de Cruz Roja, los centros que Óptica Herrera Cerpa tiene en la capital grancanaria y en otros municipios de la isla, y en la peluquería Studio 4, en la calle Bruno Naranjo Díaz, 10, en Tafira Baja.

Además, se va a organizar una recogida conjunta de alimentos el sábado, 16 de diciembre, en el Gran Canaria Arena, en el partido Dreamland Gran Canaria-Bilbao Basket, y el domingo 17 a las 19.45 horas, y en el encuentro UD Las Palmas-Cádiz, en la Fan Zone, entre las 15.00 y las 17.30 horas.

También se podrán realizar aportaciones en el partido que van a disputar el Club Voleibol Guaguas y el San Roque, que se celebrará el sábado, día 16, a las 17.30 horas en el Centro Insular de Deportes.

«Compren turrones de marca blanca y así llegamos a más gente. La finalidad es llegar al máximo número de personas», señaló Nicolás Jiménez, que no se pudo resistir a vestir el traje de Papa Noel ni a dar las gracias «a los hermanos González Doreste, que han movido cielo y tierra» para que la presente edición de la iniciativa solidaria sea una realidad, ya que su salud no le ha permitido estar tan implicado como es habitual en él.

Colaboradores

De igual modo, agradeció a las personas, entidades y empresas sin las que no sería posible esta campaña, algunas de las cuales le acompañaron este lunes en la presentación de esta 20ª edición.

Es el caso del verseador Yeray Rodríguez, que destacó el trabajo de Nicolás Jiménez, un hombre «con más corazón que anatomía», que «siempre hará lo necesario por un cacho de turrón», como dijo en las décimas que le dedicó, y con el que no duda en colaborar prestando su imagen y difundiendo la propuesta.

Asimismo, estuvieron en la presentación de la acción solidaria el ya mencionado presidente de la asamblea local de Cruz Roja, Javier Sánchez, ya que esta entidad, además de recoger las donaciones, realizará la logística para hacer llegar los productos recaudados a las personas en situación de vulnerabilidad.

El concejal de Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, también respaldó una campaña con la que Guaguas Municipales «lleva diez años colaborando», como recordó. Y puso a modo de ejemplo la tonelada de dulces navideños que la compañía entrega a la causa en esta edición.

De igual modo, estuvieron apoyando a Nicolás Jiménez representantes de la operadora de transporte Global, centros Herrera Cerpa, Mudanzas Federico Ramos, la Orden del Cachorro y la Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas, entre otros colaboradores.