La Loma del Ingeniero Salinas demanda atención

Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 14 de junio 2025

Severiano Vélez dedica buena parte de su tiempo a tratar de remediar lo inevitable, el deterioro de un muro de contención sobre el que se ubica el puñado de viviendas que puebla la Loma del Ingeniero Salinas. Una calle que se alza sobre el Paseo de Chil, en Las Palmas de Gran Canaria.

«Somos 15 o 16 vecinos los afectados, todos nacidos y criados aquí menos yo, que soy el único foráneo», explica este colombiano de Medellín que llegó hace más de dos décadas a la isla y que lleva unos siete años residiendo en esta vía próxima al barrio de La Minilla.

Señala que el estado que presenta la infraestructura preocupa a unos residentes que temen que sus viviendas se puedan ver afectadas, pues se registran desprendimientos frecuentes, especialmente en épocas de lluvia. «Como pasó con el último aguacerito que cayó, hace unos dos meses, que cayeron piedras y tierra», comenta.

«Me da miedo que mi casa se venga abajo», dice sobre una preocupación que le ha llevado a tratar de apuntalar, con elementos que tiene a su alcance, la parte de la ladera en la que ha desaparecido el muro. Pero también a iniciar una recogida de firmas entre el resto de vecinos para solicitar ayuda al Ayuntamiento.

«Los vecinos de acá somos todos personas mayores y de bajos recursos. Por lo que pedimos ayuda al Ayuntamiento y a la comunidad para que se una a nuestro clamor», expone.

Además, alerta de que los desprendimientos que se registran son un peligro real también para los peatones y para el tráfico que circula por este tramo de Paseo de Chil.

Los residentes alertan del mal estado de la escalera por la que acceden a sus casas y piden limpieza. Cober

Otra de las reivindicaciones que hacen quienes habitan en esta parte de la ciudad se centra en la mejora del «único acceso a nuestras casas». Una escalera de 64 pasos que arranca pasado el número 295 del Paseo de Chil y culmina en la Loma del Ingeniero Salinas y que también usan quienes van o vuelven de La Minilla o Escaleritas.

«Por estas escaleras transita mucha gente porque esto es una servidumbre por donde va toda la comunidad estudiantil y las personas que trabajan en los chalés y en Escaleritas, que hay muchas empresas».

Asegura que se trata de un acceso poco seguro en el que «ya se ha caído gente», pues tiene arena que lo vuelve «resbaladizo» y además «se han llevado parte de la barandilla».

La peligrosidad del acceso la corrobora Rosario Brizón, que lleva viviendo en la zona los 82 años que cumplió este sábado. Dice con una tristeza que la lleva hasta las lágrimas que no puede salir de su casa por miedo a caerse en las escaleras. El mismo que tienen sus hijas, que le han pedido que no las use. Por eso ha tenido que renunciar a sus baños en la playa.

Además de la arena, Severiano Vélez asegura que la escalinata sufre filtraciones «de aguas negras» en el tramo que arranca en paseo de Chil, lo que «vienen reblandeciendo y tumbando el muro». «Esas aguas negras son un problema sanitario muy importante» dice. Y añade que «cuando estamos en uso de nuestro alcantarillado, todo el agua baja» y está afectando a una comunidad vecina.

Este vecino se queja igualmente de falta de limpieza, por eso él mismo se encarga de retirar lo que dejan otras personas que acuden a esta parte de la ciudad e incluso pernoctan en ella.

«Lo hago porque a nadie le gusta llegar a su casa y ver ratas y plásticos», dice sobre una situación que entiende es un peligro pues recuerda que «ya se produjo un incendio en una casa».

Cree que este «abandono administrativo» responde a que «estos terrenos los quieren para continuar los chalés».